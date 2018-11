Sandhausen. (pri/mün) Gegen 12.15 Uhr am Montagmittag wurde die Feuerwehr Sandhausen zum Brand eines Müllfahrzeug in die Nicolaus-Büchert-Straße alarmiert. Dort hat der Fahrer eines Müllfahrzeug festgestellt, dass die Ladung seines Müllfhahrzeugs in Brand geraten ist. In Höhe des Sportplatzes hat er seine Ladung auf einem Parkplatz abgeladen. Aktuell ist die Feuerwehr damit beschäftigt den brennenden Müll zu löschen.

Weitere Informationen folgen.