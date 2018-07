Sandhausen. (cm) Gerade einmal 60 bis 70 Zuschauer verfolgten am Freitagnachmittag im Hardtwaldstadion des SV Sandhausen das Viertelfinalspiel zwischen Uruguay und Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Auch zur zweiten Partie am Abend zwischen Brasilien und Belgien waren es nur wenige mehr. Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalelf ist das Interesse am "Public Viewing" in der Fan-Arena eingebrochen. Die Spiele mit "Jogis Jungs" hatten zwischen 4000 und 6000 Fans hier verfolgt. Die Verantwortlichen des SVS hatten sich jedoch dazu entschlossen, die Fan-Arena fortzusetzen.