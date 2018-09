Von Werner Popanda

Sandhausen. Ein Taschenbuch über "Jimi Hendrix - Die Legende der Rockmusik" liegt auf einem der Tische des "Flohmarkts für Jedermann", der jetzt wieder auf dem Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions stattfand. Erschienen ist es 1994, Fans der E-Gitarren-Ikone, die es unbedingt lesen wollten, mussten seinerzeit 17,90 Deutsche Mark auf den Tisch legen. Also etwas um die neun Euro. Jemand, der es jetzt und damit mit der kleinen Verzögerung fast eines Vierteljahrhunderts lesen wollte, kam entschieden günstiger davon. Die nette Frau auf der anderen Seite des Tisches beantwortete die Frage, was sie denn für das Buch haben wolle, so: "50 Cent".

Beim ersten Durchblättern stellte man gleich fest, dass es sich um ein einst verschenktes Buch gehandelt haben dürfte. Hiervon zeugt folgende Widmung: "28. Juli 1994 - Happy Birthday! Beate". Womit außer Frage stehen dürfte, dass der Verlag, der das Buch damals herausbrachte, gleich zwei Menschen glücklich gemacht hat. Nämlich den Beschenkten im Jahr 1994 und den aktuellen Erwerber.

Überhaupt machten so ziemlich alle Besucher des "Flohmarkts für Jedermann", der nun zum 50. Male stattfand, einen recht entspannten, wenn nicht sogar frohen Eindruck. Doch mit einem Zufall hat das so gut wie gar nichts zu tun. Und zwar deshalb, weil die Basketballabteilung der Turngemeinde 1889 Sandhausen und deren Freundeskreis als Veranstalter des Marktes auf bestimmte Voraussetzungen sehr viel Wert legen.

So zum einen darauf, dass es ein rein privater Flohmarkt ohne Händler und ohne Neuwaren ist. "Super!", dürfte sich da das Herz des Flohmarktliebhabers ganz spontan freuen. Denn dieser ist es inzwischen unendlich leid ist, auf Floh- oder Trödelmärkten an Ständen vorbeiflanieren zu müssen, auf denen auf gut Deutsch gesagt irgendwelche frisch produzierten Schrottprodukte zumeist fragwürdiger Herkunft verhökert werden.

Die zweite Grundvoraussetzung liest sich mindestens ebenso schön, denn diese lautet der Homepage des Freundeskreises zufolge, dass der Markt nicht vor dem Aufstehen beginnt. Ja, die Mär, dass die wahren Schnäppchen auf Flohmärkten nur in aller Herrgottsfrühe gemacht werden können, hält sich überaus hartnäckig. Also dann, wenn das Warenangebot noch komplett ist und mehr oder weniger nur die wahren Kenner unterwegs sind, denen es superleicht fällt, jene Juwelen herauszupicken, die es wert sind, herausgepickt zu werden. Wer sich später auf die Socken macht, soll dementsprechend das Nachsehen haben.

In der Tat beginnt der "Flohmarkt für Jedermann" erst um 12 Uhr, wobei nach Ansicht des Gastgebers auch dann "noch echte Schnäppchen" gemacht werden könnten. Was ein "echtes Schnäppchen" ist, ist im Zeitalter der Internet-Flohmärkte wie etwa "Ebay" natürlich pure Interpretationssache. Denn, wenn ein Gegenstand, von dem man sich trennen will, so richtig "wertig" sein sollte, wird er vom Besitzer wohl eher nicht auf einem reellen Flohmarkt angeboten, der von einigen Hundert Besuchern frequentiert wird. Sondern auf dem virtuellen Flohmarkt, auf dem per Mausklick Zigtausende potenzielle Erwerber aktiv sind.

Aber auch das Jimi-Hendrix-Buch sollte sich durchaus als Schnäppchen entpuppen, denn dessen Autor Charles Shaar Murray ist eine schlicht fabelhafte Biografie gelungen. Und hierfür hätte der Käufer, sprich: der Berichterstatter, ehrlich gesagt auch einen ganzen Euro gelöhnt. Was ebenso für die gleichfalls erstandene Badeente gilt.