Die Chöre St. Bartholomäus und St. Jodokus treten an Heiligabend in Sandhausen auf. Foto:privat

Region Heidelberg. (luw) Mit der weißen Weihnacht wird es wohl wieder nichts in der Region rund um Heidelberg, das Wetter trägt also wenig zur weihnachtlichen Atmosphäre bei. Umso wichtiger ist es für viele, sich mit der passenden Musik auf die Festtage einzustimmen. Wo in der Region wird also wann an Weihnachten musiziert? Die RNZ fasst alle Termine zusammen, die der Redaktion bekannt sind.

Dossenheim

Der Männergesangverein "Freundschaft" lädt zum Weihnachtssingen am Montag, 24. Dezember, ab 15.30 Uhr vor der Friedhofskapelle ein.

Gaiberg

Zu einer weihnachtlichen Feierstunde lädt die Gemeinde für Montag, 24. Dezember, ab 16 Uhr auf dem Friedhof bei der Kapelle ein. Musikalisch wirken der Musikverein, der MGV "Sängerbund" und die Choral Community mit.

Leimen

> Leimen: Ein Weihnachtskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle findet am Montag, 24. Dezember, ab 10 Uhr im Ulla-Schirmer-Haus statt.

> Gauangelloch: Zum Weihnachtsblasen auf dem Friedhof in Gauangelloch lädt die Stadt am Montag, 24. Dezember ab 14.15 Uhr ein.

Mauer

Der Männergesangverein "Frohsinn" und der Musikverein laden alle Bürger zum Weihnachtssingen und Spielen von Liedern am Montag, 24. Dezember, ab 15.30 Uhr auf dem Friedhof ein.

Meckesheim

Das traditionelle Weihnachtssingen und -spielen auf Einladung des Mönchzeller Ortsvorstehers Gunter Dörzbach, der Vereinigung Musikfreunde Mönchzell und des Männergesangvereins Liederkranz findet am Montag, 24. Dezember, statt. Beginn vor dem Rathaus in Mönchzell ist um 18.15 Uhr, beziehungsweise im Anschluss an die Gottesdienste.

Neckargemünd

Der Männergesangverein Trachtenkapelle Dilsberg spielt am Montag, 24. Dezember, wieder Weihnachtslieder in den Dilsberger Ortsteilen. Los geht es um 11 Uhr am Dorfplatz in der Oberen Straße. Ab 11.20 Uhr musiziert die Gruppe am Ränkelweg, ab 11.40 Uhr in Rainbach "Am Mühlwald" und um 12 Uhr geht es in der Rainbacher Ortsstraße los. Ab 12.20 Uhr geht es am Dilsbergerhof weiter, ab 12.40 Uhr treten die Musiker in Neuhof "Im Bildsacker" auf und zum Abschluss in der Neuhofer Straße.

Nußloch

Der Musikverein Feuerwehrkapelle tritt zum weihnachtlichen Musizieren am Montag, 24. Dezember, ab 16 Uhr im Pflegeheim "Haus Rheinblick" auf, ab 17 Uhr spielt die Gruppe auf dem Friedhof.

Sandhausen

> Der MGV Cäcilia veranstaltet am Montag, 24. Dezember, ab 16.30 Uhr ein Weihnachtssingen auf dem Waldfriedhof . Dabei wird auch die Weihnachtsbotschaft verlesen.

> Die Kirchenchöre St. Bartholomäus Sandhausen und St. Jodokus Wiesental singen am Montag, 24. Dezember, in der Christmette in der Dreifaltigkeitskirche festliche Carols aus der anglikanischen Tradition. Begleitet werden sie von der Orgel und dem Blechbläserensemble "Sine nomine Karlsruhe" mit Trompeten, Posaunen, Pauken und Orgel. Beginn der Christmette ist um 21.30 Uhr.

Spechbach

Das Singen von Weihnachtsliedern steht auch auf dem Programm der "lebendigen Krippe", die auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde von Dienstag, 25. Dezember, bis Sonntag, 6. Januar, in der Hauptstraße stattfindet. Neben Musik gibt es dabei täglich ab 18 Uhr weihnachtliche Geschichten zu hören. Wer selbst eine Geschichte erzählen oder lesen möchte, kann sich bei Pfarrerin Ulrike Walter unter Telefon 0 72 63 / 58 57 melden.

Wilhelmsfeld

Das Goldberg-Trio gestaltet den musikalischen Abendgottesdienst am Dienstag, 25. Dezember, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche mit. Dabei spielen Barbara Rosnitschek (Querflöte), Tanja Trede (Viola) und Dorothea von Albrecht (Cello) Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert. Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei.