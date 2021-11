Per Stäbchen nimmt geschultes Personal einen Abstrich der Schleimhaut. Foto: Stratenschulte

Region Heidelberg. (red) Seit Samstag, 13. November, ist die geänderte Coronavirus-Testverordnung in Kraft. Der Bürger-Schnelltest ist demzufolge wieder kostenlos und darf mindestens einmal wöchentlich in Anspruch genommen werden. Die PCR-Bestätigungs-Testung bei positivem Schnelltest wird von den Krankenkassen übernommen. Die Kosten für Selbstzahler variieren je nach Anbieter. Der Bürger-Schnelltest darf nur bei absoluter Symptomfreiheit in Anspruch genommen werden.

Bammental

Hausarztpraxis Dr. Omar Khawaled. Hauptstraße 97, nach Terminvereinbarung unter 0 62 23 / 50 27. Kosten: PCR-Test 160 Euro.

Hausarztpraxis Dres. Weinmann. Hauptstraße 47, nach Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 23 / 59 59. Keine Antigen-Schnelltests. Kosten: PCR-Test 113,89 Euro.

Dossenheim

Fa. Femteva. Gerhart-Hauptmann-Straße 47, Teststation, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, mit Anmeldung unter www.femteva.de/covid-19-teststation, Kosten: einen Antikörpertest zur Kontrolle, ob Antikörper vorhanden sind oder nicht (ohne Titerbestimmung) gibt es für 30 Euro.

Easy-Apotheke. Gewerbestraße 9-11, montags und mittwochs von 17 bis 18.40 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 13 Uhr, unregelmäßig auch samstags von 9.30 bis 15.30 Uhr, jeweils nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 21/ 9 98 94 20 oder per E-Mail an dossenheim@easyapotheken.de

Aspilos. Friedrichstraße 91, montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr, sonntags von 8 bis 12 Uhr; Anmeldung im Internet unter www.aspilos.de/testzentrum, Kosten: PCR-Test 89 Euro.

Eppelheim

Fa. Delight Health. Standort 1: 8-20 Uhr, Hauptstraße 56; Standort 2: 10-20 Uhr, Handelsstraße 24.

Heiligkreuzsteinach

Praxis Dr. Magerl und Kollegen. Langeacker 8, montags bis freitags, nach Terminabsprachen Anmeldung unter Telefon 0 62 20 / 85 35. Kosten: PCR-Test 100 Euro.

Leimen

Freitest Testzentrum. Ernst-Naujoks-Straße 2-4, neben Hotel Engelhorn, täglich von 6.30 bis 22 Uhr, mit und ohne Termin möglich. Speicheltestangebot für Kinder und Jugendliche. Kosten: PCR-Test 69 Euro. Infos unter www.corona-freitest.com/hotel-engelhorn-leimen

SA Schnelltest UG. Drive-In mit Auto oder zu Fuß, Parkplatz des Leimener Bäderparks, Peter-Disegna-Weg, montags bis sonntags von 8 bis 19 Uhr; Terminbuchung: www.schnelltest-leimen.de

DRK und DLRG. Theodor-Heuss-Straße 41, Alte Tabakfabrik St. Ilgen, montags, mittwochs und freitags von 18 bis 19.30 Uhr, ohne Anmeldung; PCR-Bestätigungstestung bei positivem Schnelltest möglich, derzeit kein PCR-Test für Selbstzahler, ab Mittwoch, 1. Dezember.

Mauer

Kerschbaum Nagel- und Kosmetikstudio. Heidelberger Straße 6, nach Buchung eines Termins im Internet unter www.nk-nagelkosmetikstudio.de

Meckesheim

Fa. Acovid. Standort am Wachthaus, Bahnhofstraße 1, montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr; keine Anmeldung erforderlich. Speicheltestangebot für Kinder und Jugendliche.

Neckargemünd

Friseursalon Bilal Sedhosin. Bahnhofstraße 49, dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr; nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0 62 23 / 9 72 51 41.

Neckarsteinach

Steinach-Apotheke. Hauptstraße 12a, nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0 62 29 / 4 44. Kosten: PCR-Test 85 Euro.

Sandhausen

Hardtwald-Apotheke. Waldstraße 24-26, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 8 25 25.

Rats-Apotheke. Hauptstraße 110, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 8 39 21.

Burg-Apotheke. Bahnhofstraße 32, montags bis freitags von 13 bis 13.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 8 36 73.

Dr. Hönig’s Apotheke. Hauptstraße 100, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 24 12.

Schönau

Gemeinschaftspraxis Dres. Weidemann/ Gärtner. Rahmengartenstraße 3, nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0 62 28 / 6 08.

Praxis Dr. Michael Rehder. Neckarsteinacher Straße 14, Anmeldung unter Telefon 0 62 28 / 7 74.

Spechbach

Gemeinde und Feuerwehr. Turn- und Festhalle, mittwochs und freitags, von 18 bis 19 Uhr, ohne eine vorherige Anmeldung.

Wiesenbach

Römer-Apotheke. Bammentaler Straße 13, montags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr; ohne vorherige Anmeldung.

Praxis Dr. Annekatrin Müller-Kölemen. Hauptstraße 26, dienstags von 13 bis 15 Uhr, ohne vorherige Anmeldung. Kosten: PCR-Test circa 80 Euro.

Wilhelmsfeld

Medizinisches Versorgungszentrum. Altenbacher Straße 2, nur mit vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 20 / 91 12 70 oder per E-Mail an info@mvz-wilhelmsfeld.de. Kosten: PCR-Test 150 Euro plus Kosten für den Abstrich.