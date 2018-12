Region Heidelberg. (cm) Was ist los mit dem Mobilfunknetz von Telefónica in der Region? Ende der vergangenen Woche hatte der Netzbetreiber verkündet, dass die Arbeiten am Sendemast auf dem Neckarriedkopf oberhalb der Neckargemünder Weststadt abgeschlossen sind und die Stadt am Neckar damit wieder "online" ist. Dennoch erreichen die RNZ weiter Mitteilungen, dass es in der Stadt nach wie vor Probleme mit dem mobilen Internet von Telefónica gibt - vor allem im Wiesenbacher Tal. Im hinteren Bereich Richtung Wiesenbach gebe es weiter keinen Empfang, teilte ein Leser mit.

Auf RNZ-Nachfrage sagt ein Telefónica-Sprecher hingegen, dass der Mobilfunkmast auf dem Neckarriedkopf bereits am 27. November wieder in Betrieb genommen wurde. Seit dieser Woche werde Neckargemünd - und damit ebenfalls die Wiesenbacher Straße - wieder mit voller Leistung versorgt. "Zwischenzeitliche Empfangseinschränkungen bitten wir zu entschuldigen", so der Sprecher.

Möglicherweise sind auch Arbeiten an anderen Funkmasten in der Region mit schuld an den Problemen. Bekanntlich führt Telefónica aktuell die beiden Netze von ehemals E-Plus und O2 zusammen. Leser hatten berichtet, dass es auch in Bammental, Wiesenbach und Mauer zu Problemen kommt und kein Internet auf dem Handy verfügbar sei. Diese Orte werden von der Station auf dem Krähbuckel an der B 45 versorgt. Zunächst hatte der Netzbetreiber lediglich erklärt, dass auch im Umland "an der einen oder anderen Station" gearbeitet werde.

Auf Nachfrage bestätigte Telefónica, dass auch auf dem Krähbuckel zwischen Bammental, Wiesenbach und Mauer die Technik ausgetauscht werde. Die Kunden könnten jedoch "in der Regel uneingeschränkt" telefonieren und surfen. "Im Zuge des flächendeckenden Netzausbaus" sei dieser Standort bereits im August mit neuer UMTS- und der schnelleren LTE-Technik aufgerüstet worden. In Gaiberg sei die Modernisierung mit neuer, leistungsfähigerer Technik ebenfalls abgeschlossen. Hier könnten Kunden wieder uneingeschränkt telefonieren und im Internet surfen.

"Diese umfassenden Netzmaßnahmen vor Ort verfolgen vor allem ein Ziel", so der Sprecher. "Wir möchten unseren Kunden in der Region künftig ein noch besseres Netzerlebnis bieten - durch die Modernisierung der bestehenden Technik sowie durch die intensive Aufrüstung von zusätzlichen LTE-Stationen für eine schnellere mobile Datennutzung."