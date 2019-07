Dossenheim. (bmi) Woodstock: Dieses Wort löst nicht nur bei Hippies von gestern und heute Gefühlswallungen aus. Das legendäre Open-Air-Musikfestival mit dem vollen Namen "Woodstock Music & Art Fair - 3 Days of Peace & Music" jährt sich diesen Sommer zum 50. Mal. Für den Dossenheimer "Verein zur Pflege der Live-Musik" ist das Grund genug, den Mythos dieses besonderen Konzerts ins Hier und Jetzt zu holen.

Für das Wochenende am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, haben die leidenschaftlichen Musikfreunde ein besonderes Festival auf die Beine gestellt, ihren "Rock im Bruch" 2019 unter das Motto "50 Jahre Woodstock" gestellt. Von je 16 bis 22 Uhr sorgen sechs Bands an zwei Tagen für insgesamt zwölf Stunden Live-Musik. Mit dabei ist am Samstag mit Uli Rohde eine lebende Musiklegende aus der Region, der mit der Formation "Who Ever"an "The Who" erinnert. "Die Dicken Kinder" lassen Joe Cocker hochleben und die "Nachtigallen" spielen Musik von Crosby, Stills, Nash&Young.

Sonntags wagt sich Rockröhre Marion La Marché mit Band an die Titel von Janis Joplin, die Formation "Radio EXP" mit Jochen Seiterle, Neophytos Stephano und Rolf Schaude lassen den Sound von Jimi Hendrix aufleben und erneut Uli Rohde sorgt mit seiner Band mit Musik von Santana für den Ausklang.

Lust bekommen? Die RNZ verlost für das Woodstock-Festival fünfmal zwei Karten für das gesamte Wochenende. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0 13 78 22 / 70 23 21 oder schickt eine SMS an die Nummer 5 20 20 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Woodstock sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Mittwoch, 31. Juli, um 13 Uhr geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden.) Wer auf Nummer sicher gehen will, erhält das Tagesticket für 20 Euro und das Wochenendticket für 30 Euro im Vorverkauf bei Buchhandlung Worring und Schreibwaren Faludy in Dossenheim sowie an der Tageskasse für 23 beziehungsweise 35 Euro.