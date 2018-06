Sandhausen. (pol/mare) Am Montagabend gegen 20.12 Uhr hat sich in Sandhausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Eine 45-jährige Frau fuhr mit ihrem Renault auf der Kreisstraße K4153 von Sandhausen kommend in Richtung Leimener Weg. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 46-jährigen VW-Fahrerin zusammen.

Die 45-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Sandhausen befreit werden. Die Unfallverursacherin, die VW-Fahrerin wie auch deren 48-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt.

Vor Ort befanden sich ein Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber mit einem zweiten Notarzt. Nach notärztlicher Behandlung der Verletzten vor Ort wurden alle Beteiligten in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht bei keinem der Verletzten.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die Renault-Fahrerin alkoholisiert war. Dies bestätigte sich, weshalb ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Während der Unfallaufnahme wurde die K4153 im Bereich der Unfallstelle von 20.16 Uhr bis 22.10 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es ergaben keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.