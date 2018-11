Sandhausen. (aham) Derzeit besteht in Sandhausen ein Zustand mit Seltenheitswert: Auf der Hauptstraße herrscht freie Fahrt, die Busse fahren ihre normale Route. In den vergangenen fünf Jahren kam das nicht oft vor, denn so lange wird die Ortsdurchfahrt schon abschnittsweise saniert. Vor Kurzem wurde der siebte Teil - der Bereich zwischen der Kleinen Ringstraße und dem Laden "Bike und Boat" - fertiggestellt.

"Damit haben wir den Termin eingehalten, den wir uns vorgenommen haben", freut sich Bürgermeister Georg Kletti. Er weiß, dass es für die Anwohner und Gewerbetreibenden nicht einfach war. Seit April hatten sie die Baustelle vor der Haus- beziehungsweise Ladentür.

Dafür hat die alte Hauptstraße jetzt neben der notwendigen Operation noch eine "Schönheits-OP" bekommen. 900.000 Euro hat die Kommune dafür in die Hand genommen. Unter der Erde verlaufen nun neue, größere Abwasser- und Wasserkanäle. Sie geben mehr Rückstausicherheit im Netz - und schützen bei Starkregen die Keller vor Überschwemmungen. Dazu sind die Gehwege jetzt breiter. "Das vorher war eine Katastrophe", meint der Bürgermeister. Etwa bei der Metzgerei mussten sich Fußgänger auf einer Breite von 80 Zentimetern aneinander vorbeiquetschen. Mit jetzt 1,80 Metern kommen sogar Mütter mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollatoren gut und sicher voran.

Außerdem macht die ehemals gerade Straße nun einen kleinen Knick, es gilt Tempo 20 "Uns war es wichtig, die Geschwindigkeit des Verkehrs zu drosseln", so Kletti weiter. Die Autofahrer können sich trotzdem freuen: Die Parkplätze bei der Postfiliale wurden neu geordnet und es gibt nun mehr Abstellmöglichkeiten.

Doch alle, die sich jetzt über ein Leben ohne Umwege und ohne Dreck und Lärm vor der Haustür freuen, muss Kletti enttäuschen: "Im Frühjahr geht es weiter, das war jetzt nur ein Meilenstein." Der genaue Termin für den achten Bauabschnitt stehe noch nicht fest. "Und der achte Abschnitt wird vorerst der letzte sein", verspricht der Rathauschef. Zumindest in diesem Bereich der Hauptstraße. Danach soll es an anderer Stelle weitergehen. "Weil da die Kanalisation stärker beschädigt ist."