Von Nicolas Lewe

Sandhausen. Wie geht es "Enzo"? Der Fall des achtjährigen Terrier-Mischlings, der am Samstag vor einer Woche beim Spaziergang von zwei anderen Hunden attackiert und schwer verletzt worden war, hat in den vergangenen Tagen für großes Aufsehen gesorgt. Viele Leser brachten nach dem Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung ihre Anteilnahme mit "Enzo" und seinem Frauchen Maxi G. zum Ausdruck. In zahlreichen Kommentaren im sozialen Netzwerk Facebook äußerten Hundeliebhaber ihr Mitgefühl für die 33-Jährige, verbunden mit den besten Genesungswünschen für "Enzo".

Ein Prozess, der aber Zeit braucht, wie Maxi G. am gestrigen Freitag im Gespräch mit der RNZ betonte. Zwar habe der Tierarzt ihr bestätigt, dass ihr Liebling, was die Verletzungen an Hals und Bauch angeht, sehr gute Fortschritte mache. Dies sei unter anderem daran zu erkennen, dass "Enzo" wieder alleine aus dem Auto springe. Und, so Maxi G.: "Wenn man ihn anspricht, ist er voll da." Aber: "Enzo" stehe nach der Notoperation noch immer unter starken Schmerzmitteln, bekomme 30 Milligramm Metacam am Tag verabreicht und sei dadurch müde und angeschlagen.

Auf die täglichen Spaziergänge habe der Vorfall von Samstag sowohl für "Enzo" als auch für sein Frauchen nachhaltige Auswirkungen. "Er ist unsicher unterwegs und macht bei Begegnungen mit anderen Hunden eher einen Schritt zurück", berichtet die 33-Jährige. Wenn irgendwo ein Hölzchen knacke, drehe sich "Enzo" sofort um, er verhalte sich unglaublich umsichtig. Nicht mehr so unbedarft wie vor der Attacke.

Und wie hat sie selbst den Vorfall verarbeitet? "Ich meide absolut die Stelle, wo es passiert ist", sagt die 33-jährige Doktorandin der Biochemie. Zudem fielen die Spaziergänge momentan wesentlich kürzer aus. Maximal eine halbe Stunde anstatt größerer Jogging-Runden. Grundsätzlich sei das Umfeld für sie und "Enzo" ganz toll, ist es Maxi G. wichtig zu betonen. Doch, wenn so ein Angriff noch einmal vorkommen sollte, sei sie vorbereitet: "Ich habe jetzt so eine Art Pfefferspray."

Am Haus des Halters der beiden angreifenden Hunde, bei denen es sich nach Angaben der Polizei um einen Dogo Argentino und einen Staffordshire-Mix handelt, sei sie nach dem Vorfall vorbeigefahren und habe ihn eindeutig identifizieren können. Eine Entschuldigung von ihm habe es bislang nicht gegeben. Maxi G. verweist auf die laufenden Ermittlungen der Hundestaffel Walldorf. Beim Polizeipräsidium Mannheim war am Freitag laut dessen Sprecher Norbert Schätzle nichts bekannt darüber, dass sich der Hundehalter auf eigenen Antrieb der Polizei gestellt hätte.