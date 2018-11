Sandhausen. Wasser ist kostbar - das wurde bei der diesjährigen Trockenheit einmal mehr deutlich. Daher ist es auch wichtig, Abwasser so gut wie nur möglich zu reinigen. Und das kostet, wie sich in der jüngsten Versammlung des Abwasserzweckverbandes "Untere Hardt"(AZV) zeigte.

Im gemeinsamen Klärwerk in Sandhausen steht der Bau einer weiteren Reinigungsstufe zur Phosphor- und Spurenstoffelimination an. "Dieses Thema nudeln wir jetzt zum x-ten Mal durch", sagte Sandhausens Bürgermeister Georg Kletti als Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes, als es in der Sitzung um die Ergebnisse der Entwurfsplanung ging.

In der Tat gab es in letzter Zeit kaum eine Verbandsversammlung, die sich nicht mit diesem Thema beschäftigte. Die aktuelle Kostenberechnung hat aber nur wenig mit den Beträgen zu tun, von denen vorher die Rede war. 10,6 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Die Schätzung lag bisher bei 8,2 Millionen Euro - was einer Kostensteigerung um 26,1 Prozent entspricht.

Verantwortlich für diese höheren Kosten sind laut der Beschlussvorlage gleich mehrere Faktoren: etwa der "Ansatz von höheren Einheitspreisen zur Berücksichtigung der stark gestiegenen Baupreise" sowie "detaillierte Massen bei der Bausubstanz auf Grundlage der Tragwerksplanung".

Gleichfalls eine Rolle spielte die Konkretisierung der technischen Ausrüstung. Bei der Tuchfilteranlage war man von drei Filtern ausgegangen, nun sind aber vier erforderlich. Zudem sollen die Planungen Erweiterungsoptionen für zukünftige Entwicklungen bieten.

Für die zehn Millionen Euro erhalte man am Ende das, "was man mit moderner Technik machen kann", hielt Klärwerksleiter Thomas Maier fest. Er wies darauf hin, dass das Land Fördermittel in Höhe von mindestens 20 Prozent in Aussicht gestellt habe. Und so wurde die Beschlussvorlage einstimmig abgesegnet.

Ebenfalls stimmten die Verbandsmitglieder weiteren Investitionen zu: So soll es eine Ersatzbeschaffung einer Notstromanlage für 950.000 Euro geben, eine Mittelspannungs- und Trafoanlage soll für 580.000 Euro errichtet werden und der Faulgasbehälter soll für 300.000 Euro saniert werden.

Nichts kostete hingegen die Zustimmung der AZV-Versammlung zu einem anderen Projekt. Sprich: zu einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis und anderen Zweckverbänden. Grundlage dieser Kooperation ist das Konzept "Phosphor-Recycling im Rhein-Neckar-Kreis", das der Kreistag Mitte Juli dieses Jahres beschlossen hat.