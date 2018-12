Sandhausen. (lew) In jedem Berufsstand gibt es schwarze Schafe. Diese Erfahrung machten jüngst die 62-jährige Beate Fürlinger und ihr Mann Franz aus Sandhausen. "Eigentlich kenne ich die Busfahrer hier als sehr freundlich und hilfsbereit", möchte Beate Fürlinger keine Missverständnisse aufkommen lassen. Doch was die 62-Jährige bei einer Fahrt mit der Linie 720 erlebte, sei über das Maß des guten Anstandes hinausgegangen.

Es habe damit angefangen, dass der Busfahrer keine Anstalten machte, der körperlich eingeschränkten Rentnerin und ihrem im Rollstuhl sitzenden, 65-jährigen Ehemann beim Einstieg zu helfen. Denn hierfür erfordere es das Ausklappen der dafür vorgesehenen Rampe. "Ich kann das nicht", erklärt die 62-Jährige im Gespräch mit der RNZ. Der Busfahrer müsse das schon aus versicherungsrechtlichen Gründen übernehmen. Sein Verhalten sei, freundlich formuliert, "nicht sehr souverän" gewesen. Allein durch die Hilfe eines Bekannten, der die Rampe herunterklappt habe, sei es dem Ehepaar schließlich überhaupt möglich gewesen, in den Bus einzusteigen.

Doch damit nicht genug: Auch ein Radfahrer und eine junge Dame, die das Geld für die Fahrkarte nicht gleich parat hatte, seien von dem Busfahrer angeherrscht worden. Und das in einer Lautstärke, dass es den anderen Fahrgästen nicht verborgen blieb: Auch ein 70-Jähriger aus Sandhausen, der ebenfalls mit dem Bus 720 unterwegs war, meldete sich im Anschluss an die Fahrt bei unserer Redaktion. Besagter Busfahrer sei ihm bereits häufiger negativ aufgefallen. Er habe sich deshalb auch an die zuständige Stelle der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) gewandt, doch dort mit seinem Anliegen niemanden erreicht.

Auch Beate Fürlinger erging es nach eigener Auskunft ähnlich. Zwei Tage habe es gedauert, bis sie bei der BRN endlich jemanden ans Telefon bekam. Man werde der Beschwerde nachgehen, zeigte sich die 62-Jährige erleichtert. Es sei wünschenswert, dass gerade die neuen Busfahrer in Sachen Höflichkeit geschult werden. Den Busfahrer, der den ganzen Ärger auslöste, habe die Rentnerin seitdem nicht mehr gesehen.

Ein Versuch der Rhein-Neckar-Zeitung, das Busverkehr-Unternehmen telefonisch für eine Stellungnahme zu erreichen, scheiterte. Eine Anfrage per E-Mail blieb unbeantwortet.