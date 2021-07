Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Heute vor genau 50 Jahren hatte Eppelheim zwei gute Gründe zum Feiern: Die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde wurde mit der Einweihung der neu erbauten Mehrzweckhalle, der heutigen Rhein-Neckar-Halle (RNH), kombiniert. Im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung hatte der damalige Bürgermeister Peter Böhm am 10. Juli 1971 zu einem Festbankett mit "buntem Abend und Tanz" in die neue Großsporthalle eingeladen. Die "Vereinigten Chöre" und der Konzertverein Eppelheim sorgten für die musikalische Umrahmung. Mit dem Staatssekretär a.D. Dr. Heinrich Barth hielt ein gebürtiger Eppelheimer die Festansprache. Es wurde ein kleiner Imbiss gereicht, bevor die Feier in einen "bunten Abend" überging. Nachzulesen ist der Ablauf auf dem Einladungsschreiben, das Altgemeinderat Albert Gremmelmaier aufgehoben hat.

Foto: Geschwill

Größte im Rhein-Neckar-Kreis

Die neue Großsporthalle war der Stolz der Gemeinde und zur damaligen Zeit der größte überdachte Veranstaltungsort im Rhein-Neckar-Kreis. Um das Gemeindejubiläum mit der Halleneinweihung krönen zu können, wurden sogar die Feierlichkeiten zur ersten urkundlichen Erwähnung Eppelheims im Lorscher Codex einfach um ein Jahr verschoben. Die eigentliche Inbetriebnahme der Mehrzweckhalle fand erst 1972 statt, nachdem auch die Deckenverkleidung angebracht und Restarbeiten erledigt waren. Das konnte man von Ortschronisten Klaus Preuß erfahren. Die neue Halle erhielt den Namen "Rhein-Neckar-Halle".

Grundpfeiler des Sports

Ursprünglich hatte es seitens der Gemeinde und des "Instituts für Leibesübungen" der Universität Heidelberg Ende der 1960er-Jahre Planungen für den Bau eines Bundesleistungszentrums für Basketball im Eppelheimer Schul- und Sportpark gegeben. Auch wenn daraus nichts wurde, so mündete die Idee in eine Großsporthalle, die den Sportvereinen mit ihren vielfältigen Sportangeboten als Trainings- und Spielstätte dienen und dem Schulsport genügend Platz bieten sollte. Der Hallenneubau, der für 6000 Zuschauer ausgelegt war, kostete knapp über acht Millionen D-Mark – zum Großteil finanziert durch Kredite. In der Millionensumme nicht enthalten waren die Kosten für den Parkplatz, der auch als Messplatz genutzt werden sollte, und die Straßenzuführung.

Von Sängerfesten über Kirchenbazare bis hin zu Konzerten wie dem der Kastelruther Spatzen hat die Rhein-Neckar-Halle in ihrer 50-jährigen Historie vieles erlebt. Foto: Geschwill

Die flexibel teilbare Dreifeldsporthalle, die unter anderem für Turnen und Leichtathletik, Fußball, Handball und Basketball ausgelegt war, wurde mit großer Veranstaltungsbühne, Regieraum, drei Zuschauertribünen, Geräte- und Sanitärräumen sowie Umkleidekabinen ausgestattet. Zur Halle gehören im Erdgeschoss noch ein Restaurantbereich, der heute als Schulmensa genutzt wird, sowie eine Hausmeisterwohnung, die dem Eppelheimer Carneval Club als Vereinsheim und Trainingsstätte dient. Das Gebäude ist komplett unterkellert. Im Untergeschoss befinden sich unter anderem Sanitäranlagen, Garderobe, Haustechnik- und Lagerräume sowie Kraft- und Trainingsräume für den Judo-, Ringer- und Boxsport. Ursprünglich gab es auch wettkampftaugliche Kegelbahnen.

Garant der Selbstständigkeit

Viele Eppelheimer, die den Bau der Halle miterlebt haben oder mit ihr groß geworden sind, verbinden mit ihr schöne Momente und Ereignisse, aber auch den wichtigen Erhalt der Selbstständigkeit der Gemeinde. Denn die Rhein-Neckar-Halle wurde in einer Zeit gebaut, als die Eingemeindung zur Nachbarstadt Heidelberg drohte. Die Mehrzweckhalle und die Pläne für ein großes Schul- und Sportzentrum, zu dem auch das Hallenbad, der Reitplatz, die Tennisanlage sowie die heutigen Schulen gehören, waren ein mächtiges Pfund, das Eppelheim in den 1970er-Jahren zu Zeiten der Gemeindereform in die Waagschale werfen konnte, um sich erfolgreich gegen die drohende Eingemeindung zu stemmen.

Politische Größen wie Bundeskanzler Willi Brandt lockten die Menschen zu Tausenden in die Rhein-Neckar-Halle. Foto: Welker

Glanzzeiten

Die Halle war über Jahrzehnte eine gefragte Mehrzweckhalle für große und kleine Feste, Veranstaltungen und Konzerte. Das "Who is Who" der Musikszene kam nach Eppelheim. Die Liste der Stars ist lang und reicht von Status Quo über Genesis, AC/DC, Scorpions, Deep Purple, Uriah Heep, Police, Santana, BAP, Pur, Schürzenjäger und Kastelruther Spatzen bis hin zu Tina Turner, Joe Cocker, Bob Marley, Udo Lindenberg, Frank Zappa, Mike Oldfield und Nena. Dass insbesondere die Rockkonzerte und deren überregional anreisende Fans auf lautstarken Protest der Eppelheimer stießen, soll nicht verhehlt werden. In Wahlkampfzeiten war die Halle Schauplatz für Auftritte bundesdeutscher Politprominenz. Die Bundeskanzler Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl sowie Bayerns Ministerpräsident Franz-Josef Strauß lockten die Massen in die Halle.

„Verstehen Sie Spaß?“ war 1985 zu Gast mit Paola und Kurt Felix, Günter Netzer (2.v.l.) sowie dem damaligen Bürgermeister Hugo Giese (r.). Foto: Preuß

Unvergessen bleiben die Basketball-Shows der Harlem Globetrotters, Sportereignisse wie Kegelweltmeisterschaften, Basketball-Länderspiele, die Handball-Weltmeisterschaft 1982 oder die beliebte Fernsehshow "Verstehen Sie Spaß?". Diese wurde 1985 live aus der Rhein-Neckar-Halle gesendet, mit Kurt und Paola Felix als Gastgeber und Günther Netzer, Uwe Seeler, Iris Berben, Diether Krebs und Karl Dall als Gäste. Sängerfeste, Kirchenbazare, US-Army-Konzerte, Wäldlerbälle, Mineralienbörsen, Hallenfußballturniere, Faschingsveranstaltungen und Mini-Car-Rennen hatten hier ihre Heimat. Nicht zu vergessen ist das überaus beliebte "Volksliedersingen" mit vielen Chören, welches vom Unternehmerehepaar Rudolf und Leonie Wild in den 1980er-Jahren initiiert wurde und bis Anfang der 2000er-Jahre alljährlich mehrere Tausend Zuschauer erfreute.

Bürgerproteste zum Erhalt

Die Rhein-Neckar-Halle hat in ihrer 50-jährigen Historie vieles erlebt. Dazu gehörte auch 2012 die Protestaktion zum Erhalt der Halle als „Grundpfeiler des Eppelheimer Sports“. Foto: Geschwill

In der 23-jährigen Amtszeit von Bürgermeister Dieter Mörlein setzten sich die Eppelheimer nicht nur einmal gegen die Abrissideen und Neubaupläne des Rathauschefs zur Wehr. Dokumentiert sind Protestaktionen der Bürgerschaft in den Jahren 2008, 2011 und 2012. Mangelhafter Brandschutz, aber auch ein über Jahre gepflegter Sanierungsstillstand führten dazu, dass die Halle seit 2012 für Großveranstaltungen nicht mehr zur Verfügung steht, nur noch für 199 Personen zugelassen ist und ausschließlich für Schulsport und Vereinstraining genutzt wird. Um diesen reduzierten Weiterbetrieb zu ermöglichen, wurde eine mobile Brandmeldeanlage installiert.

Die vielen Sportbegeisterten machten mobil und starteten 2012 unter der Leitung des damaligen Vereinssprechers Dietmar Fischer eine große Protestaktion zum Erhalt der Halle als "Grundpfeiler des Eppelheimer Sports". Der Stadtspitze wurde "mutwillige Schließung" vorgeworfen, um ihre Abriss- und Neubaupläne schneller umsetzen zu können. Bemängelt wurde, dass die Halle über viele Jahre vernachlässigt und wichtige Brandschutzmaßnahmen nicht rechtzeitig durchgeführt wurden.

Mit 50 ein Problemfall

In Feierlaune ist man in Eppelheim mit Blick auf das Jubiläum "50 Jahre Rhein-Neckar-Halle" nicht. Ganz im Gegenteil: Die Halle ist zum Problemfall für die Stadt geworden. Ihre Glanzzeiten sind vorbei und ihre Tage gezählt. Was genau mit der Halle geschehen soll, haben Bürgermeisterin Patricia Rebmann, die 2017 ins Rathaus einzog, und der Gemeinderat bis zum heutigen Tag noch nicht entschieden (siehe hierzu Interview links).

Zusage

Als großer Glücksfall für das hoch verschuldete Eppelheim erwies sich jüngst eine Zusage von Eppelheims Ehrenbürger Hans-Peter Wild. Der Eigentümer von Capri-Sun sicherte der Stadt anlässlich seines 80. Geburtstages zu, ein Nachfolgeprojekt für die desolate Rhein-Neckar-Halle mit acht Millionen Euro aus seiner Privatschatulle zu finanzieren, damit Schul- und Vereinssport in der Stadt auch weiterhin eine Zukunft haben.

"Abriss wird dringend empfohlen"

Die Rhein-Neckar-Halle begeht am heutigen Samstag ihren 50. Geburtstag. Am 10. Juli 1971 wurde die Mehrzweckhalle offiziell eingeweiht. Aufgrund des drohenden Abrisses kommt zum Jubiläum aber kaum Feierstimmung auf. Ein Interview mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann

Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Foto: sg

Frau Rebmann, wie geht es jetzt weiter mit der Rhein-Neckar-Halle?

Der Gemeinderat wird zu gegebener Zeit über den Abriss entscheiden. Die Verwaltung wird diesen dringend empfehlen.

Wie stehen Sie zu diesem wohl nicht mehr abwendbaren Schritt?

Ich stehe voll hinter einem Abriss. Die geschätzten 15 Millionen Euro für eine Sanierung rauben einem den Atem. Wenn etwas nicht realisierbar ist, sollte man nicht in Träumen verharren, sondern eine zukunftsfähige Richtung einschlagen.

Wurden von der Stadt schon Planungen für eine neue Halle aufgenommen?

Die Planungen werden erst aufgenommen und es gibt noch keine Details. Klar ist nur, dass sich die Stadt den künftigen Unterhalt der neuen Halle leisten können muss. Das heißt, es müssen kleinere Brötchen gebacken werden. Für Wünsche ist da kaum finanzieller Spielraum.

Wo soll die neue Halle gebaut werden?

Das ist noch unklar.

Ist derzeit ein Weiterbetrieb der Rhein-Neckar-Halle möglich?

Die Stadt hat aktuell eine Brandschutzbegehung durchgeführt, bei der ich dabei war. Diese hat gezeigt, dass nach derzeitigem Stand eine vorübergehende Weiternutzung der Halle bis zu ihrem Abriss noch möglich ist.

Bedeutet das, dass die Nutzung für Schulen und Vereine bestehen bleiben könnte, bis möglicherweise ein Neubau an anderer Stelle fertig ist?

Solange sich die Stadt die enormen Kosten für die mobile Brandschutzanlage noch erlauben kann, erhoffen wir uns einen leichten Übergang von der alten zu einer neuen Halle. Durch den schlechten baulichen Zustand kann dieser Wunsch jedoch jederzeit hinfällig werden, wenn sich Vorschriften ändern, die wir nicht mehr erfüllen können. Zum Beispiel hat der Gemeinderat erst jüngst beschlossen, die desolate Lüftungsanlage der Halle nicht mehr weiter in Betrieb zu nehmen.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf 50 Jahre Rhein-Neckar-Halle?

Eine Ära geht zu Ende. Die Halle war lange Erlebnis- und Kulturort. Sogar einige Ehen sollen dort begonnen haben. Die letzten 15 Jahre waren allerdings keine glanzvollen Zeiten mehr und durch die Entwicklung in und um Eppelheim ist ein Neubau nur noch zu reinen Sportzwecken möglich.