Von Thomas Frenzel

Neckarsteinach. Gezählt hat sie die Artikel nicht. Gesammelt aber schon. Sie sind akribisch archiviert. In RNZ-Blau. Und als Zweijahresbände sind sie eine umfassende Chronik der Geschehnisse in der hessischen Vierburgenstadt Neckarsteinach der vergangenen vier Jahrzehnte: Es war der 21. Februar 1978, also heute vor 40 Jahren, als Elisabeth Hinz ihren ersten Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlichte - mit dem Autorenkürzel "iz", das zu ihrem Markenzeichen werden sollte. Sie berichtete seinerzeit über die erste Bürgerversammlung am Ort und über die damals aktuellen Problemfelder: Fremdenverkehr, Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr. Themen, die bis auf den heutigen Tag auf seltsame Weise vertraut vorkommen…

Bemerkenswert war eines an dieser RNZ-Premiere und an den seither sich im vierstelligen Bereich zählenden "iz"-Artikeln: Es war eine sogenannte "Zugezogene", die sich für Neckarsteinach engagierte. Medial und auch im gesellschaftlichen Leben. Denn geboren wurde Elisabeth Hinz am 9. April 1939 in einer Stadt, die aber auch gar nichts mit dem beschaulichen Neckarsteinach zu tun hatte: in der Ruhrpott-Metropole Essen.

Dass sie es dennoch an den hessischen Neckar verschlug, war ihrem Ehemann Erhard zu verdanken, dem sie 1961 das Ja-Wort gab. Ihn, der Biologie und Biochemie studierte, hatte sie als Germanistikstudentin in Münster kennengelernt. Als ausgewiesener Parasitologe bekam er 1964 einen Ruf an das Südostasieninstitut nach Heidelberg - und im Juli 1968 bezog die Familie ihr schmuckes Eigenheim in Neckarsteinach. Vis-à-vis zweier der vier örtlichen Burgen, der Vorder- und der Mittelburg. Dass sie sich seither intensivst mit deren Geschichte und ihrem berühmten Minnesänger Bligger beschäftigte, war schlicht unvermeidbar: Zahlreiche RNZ-Artikel und auch zwei Bücher, die sie recherchiert und geschrieben hat, dokumentieren dieses Interesse.

Als dreifache Mutter engagierte sie sich - als die Kleinen aus dem Gröbsten heraus waren - aber auch anderweitig in ihrer neuen Heimat mit viel Herzblut. So im Elternbeirat der Schule, so als Mitbegründerin der örtlichen FDP, der sie angehörte, bis sie den Kurs des 2016 verstorbenen Guido Westerwelle nicht mehr mittragen konnte. Im Heimat- und Kulturverein übernahm sie Verantwortung, zunächst im Vorstand und ab 1991 als erste Vorsitzende für 15 Jahre. In dieser Zeit kreierte sie zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, darunter den Burgensommer. Und: Es entstand der Nibelungengarten.

Nicht zu vergessen ist ihr kommunalpolitisches Wirken. Als Kandidatin auf der Liste der Freien Wählergemeinschaft gelang ihr erstmals Anfang der 1990er Jahre der Sprung in das Stadtparlament. Seit 2006 gehört sie - sechs Jahre lang übrigens als erste Frau als "Erster Stadtrat" - dem Magistrat an. Dieser steht in der hessischen Gemeindeordnung als von der Stadtverordnetenversammlung bestimmtes Verwaltungsorgan dem Bürgermeister zur Seite.

Apropos Bürgermeister. Elisabeth Hinz hat in Neckarsteinach nicht nur einen kommen gesehen, wie sie rückblickend schmunzelt. Ihr erster war Josef Kollerer, gefolgt von einem Rüdiger Völker. Dieter Mörlein, der spätere Rathauschef von Eppelheim, schaute vorbei, danach kamen ein Volker Klump und der aus Neckarsteinach stammende Eberhard Petri. Heute heißt der direkt gewählte Bürgermeister Herold Pfeifer, und dieser bewirbt sich bekanntlich für ein weiteres Mandat.

Als RNZ-Berichterstatterin hat Elisabeth Hinz es klug verstanden, ihre mannigfachen Engagements zu trennen. Und als starker Frau ist es ihr auch gelungen, so manchen Anfeindungen stand zu halten, die schier zwangsläufig auftreten, wenn eine "Zugezogene" am Ort über Lokales in der Öffentlichkeit berichtet.

Für all das - und auch für ihre vielen Reiseberichte insbesondere aus Asien - kann es für "iz" seitens der Rhein-Neckar-Zeitung und ihrer Leserschaft nur eines geben: ein dickes Dankeschön!