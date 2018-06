Von Nicolas Lewe

Sandhausen. Drei Schwerverletzte und Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend um kurz nach 20 Uhr auf der Kreisstraße 4153 zwischen Sandhausen und dem Ortsteil Bruchhausen ereignet hat.

Laut Polizei wurde der Unfall durch die 45-jährige Fahrerin eines Renault Clio verursacht, die in Fahrtrichtung Bruchhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in den VW einer entgegenkommenden 46-Jährigen fuhr. Sowohl die beiden Fahrerinnen als auch der 48-jährige Beifahrer des 46-Jährigen Unfallopfers wurden schwer verletzt. Besonders heikel: Wie Polizeisprecher Christoph Kunkel auf RNZ-Nachfrage bestätigte, hatte die 45-jährige Renault-Fahrerin zur Zeit des Unfalls einen Blutalkoholgehalt von 1,4 Promille. Ein Test sei noch vor Ort durchgeführt worden, nachdem es im Inneren des verunglückten Wagens untrügliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol gegeben habe, so Kunkel.

Die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen wurde um 20.10 Uhr alarmiert und rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann an. Glück im Unglück: Wegen einer Ausschusssitzung hielten sich die Kameraden ohnehin gerade im Feuerwehrhaus auf. "Zweieinhalb Minuten nach dem Alarm ging das erste Fahrzeug raus", berichtete Kommandant Markus Zielbauer. "Jeder Handgriff hat gesessen", lobte er das routinierte Vorgehen. Denn am Einsatzort war jede Sekunde von Bedeutung. "Wir mussten eine Crash-Rettung durchführen und die Frau so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug rausholen." Ein Notarzt, der gerade privat mit seinem Fahrrad unterwegs war, sei Zielbauer zufolge bereits zur Stelle gewesen. Ein zweiter Notarzt wurde kurz darauf per Helikopter eingeflogen.

Mit Rettungswagen wurden die aus dem Auto befreite 45-Jährige sowie die 46-jährige VW-Fahrerin und ihr 48-jähriger Begleiter in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben bei keinem der Verletzten. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die K 4153 im Bereich des Unfallortes zwischen 20.15 und 22.10 Uhr für knapp zwei Stunden vollgesperrt. Die Kameraden der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher und reinigten die Unfallstelle. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden total beschädigten Fahrzeuge.