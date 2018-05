Von Alexander R. Wenisch

Sandhausen. Es gibt Entscheidungen, die trifft man nicht leichten Herzens. Da werden Argumente hin und her gewälzt, man schläft vielleicht auch schlecht. Und es gibt Situationen, da ist sofort klar, dass man reagieren muss. Genau so ging es der Familie Hatzner, als 2015 die vielen Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Es kommt ja nicht oft vor, dass das Leben anklopft und fragt: "Meinst du das nun wirklich ernst, was du die ganzen Jahre für deine Überzeugung gehalten hast?"

Angelika Hatzner (63) und Wolfram Pfleiderer-Hatzner (68) meinen es ernst. Eines morgens entdeckt er in der RNZ einen Aufruf: Der Rhein-Neckar-Kreis sucht Menschen, die für die vielen unbegleiteten Jugendlichen, die aus Afghanistan oder Syrien nach Deutschland kommen, die Vormundschaft übernehmen. Und da Wolfram Pfleiderer-Hatzner selbst jahrzehntelang Sozialarbeiter war, wusste er sofort: Hier kann und will er sich einbringen.

Jetzt sitzen Angelika und Wolfram mit Arif im blühenden Garten ihres schmucken Häuschens in Sandhausen. Es wird viel gelacht miteinander, man sieht den Pflegeeltern an, wie stolz sie auf Arif sind. Aus dem eher bürokratischen Job des Vormunds ist schnell Freundschaft geworden. Arif wurde zu Familienfesten eingeladen, man feierte zusammen Weihnachten. "Das war so schön", sagt er. Kürzlich haben sie zusammen mit Arifs Freunden dessen 19. Geburtstag gefeiert.

Die Hatzners haben selbst vier Kinder, die mittlerweile erwachsen und ausgezogen sind. Im Haus in Sandhausen ist Platz. "Für uns war schnell klar, dass wir Arif anbieten, ob er bei uns wohnen will", erzählt Angelika Hatzner. Und Arif sagt: "Ich fühle mich hier daheim." Damit hat er Glück: Der überwiegende Teil der Jugendlichen, die ohne ihre Eltern in die Rhein-Neckar-Region gekommen sind, lebt heute in betreuten Einrichtungen, nicht in Familien.

Ursprünglich kommt Arif aus Afghanistan. Und der Weg nach Deutschland in den heimelig-friedlichen Garten der Hatzners war weit für ihn. Über seine Familie, die in der Nähe von Kabul lebt, will er nicht viel erzählen. Nur seinen Augen sieht man an, dass es keine einfachen Verhältnisse waren. Arif wuchs in einem kleinen Dorf auf, berichtet er. Kein Wasser, kein Strom in der kleinen Lehmhütte, in der die Familie lebte. Die Gründe für seine Flucht sind aber keine wirtschaftlichen.

Alleine auf der Flucht Sie sind minderjährig und haben sich ohne Eltern auf die Flucht Richtung Europa gemacht. So genannte UMA. Rund 470 minderjährige Flüchtlinge aus dem Nahen Osten oder Afrika leben derzeit in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Fast die Hälfte davon stammt wie Arif aus Afghanistan; die übrigen UMA vor allem aus Syrien, Äthiopien, Gambia, Somalia und Eritrea. Der Großteil der mittlerweile meist zwischen 16 und 20 Jahre alten Jugendlichen und jungen Erwachsenen lebt in Heimen oder im Betreuten Wohnen - schwerpunktmäßig in Weinheim, Sinsheim und Leimen. Nur für einen kleinen Teil wurden Pflegefamilien gefunden. Der jüngste UMA, der vor ein paar Jahren alleine in die Region gekommen ist, ist ein sechsjähriges Kind. Wie groß die Notwendigkeit für die Stadt Heidelberg war, zu handeln, verdeutlichen zwei Zahlen. Vor 2015, vor dem großen Flüchtlingsstrom über die Balkanroute nach Europa, hatte das Jugendamt im Schnitt zehn UMA im Jahr in Obhut genommen. Ab November 2015 bis September 2017 waren es über 500.

Später erzählt Pfleiderer-Hatzner von Arifs Schicksal. Wie die radikalislamische Taliban mehrfach und über Jahre Arif und dessen Familie bedrohte und verfolgten. Es habe Monate gebraucht, bis Arif seinen Pflegeeltern - nach und nach - erzählen konnte, was ihm als Jugendlicher in Afghanistan alles widerfahren ist. Einem ihm fremden Journalisten will der junge Mann die Details aber nicht erzählen, erst recht sollen sie nicht in der Zeitung stehen.

Mit 16 beschließt Arif jedenfalls, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. "Ich habe schon immer gemacht, was ich will", sagt er. Also entscheidet er sich zu gehen; die Eltern halten ihn nicht auf. Es braucht sicher mehr als Mut, um seine Familie und Freunde in einem Kriegsland zurückzulassen und sich auf einen Weg ins Ungewisse zu machen. Angst und Verzweiflung sind starke Triebfedern.

Arifs größerer Bruder lebte damals im Iran. Er ist sein erstes Ziel. Zu Fuß schlägt Arif sich durch, wochenlang ist er unterwegs. Beim Bruder kann er arbeiten, verdient sich als Fliesenleger Geld für den Schlepper Richtung Europa. Der Bruder gibt noch etwas dazu - und Arif reist über die Türkei nach Griechenland und, wie viele Flüchtlinge 2015, über die Balkanroute Richtung Mitteleuropa.

Was er da alles erlebt hat? Er schüttelt nur den Kopf. Nur von der Überfahrt im Schlauchboot von der türkischen Küste nach Kos erzählt er. Tiefste Nacht, pechschwarze See, stürmischer Wellengang. Natürlich hatte er von den vielen Booten gehört, die gekentert sind, von Menschen, die bei der Überfahrt ertranken. Und Arif kann nicht schwimmen. "Ich dachte: Heute Nacht werde ich sterben", sagt er. Aber er kommt heil auf Kos an. Er hat überlebt.

Dann: Balkan, Budapest, München. Am Bahnhof der bayerischen Hauptstadt sieht Arif einen Afghanen in traditioneller Kleidung. Ihn bittet er um Hilfe. Auf einem kleinen Zettel hat er notiert: "Heidelberg". Da will Arif hin, denn in Weinheim lebt sein bester Freund Ali, den er noch von zuhause kennt. Der Landsmann kauft ihm also ein Zugticket. Und tatsächlich: Einige Stunden später fallen sich Arif und Ali am Heidelberger Hauptbahnhof in die Arme. Überglücklich sei er gewesen, aber gefeiert hat er nicht. "Ich hatte überall Schmerzen, bin so viel zu Fuß gegangen. Ich habe erst einmal eineinhalb Tage geschlafen."

Und als er aufwachte, wurde ihm geholfen. Was er brauche, habe man ihn gefragt, was er nun vorhabe. Arif ist noch immer überrascht über die Hilfsbereitschaft, die ihm entgegen gebracht wurde. Einen neuen Rucksack, ein paar neue Schuhe, und vor allem: lernen will er.

So landet der Jugendliche in einer Betreuungseinrichtung in Leimen, kann dort zur Schule gehen. Und Arif hat seine Chance genutzt. In Afghanistan hatte er nur drei Jahre eine Schule besuchen dürfen, danach musste er in der Familie arbeiten. Heute spricht er super Deutsch. Und mehr noch: Er hat nach nur eineinhalb Jahren einen sehr guten Hauptschulabschluss gemacht und - im Anschluss an ein Praktikum - eine Lehrstelle ergattert. In einem Heidelberger Hotel lernt er nun Hotelfachmann. Für den 19-Jährigen der Jackpot.

Denn obwohl er in Afghanistan von den Taliban verfolgt wurde, ist sein Asylantrag abgelehnt worden. Angelika Hatzner ist empört, weil ihrer Ansicht nach im bisherigen Asylprozess Arifs Geschichte nicht ausreichend gewürdigt wurde. Sie haben also Widerspruch eingelegt. "Das reineste Bürokratie-Monster", sagt sie.

Die Hatzners hatten Arif kennengelernt, als dieser in Leimen wohnte. "Als der Junge volljährig wurde, hätten wir die Vormundschaft beenden können", sagt Pfleiderer-Hatzner. Doch bis dahin war Arif den beiden bereits ans Herz gewachsen. Er wisse, dass es in anderen Pflegefamilien auch immer wieder Probleme gebe, sagt er. Die drei aber machen einen harmonischen Eindruck. "Arif ist ein toller Junge, vernünftig und zielstrebig", ergänzt Angelika Hatzner.

Im vergangenen Jahr hat sich das Paar hineingearbeitet in die Asylbürokratie - ohne zu ahnen, was da auf sie zukommt. Sie haben Arif eine Anwältin besorgt, haben ihn auf die Anhörung beim Bundesamt für Flüchtlinge (Bamf) zur Asylfrage vorbereitet und ihn zu dem wichtigen Termin nach Karlsruhe begleitet. "Ein aufreibendes Jahr", sagt Angelika Hatzner. Eine Zeit, in der die beiden Arifs ganze Geschichte erfahren. Der Junge hat Vertrauen gefasst, hat auch mit Hatzners vier Kindern Freundschaft geschlossen. "Es waren sehr emotionale Momente", beschreibt Angelika Hatzner. Momente, die die drei enger haben zusammenrücken lassen. Das Paar ist bereit, mit und für Arif zu kämpfen.

Dank der Hotel-Ausbildung kann der junge Mann darauf hoffen, in Deutschland bleiben zu können - zumindest für fünf Jahre. Was dann ist? Wolfram Pfleiderer-Hatzner zuckt mit den Schultern: "Das werden wir dann sehen. Fünf Jahre sind eine lange Zeit."