Sandhausen. (lew) Ruhe und Geduld sind bei den Bürgern und Verkehrsteilnehmern in der Sandhäuser Hauptstraße gefragt. Seit Kurzem sind die Arbeiten hier nach einer dreimonatigen Pause wieder in vollem Gange: Zwischen Waldstraße und Kreuzsteinstraße ist die Hauptverkehrsader abschnittsweise voll gesperrt, Kanäle, Wasserleitungen und Straße werden - in dieser Reihenfolge - auf den neuesten Stand gebracht. Die Geschäfte sind während der Bauphase aber durchgängig erreichbar. Und noch eine weitere gute Nachricht gibt es trotz der unvermeidlichen Lärm- und Verkehrsbelastung. Denn: Spätestens Ende des Jahres soll das seit 2013 laufende Sanierungs-Großprojekt seinen endgültigen Abschluss finden.