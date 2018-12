Eppelheim. (aham) Ein "Quartier 2020" wird in Eppelheim nicht entstehen. Die SPD hatte angeregt, an einem Ideenwettbewerb mit diesem Namen teilzunehmen. Dabei prämiert das Ministerium für Soziales und Integration Vorhaben, die insbesondere älteren Menschen mehr Lebensqualität und Teilhabe ermöglichen sollen. Eine Förderung bis zu 100.000 Euro winkt den Gewinnern. Und ginge es nach den Sozialdemokraten, würde sich Eppelheim mit der Ortsmitte bewerben. Doch letztlich konnten sie nur die Grünen überzeugen - und der Antrag wurde mit der Mehrheit von CDU und Eppelheimer Liste (EL) in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates abgelehnt.

Zunächst versuchte SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt das Gremium zu überzeugen: "Unsere Stadtmitte stirbt aus", sagte sie eindringlich. Daher ginge es bei diesem Wettbewerb nicht nur um die geplante "Neue Ortsmitte" auf dem Heckmann-Gelände, sondern um das gesamte Zentrum. Trudbert Orth (CDU) gab ganz offen zu, dass er das Unterfangen "kritisch" sehe. "Es gibt mit der Neuen Ortsmitte schließlich ein Konzept - das die SPD verhindern will", so Orth. Er sah in der vorgeschlagenen Teilnahme am Wettbewerb eher eine Verzögerungstaktik der Sozialdemokraten - was Renate Schmidt entschieden abwies. "Die Stadtentwicklung ist bisher immer an den Finanzen gescheitert und jetzt könnten wir Geld bekommen", so Schmidt.

Doch nicht nur aus dem Gremium wurde der Wettbewerb mit Skepsis beäugt: Bauamtsleiter Michael Benda, der wegen der nahenden Frist schon eine Bewerbung vorbereitet hatte, wies zum einen darauf hin, dass ein "Quartier" sicherlich nicht das gesamte Stadtzentrum umfasse, wie dies Schmidt dargestellt habe. Zum anderen würde die Umsetzung - insbesondere die vom Wettbewerb geforderte Bürgerbeteiligung - sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen erfordern. Angesichts der schlechten Haushaltslage und den geplanten Sparmaßnahmen sehe die Verwaltung eine Teilnahme am Wettbewerb kritisch. "Außerdem werden die Ideen der Gewinner veröffentlicht", so Benda. Diese und die Erfahrungen der Kommunen bei der Umsetzung könne man nutzen, ohne eigenes Geld in ein Konzept zu stecken.

Die Grünen waren zwar grundsätzlich für den SPD-Vorschlag zu haben, doch Christa Balling-Gündling sorgte sich, dass der schon beschlossene Bebauungsplan für das Heckmann-Gelände dem Ganzen im Weg stehen könnte. Diese Bedenken konnte Bürgermeister Dieter Mörlein zwar zerstreuen, doch er wies auf die besondere Situation hin, dass auf dem Heckmann-Areal ein Investor baue: "Wenn wir beim Wettbewerb etwas gewinnen sollten, heißt das nicht, dass dem Investor die Idee auch schmeckt."

Rückendeckung erhielt er von Bernd Binsch (EL): "Warum sollten wir Zeit investieren und am Ende ist alles für die Katz?", fragte er. Außerdem brauche es keinen Wettbewerb, um soziale Projekte zu unterstützen. Und so versandete der Wettbewerb im mehrheitlichen "Nein".