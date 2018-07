Sandhausen. (lew) Wird die Fan-Arena des SV Sandhausen (SVS) auch nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft die Fußballbegeisterten anlocken? Das war die Frage vor den ersten beiden Viertelfinalpartien am gestrigen Freitag. Schließlich waren zu den drei Spielen von "Jogis Jungs" insgesamt rund 13.000 Fans gekommen und hatten das Hardtwaldstadion in "Schlandhausen" verwandelt.

Das Bild am Freitag hätte gegensätzlicher kaum sein können: Obwohl die Partien mit Frankreich gegen Uruguay und Brasilien gegen Belgien einiges an Attraktivität versprachen, waren es beim Anpfiff des ersten Spiels um 16 Uhr lediglich 60 bis 70 Zuschauer, die auf den Bänken auf dem Rasen und auf der Tribüne Platz genommen hatten. Als dann ein kurzer, aber heftiger Regenschauer niederging, waren die Plätze auf dem Rasen gänzlich verwaist. Immerhin: Auf der Tribüne brandete bei den Toren und beim Schlusspfiff kurzer Jubel von französischen Fans auf. Doch auch beim Abendspiel um 20 Uhr änderte sich am Zuschauerzuspruch wenig, obwohl hier niemand Geringeres als der stetige "Geheimfavorit" Belgien und der laut Alpaka-Orakel Mathilda künftige Weltmeister Brasilien aufeinandertrafen.

Wie geht es weiter mit der Fan-Arena? Laut Dennis Schuhmacher vom SVS wird sich am Konzept wenig ändern: "Wir zeigen die weiteren Partien wie geplant." Der Bereich mit den Bänken vor der Leinwand war bereits reduziert worden. Man hoffe, dass die nächsten Male und spätestens zum Finale wieder mehr Besucher kommen. Schon am heutigen Samstag erwarte man deutlich mehr Fans, wenn um 16 Uhr Schweden und England sowie um 20 Uhr Russland und Kroatien spielen. Die Fan-Arena öffnet um 15 Uhr.