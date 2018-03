Von Werner Popanda

Sandhausen. Jede Menge Anerkennung von allen vier Fraktionen erntete Kämmerer Timo Wangler in der öffentlichen Ratssitzung beim Tagesordnungspunkt "Jahresrechnung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2016 sowie Jahresabschluss der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2016". Allzu überraschend kam dieser Lobesreigen indes nicht, denn Wangler hatte zu diesem Thema nahezu ausschließlich Topergebnisse zu vermelden. Unter anderem dieses: "Alle Schulden sind getilgt, im Kernhaushalt sind wir in diesem Jahr schuldenfrei".

Im Detail hielt der Kämmerer unter anderem fest, dass man in der Planung davon ausgegangen sei, dem Vermögenshaushalt 1,85 Millionen Euro zuführen zu können. Doch im Ergebnis liege diese Zuführungsrate bei knapp über drei Millionen Euro. Dieses Plus von 1,24 Millionen Euro ergebe sich, so Timo Wangler, vor allem durch das "höhere regionale und bundesweite Steueraufkommen" sowie durch die geringeren Personalkosten.

Zu einer gleichfalls signifikanten Änderung kam es auch im Vermögenshaushalt, der mit knapp elf Millionen Euro geplant worden war. Das Rechnungsergebnis liege nun aber bei 7,7 Millionen Euro und damit um 3,3 Millionen Euro - minus 29,9 Prozent - unter der Planung.

Besondere Abweichungen zeigen sich laut Wangler auf der Ausgabenseite. So habe man beispielsweise für die Erschließung des Baugebietes Große Mühllach II rund 740.000 Euro weniger ausgegeben und auch die Sanierung der Straße und des Kanals in der Hauptstraße sei 608.000 Euro günstiger gewesen.

Ungeachtet der deutlich geringeren Ausgaben sei aber eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,73 Millionen Euro notwendig. Ursprünglich sei man allerdings davon ausgegangen, 6,15 Millionen Euro entnehmen zu müssen. In der Summe belaufe sich die Allgemeine Rücklage jetzt jedenfalls auf 8,1 Millionen Euro.

Rund 50.000 Euro Verlust waren dagegen beim Jahresabschluss der Wasserversorgung zu verzeichnen. Hierfür maßgeblich verantwortlich waren Wangler zufolge die höheren Aufwendungen für die Ortsnetz- und Zählerunterhaltung.

CDU-Rat Hakan Günes nahm das zum Anlass, von einem "einzigen Wermutstropfen" zu sprechen. Dies verband er mit der Anregung, "in Zukunft den Ansatz für die Ortsnetzversorgung zu erhöhen". Alles in allem spreche das Haushaltsergebnis jedoch für sich, wobei das "gute Dastehen nicht von irgendwoher kommt", sondern davon, "dass wir auch in guten Zeiten gespart haben".

Namens der SPD-Fraktion verband Frieder Flory deren Zustimmung zu der Beschlussvorlage mit einem Dankeschön für die "weit umfassenden Unterlagen". Hinzu kam seine Prognose, dass eine weitere Rücklagenbildung möglich sei und man "weiter so optimistisch in die nächsten Jahre gehen" könne.

Für Ernst Klinger (FDP) ist das "Schönste in Sandhausen, dass wir seit Jahren einen Haushalt haben, der von Vorsichtigkeit und Machbarkeit geprägt ist und nicht von Luftschlössern". Daher werde man auch "negative Dinge erfolgreich steuern können", etwa die zu erwartenden "erheblichen Ausgaben" für den Neubau eines Kindergartens und die Sanierung der Hauptstraße.

Ralf Lauterbach (AL) sah ein "paar Einmaleffekte wie die Personalkosten", die indes in den kommenden Jahren nicht da sein würden. Gut fand er, dass sich Sandhausen "nicht kaputt spart, sondern investiert". Schlussendlich müsse es stets darum gehen, die Infrastruktur nicht nur zu erhalten, sondern diese auszubauen und so für die Bürger wertvoller zu machen.

Direkt danach stand im Neubau der Kindertagesstätte am Ziegelhüttenweg eine der großen kommunalen Investitionen auf der Tagesordnung. Denn vor Ort, so Bürgermeister Georg Kletti, werde die "Vereinbarkeit von Beruf und Familie großgeschrieben". Alles in allem beschloss der Gemeinderat, in einem ersten Paket zwölf Gewerke für insgesamt 1,85 Millionen Euro zu vergeben. Die Gesamtbaukosten werden auf 3,65 Millionen Euro geschätzt.