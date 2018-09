Region Heidelberg. (aham) Es ist unglaublich: Als die RNZ-Redaktion "Region Heidelberg" vor einigen Wochen die Leser dazu aufrief, Fotos einzusenden, hatte niemand mit einer solchen Resonanz gerechnet. Und die Leser schicken nicht einfach irgendwelche Bilder: Eines ist schöner als das andere, wie die heutige Auswahl mal wieder eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Die Farben dieses heißen Sommers hat Anatoli Sablozki aus dem Leimener Stadtteil St. Ilgen festgehalten. Fast schon Gold erstrahlen die Stoppel auf den abgemähten Getreidefeldern. Während die Bäume - zumindest aus der Ferne betrachtet - noch in sattem Grün dastehen, hat die Sonne, die in den vergangenen Wochen zum Teil schon erbarmungslos vom blauen Himmel strahlte, das Gras am Wegesrand erblassen lassen. Passend zu all dem haben sich die Wölkchen zu einem Schmetterling geformt.

Die Hitze hat auch dafür gesorgt, dass Ingrid Jäkel einen Stammgast bei sich zu Hause in Bammental hatte: "Täglich besucht uns eine Hornisse, um aus unserem Balkonteich zu trinken", berichtet sie. Und stets hatte das nützliche Insekt das gleiche Ritual: "Wenn sie anfliegt, macht sie ein Riesenspektakel, sitzt dann auf einem Blatt und trinkt", so Jäkel. Und offenbar hat die Hornisse in dieser Zeit Vertrauen zu der Bammentalerin entwickelt: Denn als diese zur Kamera griff, ließ sie sich davon nicht beeindrucken und schlürfte in aller Seelenruhe weiter.

Bei Maria und Josef Ridinger scheint hingegen irgendetwas schief gegangen zu sein: In ihrem Garten in Dossenheim spielen auf ein paar Quadratzentimetern die Jahreszeiten verrückt. Anders lässt sich die Entdeckung, die die beiden in diesen Tagen gemacht haben, nicht erklären: "Mit Erstaunen haben wir in unserem kleinen Garten diese Christrosen gesehen, die schon jetzt und nicht erst zu Weihnachten blühen", sagen die Dossenheimer und kommen nicht um die Feststellung umhin: "Verrückte Welt."

Ein Abendrot in Perfektion - das hat Friedrich Sprengepiel in Wiesenbach festgehalten. Zwar wollte eine dicke Wolke der untergehenden Sonne ihren letzten großen Auftritt des Tages vermiesen. Doch das ließ sich die Sonne nicht gefallen: Sie tauchte den Himmel einfach in noch sattere Farben. Und ihre Widersacherin die Wolke strahlte sie einfach so sehr von hinten an, dass diese am Rande zornig rot zu glühen scheint.

Kämpfe am Himmel, die zugunsten des Betrachters ausgehen, hat auch Elke Hackenjos aus Neckargemünd beobachtet. Gewitter und Sonne, Tag und Nacht - sie konnten sich nicht entscheiden, wer jetzt an der Reihe ist. Am Ende fanden sie aber einen Kompromiss: Warum nicht alle gleichzeitig in Gestalt eines Regenbogens am dämmrigen Abendhimmel?

Hermann Hofstetter gibt zu: Er hat genug von der Sommerhitze. Der Nußlocher denkt viel lieber an den üppig grünen Frühling zurück, als Löwenzahn und Gänseblümchen einen Blütenteppich bildeten. Seine Hoffnung: "Vielleicht wird beim Anblick des Fotos ja die Sommerhitze etwas gemildert - die Farben Weiß und Grün haben ja etwas Kühlendes."

Ungewöhnliche orange-gelbe Blüten hat dagegen Margit Trojan im Rotdorn vor ihrem Haus entdeckt. Denn der Kürbis, den die Sandhäuserin unter dem Baum gepflanzt und in den heißen Monaten so eifrig gegossen hat, hat sich den Rotdorn einfach einverleibt: Von unten hoch und einmal um die Krone herum hat er sich gewickelt. Der Baum lässt den kecken Kürbis gewähren. Und Margit Trojan auch - einen Kürbisbaum hat man schließlich nicht alle Tage im Vorgarten stehen. Außerdem muss sie sich jetzt nicht einmal mehr bücken, um die 15 Zentimeter großen Früchte zu ernten.

