Von Werner Popanda

Sandhausen. Donald Trump hat jetzt auch die Region im Visier. Der US-Präsident tauchte urplötzlich mitten im Sandhäuser Kerweumzug auf. Mit gelbem Haar und maskenartigem Gesicht war er in der Gruppe des "Sport-Club Bernstein" unterwegs - und zwar mit einer Ansage, die man jenseits der Bahngleise kaum gerne vernehmen dürfte: "We will build a wall between us and the Diljemas! And we will make them pay for it!"

Auf Deutsch: "Wir werden eine Mauer zwischen uns und den St. Ilgenern hochziehen! Und wir werden dafür sorgen, dass sie die Mauer bezahlen!" So wie er das als US-Präsident gerne mit Mexiko machen möchte. Und als wäre das Verhältnis von Sandhäusern und St. Ilgenern nicht schon eh etwas kompliziert, wurde bei der eigentlichen Kerweeröffnung auch noch deftig nachgelegt.

Kurzum: Sandhausen war an diesem Wochenende außer Rand und Band. Am Samstag ging nämlich die Kerwe los. Bei strahlendem Sonnenschein und herrlich warmen Temperaturen herrschte umwerfend gute Stimmung überall im Sandhäuser Ortskern. Das ging schon mit dem Kerwefestzug los. Er war eine wahre Pracht für die Augen und Ohren. Denn er war kunterbunt, zeichnete sich durch Abwechslung und Fantasie in Hülle und Fülle aus und die Zugteilnehmer waren so engagiert bei der Sache, wie man es sich nur wünschen kann.

Überdies waren die Straßen, in denen der Zug unterwegs war, teils voll mit Menschen. Viele waren gekommen, um herrlich gestaltete Kostüme zu bestaunen, etwa die von den Theaterakteuren der Sandhäuser Bühne und den Aktiven des Soundhouse-Chores. Nicht wenige dürften auch deswegen gekommen sein, um dem eigenen Nachwuchs ein paar liebe Worte zurufen zu können. Im Tross dabei waren der evangelische Kindergarten Schatzkiste und der katholischen Kindergarten St. Josef.

Die Jugend war auch dank der Sportvereine wie Fußball-Club, Motorsport-Club, Sportclub, Sportverein, Radlerclub Badenia, Budoverein, Kegelclub Rot-Weiß, Tennis-Club, Kicker 07 sowie den Basket- und Volleyballern der Turngemeinde enorm stark vertreten. Gut gelaunt bei der Sache waren der Kurpfälzer Fanfarenzug, dem wie immer in den letzten Jahren der Zugauftakt vorbehalten blieb, der Türkischen Elternverein, die"Zahlenkracher"-Guggemusiker aus Heddesheim, die DLRG, die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg und der Verein der Hundefreunde.

Die noch recht jungen Buben und Mädchen am Straßenrand jagten in Windeseile dem nach, was man im rheinischen Karneval "Kamelle" zu nennen pflegt, in der Region aber eher Gutsel nennt. Einige der deutlich älteren Buben und Mädchen am Straßenrand waren aber wohl hingegen nicht so sehr an "Gutseln" interessiert. Sondern eher daran, mal auszuprobieren, wie dieses Schlückchen eines alkoholhaltigen Getränks mundet oder das eines anderen.

Das wahre Kerwebier aber durfte nur einer zum Fließen bringen: nämlich Bürgermeister Georg Kletti. Vor versammelter Menge am Rathausplatz zapfte er das Fass - gefüllt mit Sandhäuser Hopfen in Flüssigform - an. Am Ende seiner Ansprache zitierte er einen Spruch, der ihm zugetragen worden war: "Trinkt bis ihr umfallt, aber bitte bleibt friedlich!"

Am heutigen Montag gibt es dafür noch einmal Gelegenheit. Die Stände, Zelte und Fahrgeschäfte machen um 10 Uhr auf und haben bis 24 Uhr geöffnet. Am morgigen Dienstag ist mit dem Trauerumzug um 19 Uhr dann aber endgültig Schluss mit der Kerwe. Für dieses Jahr zumindest.