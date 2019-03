Eppelheim. (cm) Wenn das mal keine Ankündigung ist: "Wo Füenf ihr Maul aufreißen, klappen Kinnladen, rollen Köpfe, entgleisen Gesichtszüge, brechen Herzen und zerren Lachmuskeln. Wer da keine Tränen lacht, der sollte mal ernsthaft erwägen, den Therapeut zu wechseln." So kündigt die Musik-Comedy-Gruppe "Füenf" ihr Gastspiel unter dem Titel "005 im Dienste der Mayonnaise - Sing und Unsing" am Freitag, 5. April, ab 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim an. Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost hierzu fünf mal zwei Karten. Wer kein Glück hat, erhält Tickets zum Preis von 23 oder 19 Euro im Eppelheimer Rathaus, Telefon: 0 62 21 / 79 44 02.

"Sie haben keine Instrumente und sind trotzdem ein Orchester" - so wurde schon über das Quintett berichtet. Denn die fünf Männer aus dem Stuttgarter Raum verzichten auf jegliche Instrumente und bedienen sich nur ihrer "Mundwerke", wie es in der Ankündigung heißt. Und dabei geben sie ordentlich Gas. Geboten werde eine "Mixtur aus Wortwitz, Ohrwurm und Bühnenpower" sowie "Musik-Comedy ohne Rücksicht auf Zwerchfelle". Mit Hits wie "Mir im Süden" - als "Schwabenhymne" feierte die Gruppe schon Erfolge. "Füenf" trat außerdem schon zusammen mit dem Musiker Peter Maffay und der Gruppe Pur auf.

Info: Die RNZ verlost fünf mal zwei Karten für den Auftritt von "Füenf" in Eppelheim. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0 13 78 22 / 70 23 26 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TREFFER (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Füenf sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 1. April, um 14 Uhr geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).