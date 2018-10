So soll eines der beiden neuen Seitenschiffe an der Christuskirche aussehen, wenn es einmal fertig ist. Visualisierung: Wulf Architekten

Von Moritz Grimmig

Sandhausen. Die evangelische Kirchengemeinde Sandhausen befindet sich auf einem langen Weg. Das Ziel: ein neues Kirchenzentrum an der Christuskirche. Bereits im Jahr 2013 hatte die Gesellschaft "Pro Ki Ba" diesbezüglich eine Machbarkeitsstudie erstellt. Rund fünf Jahre später steht man kurz vor der Antragsabgabe für die Baugenehmigung - der Baustart selbst aber liegt noch in weiter Ferne.

"Es kann bis zu vier Monate dauern, bis man eine Antwort vom Bauamt bekommt", erzählt Pfarrer Bernhard Wielandt. Der 46-Jährige ist seit April 2014 in der Sandhäuser Gemeinde tätig. In den Baubesprechungen vertritt er mit seiner Kollegin Henriette Freidhof die kirchlichen Interessen: "Wir sind sozusagen die Speerspitzen der Kirche im Gremium."

Das Innere der Kirche soll komplett saniert sowie Altar, Kanzel und weiteres Inventar ausgetauscht werden. Foto: Alex

Durch das Bauvorhaben sollen die kirchlichen Einrichtungen an der Christuskirche in der Kirchstraße zentralisiert werden. In der Praxis bedeutet das den Verkauf der beiden Gemeindehäuser und auch des Pfarrbüros. Aktuell sind die anderen Einrichtungen zwar auch schon auf dem Kirchengelände, jedoch verteilt auf unterschiedliche Gebäude. Das neue Gemeindehaus und Pfarrbüro sollen dann an die Christuskirche angegliedert werden.

Diesem Wunsch entsprachen die Stuttgarter "Wulf Architekten" am genauesten. Sie gewannen den 2016 ausgeschriebenen Architektenwettbewerb. Ihr Konzept sieht den Anbau zweier Seitenschiffe an das Hauptschiff der Kirche vor. Diese Seitenschiffe beherbergen dann das Gemeindehaus und das Pfarrbüro.

Neben diesem Anbau sind noch weitere Maßnahmen geplant: Die 1866 geweihte Christuskirche wird innen komplett saniert, an der Außenfassade wird nur das Nötigste instand gesetzt. Des Weiteren sollen neue Prinzipalien angeschafft werden. "Altar, Kanzel und weitere Gegenstände haben optisch einfach nicht gut zusammengepasst", meint Pfarrer Wielandt. Deshalb werden sie jetzt ersetzt und teilweise neu angeordnet: "Der Altar wird nach hinten versetzt und barrierefrei gestaltet."

An der Außenfassade wird nur das Nötigste instand gesetzt. Foto: Alex

Billig ist das Projekt keineswegs. Über sechs Millionen Euro wird es kosten - Stand jetzt. Davon muss die evangelische Kirchengemeinde Sandhausen jedoch "nur" knapp ein Drittel selbst aufbringen. Über 4,1 Millionen Euro tragen die "Evangelische Stiftung Pflege Schönau" und die Evangelische Landeskirche bei. Der gemeindeeigene Anteil setzt sich aus einem Darlehen und dem Verkauf der nicht mehr benötigten Gemeindegebäude zusammen.

Trotz der lange andauernden Planung des neuen Kirchenzentrums kann sich Bernhard Wielandt über einen guten Zusammenhalt der Kirchengemeinde freuen. "Wir haben bei dem Bauvorhaben viel Rückenwind im Kirchengemeinderat gespürt", berichtet Wielandt erfreut. Viele Gemeindemitglieder würden dem Projekt mit Neugier begegnen, so Wielandt. Die Idee, die Gebäudeanzahl zu reduzieren und die Christuskirche als Zentrum zu nutzen, sei auch im Kirchengemeinderat einstimmig für gut befunden worden. Die letzte Hürde vor einer Bauantragstellung war die kirchenaufsichtliche Genehmigung. Diese wurde jüngst erteilt. Die Arbeitsweise der Architekten bezeichnet der Pfarrer als "kompetent und achtungsvoll", die Zusammenarbeit bereite ihm großen Spaß.

Pfarrer Bernhard Wielandt. Foto: Alex

Der Spatenstich ist für die Kirchengemeinde noch nicht in Sicht. Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssen nach einer Baugenehmigung erst einmal sämtliche Bauaufträge ausgeschrieben und vergeben werden. Die reine Bauzeit nähme laut Wielandt mindestens eineinhalb Jahre in Anspruch. "Eine Prognose, wann das gesamte Vorhaben abgeschlossen ist, wäre in den Wind gesprochen", macht der gebürtige Donaueschinger klar. Dennoch ist die Vorfreude groß: "Hier erwartet unsere Kirchenbesucher in Zukunft kirchliches Leben unter einer Adresse." Das sei ein großer Fortschritt gegenüber der vorherigen Verteilung der Gebäude.

"Die Menschen haben selbst bei einem Besuch des Pfarrbüros die Möglichkeit, in der Kirche an einer Liturgie teilzunehmen", erklärt Wielandt stolz. Diese Gelegenheit sei durch die offenen Durchgänge von der Kirche in die anliegenden Seitenschiffe gegeben. Und auch wenn die evangelische Kirchengemeinde noch lange nicht am Ziel ist: Mit Rückenwind aus den eigenen Reihen geht es doch deutlich besser voran.