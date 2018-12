Sandhausen. (pol/mün) Zwei dunkel gekleidete Männer haben am Sonntagabend eine Tankstelle in Sandhausen überfallen und die Einnahmen des Tages sowie ein Handy erbeutet. Mit vorgehaltener Pistole zwangen sie einen Mitarbeiter in ein Auto, als er gegen 22 Uhr den Parkplatz der Tankstelle in der Heidelberger Straße überquerte, berichtet die Polizei. Anschließend flüchteten die Räuber über die Heidelberger Straße in Richtung "Am Leimbachring".

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Der erste Unbekannte soll etwa 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er habe eine sportliche Statur und akzentfreies Deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose gewesen.

Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 1,75 Meter groß und mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen können Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4444 geben.