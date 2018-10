Von Werner Popanda

Sandhausen. Was im Jahr 1990 als sehr politisch geprägte Veranstaltung mit hohem Informationscharakter begann, hat sich in den 28 Jahren danach zu einem Bürgerfest der allerersten Güteklasse entwickelt. Ja, das Fest der Sandhäuser SPD zum Tag der deutschen Einheit ist zwar immer noch ein Fest einer Partei anlässlich eines enorm wichtigen politischen Ereignisses.

Doch ist es zugleich ein Fest mit Musik, Speis und Trank, bei dem in der Regel alle Generationen nur allzu gerne mit von der Partie sind. Dementsprechend groß war denn auch am Mittwoch der Zulauf zum Lège-Cap-Ferret-Platz und damit zu jenem Platz im Herzen Sandhausens, an dem auch schon die Erstauflage des Festes über die Bühne gegangen war.

Dass zu einem Fest, bei dem Genossen die Gastgeber sind, derart viele Gäste kommen, war einst nicht mehr als eine bloße Selbstverständlichkeit. Doch seit der rasanten Talfahrt der SPD von 40,9 Prozent bei der Bundestagswahl 1998 auf 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 kann von einer Selbstverständlichkeit eigentlich nicht mehr die Rede sein.

Mit dieser Talfahrt ging nämlich einher, dass sich die Zahl der SPD-Mitglieder von über 900.000 in den 1980er Jahren auf in diesen Tagen gut 460.000 reduzierte. Was wiederum das bewirkte, was Thorsten Krämer als Erster Vorsitzender des lokalen SPD-Ortsvereins so auf den Punkt bringt: "Es gibt nicht viele Ortsvereine, die ein Fest in dieser Größenordnung durchführen können."

Ähnliches gelinge in der näheren Umgebung vielleicht noch in Wiesloch, Walldorf, Schwetzingen, Eppelheim und Neulußheim. Doch dürfte das SPD-Fest in Sandhausen das größte Fest eines Ortsvereins der SPD Rhein-Neckar sein. Nicht zuletzt daher "kommen auch immer zahlreiche Mitglieder des SPD-Kreisvorstands und wenn er die Zeit findet, auch der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci", so Thorsten Krämer.

Der Name Krämer spielte auch bei der Festpremiere eine Rolle, denn Thorsten Krämers Vater Wilhelm und Edwin Schreyer gelten als Ideengeber und Umsetzer. Beide wollten das Fest als Anlehnung an den Verfassungstag der Weimarer Republik verstanden wissen. Sprich: als "Form des gemeinsamen Bekenntnisses zum Aufbau des neuen Staates", wie es zwischen 1921 und 1933 hieß.

"Der offensichtliche Grund", so Thorsten Krämer, "war natürlich die Freude über die Wiedervereinigung". Ausdruck gegeben worden sei dieser Freude "nur in kleinerem Rahmen und mit vielen informativen Stellwänden". Aber schon damals seien gut zehn Helfer für das Fest benötigt worden.

"Heute", so Thorsten Krämer, "haben wir 22 Helfer plus 15 Kuchenbäcker und Waffelteigmacher". Wobei immer ein "-innen" anzuhängen sei. Die Leitung habe er unter seinen Fittichen, tatkräftig unterstützt werde er vom Festausschuss, dem Lars Kieneck, Jürgen Rüttinger, Simone Lochner, Inge Maaßberg und Xenia Rösch angehören.

Für die Vorbereitung des Festes, dessen Planung drei Monate zuvor in Angriff genommen werde, wird nach seinen Worten ein Tag benötigt, ebenso für die Nachbereitung. Eher weniger Zeit dürfte die Vor- und Nachbereitung von Rainer und Vanessa Kraft sowie Sascha Krebs in Anspruch nehmen, die dem Fest seit Jahren die musikalische Würze geben.

Und das, so Sascha Krebs, mit einer "ganz normalen Kraft-und-Krebs-Mischung", worunter ein bunter musikalischer Strauß aus Hits von Smokie, Pur, Helene Fischer, Backstreet Boys, Guns’n‘Roses, Abba, Kings of Leon, Journey und so weiter und so fort zu verstehen ist.

Und auch von Queen, wobei man wissen sollte, dass Sascha Krebs der neue Sänger der Queen-Tribute-Band "The Queen Kings" ist. Wer ihn als Queen-Ikone Freddie Mercury erleben möchte, kann dies übrigens am Samstag, 17. November, ab 21 Uhr in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen.