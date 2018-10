Von Moritz Grimmig

Sandhausen. Der Fall liegt schon etwas zurück und ähnelt einem vergleichbaren Vorfall, der im August in Heidelberg publik wurde: Ein Mitarbeiter des Telekommunikationsanbieters "Unitymedia" versuchte, einer älteren Dame einen Internetvertrag aufzuschwatzen. Ihr Neffe erfuhr zufällig davon und meldete sich bei der Redaktion. Die RNZ ging der Sache nach.

Die ältere Dame bekam demnach am 14. September Besuch von einem Techniker der Firma "Unitymedia" in ihrer Wohnung eines Hochhauses im Sandhäuser Heckengarten. Der Mann habe den vorhandenen TV-Kabelanschluss als Vorwand genutzt, um ihr einen Internetvertrag anzubieten. "Ich brauche nur hier von Ihnen eine Unterschrift, dann lasse ich Ihnen die ganzen Details da." So soll der Mitarbeiter versucht haben, die Dame zu überzeugen - mit Erfolg. Sie unterschrieb, woraufhin der Unitymedia-Angestellte verschwand. Seine Tante habe sich dafür im Nachhinein sehr geschämt, schildert der RNZ-Leser. "Das Ganze ist eine Masche!", schimpft er. Das Gleiche habe er auch schon bei seiner Mutter in St. Ilgen erlebt. "Der habe ich zum Glück gesagt, dass sie niemals etwas an der Haustür unterschreiben soll." Um andere Bürger zu schützen, wollte der Sandhäuser an die Öffentlichkeit gehen: "Vielleicht können dann solche Vorkommnisse in Zukunft verhindert werden."

Unitymedia entschuldigt sich für den Vorfall: "Wir bedauern, dass es im besagten Fall zu einem Missverständnis zwischen der Kundin und dem Kundenberater kam", so Unternehmenssprecher Timm Heinkele. Der Vertrag sei storniert worden. Des Weiteren werde der entsprechende Mitarbeiter kontaktiert und der Fall intern aufgearbeitet. "Grundsätzlich sind unsere Mitarbeiter im Außendienst alle geschult und haben den Richtlinien des Unternehmens zu folgen." Heinkele erklärt weiter: "Im Falle eines Vertragsabschlusses kann es zum Versand von Briefen und Hardware kommen." Dies könne man ignorieren, wenn kein Interesse an einem Vertrag bestehen sollte.

Die Verbraucherzentrale rät zu mehr Vorsicht: "Generell ist es nicht einfach, einen Mitarbeiter von Unitymedia zu erkennen", warnt Sprecher Oliver Buttler. "Ein T-Shirt der Firma kann man auch auf der Straße gewinnen." Darum sei es sinnvoll, auf einen Mitarbeiter-Ausweis zu bestehen. Über eine Rufnummer könne man den Mitarbeiter bestätigen lassen. "Seriöse Firmen haben mit so etwas auch kein Problem", meint Buttler. Eine gewisse Skepsis könne nicht schaden. "Generell sollte man nie einen Vertrag an der Haustür unterschreiben", rät der Sprecher. Falls man sich mit der Materie nicht so gut auskennen sollte, sei es auch ratsam, sich von technikaffineren Verwandten oder Freunden beraten zu lassen. "Das muss natürlich vor einer Unterschrift passieren", stellt Buttler klar. War der Mitarbeiter des Netzanbieters nicht vom Anwohner bestellt, so handle es sich bei abgeschlossenem Vertrag um ein "Haustürgeschäft": "Da haben die Kunden ein 14-tägiges Widerrufsrecht". Sollte sie der Techniker darüber nicht schriftlich informieren, verlängert sich dieses Recht laut Buttler sogar um ein ganzes Jahr.