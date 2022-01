Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Sie sind nicht nur leicht im Gedächtnis zu behalten und machen sich gut als Gravur im Ehering: Aus "Schnapszahlen" bestehende Hochzeitsdaten sollen den Eheleuten obendrein Glück bringen – und sind in der Regel entsprechend beliebt bei Braut und Bräutigam. Das Jahr 2022 hält für Heiratswillige gleich zwei dieser attraktiven Daten bereit: den Mittwoch, 2.2.22 sowie nur kurz darauf den Dienstag, 22.2.22. In Heidelberg sind diese beiden Daten bereits ausgebucht. Steht auch den Standesämtern des Heidelberger Umlands ein Ansturm von Brautpaaren bevor? Die RNZ hat in fünf Rathäusern nachgehakt.

> In Dossenheim gibt es keinen erhöhten Andrang auf Trauungen an den beiden Terminen. "Bisher gibt es eine Reservierung für einen der genannten Termine", teilte Gemeindesprecherin Mareike de Raaf mit. Dies scheint jedoch nichts Ungewöhnliches zu sein. Auch am 11. 11. 11 habe es in Dossenheim keinen Andrang für Eheschließungen gegeben. "Dies gilt generell für diese ,Schnapszahl’-Termine", so de Raaf. Wie viele Trauungen pro Tag in der Bergstraßengemeinde möglich sind, lasse sich indes pauschal nicht sagen, da diese stets in Sachen "Dauer und Komplexität" an die Wünsche des Brautpaars angepasst würden. Ganz frei in ihren Vorstellungen sind Dossenheimer Brautpaare jedoch Corona-bedingt derzeit nicht: Zusätzlich zum Brautpaar können derzeit nur zehn Personen an der Trauung teilnehmen. Zudem gilt FFP2-Maskenpflicht.

> In Eppelheim war der Hochzeitskalender am 2. Februar zuletzt völlig leer und auch am 22. ist die Lage übersichtlich: Lediglich ein Paar möchte sich an diesem Termin das Ja-Wort geben. Am Einfluss der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Regeln liegt der mangelnde Andrang aber laut Auskunft aus dem Rathaus nicht. Zwar ist die Gästezahl im Bürgersaal auf zwölf sowie im Wasserturm auf sieben begrenzt – zuzüglich Brautleute und Standesbeamter. "In Eppelheim ist die Nachfrage nach Trauungen an solchen ,speziellen’ Terminen auch in der Vergangenheit nicht größer gewesen als an ,normalen’ Tagen", heißt es aus dem Rathaus.

> In Leimen gab es zuletzt immerhin eine Hochzeitsanfrage für den 2. sowie drei für den 22. Februar. Insgesamt wären in der Großen Kreisstadt maximal fünf Trauungen am Tag möglich. Zur Verfügung stehen dafür das Trauzimmer im neuen Rathaus sowie der Spiegelsaal im Palais Seligmann. Zehn beziehungsweise zwölf Teilnehmer ohne Standesbeamten, aber inklusive Brautpaar, sind dort derzeit gestattet. Sowohl für die Gäste als auch das Brautpaar besteht übrigens Maskenpflicht. Ob es an diesen Auflagen und der Corona-Pandemie im Allgemeinen liegt, dass der Andrang auf die "schnapsigen" Hochzeitsdaten laut Stadtsprecher Michal Ullrich gegenüber dem 11. 11. 11 geringer ausfällt? "Da fehlt mir die Mitteilung von den Paaren", sagt hierzu Ullrich.

> In Neckarsteinach, wo gleich an vier Orten der Bund fürs Leben geschlossen werden kann, herrscht an den Schnapszahl-Daten eher Hochzeitsflaute. Am 2. 2. steht weder für den Hohen Darsberg noch für die Mittelburg, den Bürgersaal oder eines der Neckarschiffe eine Trauung an. Am 22. 2. möchte sich immerhin ein Paar in Neckarsteinach das Ja-Wort geben. Möglich wären übrigens laut Bürgermeister Herold Pfeifer bis zu acht Trauungen täglich – schließlich stehen in der Hochzeitshochburg Neckarsteinach drei Standesbeamte zur Verfügung und pro Woche finden "minimum drei bis vier Hochzeiten" statt. Zumindest in normalen Zeiten ohne Corona-Auflagen ...

> In Sandhausen bewegen sich die Hochzeits-Anfragen an den beiden Terminen laut Gemeindesprecher Jochen Denker "im üblichen Rahmen". Zwar sei auch in der Vergangenheit die Nachfrage nach "Hochzeitsterminen mit einem außergewöhnlichen Datum" nicht erhöht gewesen, dennoch spürt man im Sandhäuser Standesamt in diesem Jahr die Auswirkungen der Corona-Pandemie: "Von insgesamt fünf Anfragen für die beiden Tage wurden zwei geplante Trauungen bereits wieder abgesagt", so Sprecher Denker, der berichtet, dass im Trauzimmer derzeit maximal acht Personen – allesamt mit FFP2-Maske – Platz nehmen dürfen. "Allgemein kann man sagen, dass die Corona-Pandemie die Planung für Hochzeitspaare schwieriger macht." Möglich wären an beiden Tagen indes theoretisch jeweils vier Trauungen.