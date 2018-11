Ob es nun um die Bestandskunden im Baugebiet Große Mühllach I (im Hintergrund) geht oder um die künftigen Neukunden in der Großen Mühllach II (im Vordergrund), spielt beim neuen Nahwärmeversorgungsvertrag keinerlei Rolle. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Sandhausen. Hat der Gemeinderat im März 2015 einen Fehler gemacht? Unter anderem FDP-Rat Georg Diem stellte diese Frage bei der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause. Damals kündigte der Rat nämlich den Vertrag, auf dem die Nahwärmeversorgung der Baugebiete Große Mühllach I und II durch die in Bietigheim-Bissingen ansässige Kraftwärmeanlagen GmbH (KWA) basierte. Diem beantwortete seine Frage gleich selbst: "Es war genau richtig, den Vertrag zu kündigen und einen neuen auszuhandeln." Denn so sei der Gordische Knoten, der sich aus diesem "ganz komplexen Vertragsverhältnis" ergeben habe, glücklicherweise gelöst worden. Daher habe es man es nun mit einem Erfolgsmodell zu tun.

Denn nun hatten die Gemeinderäten über folgendes Angebot zu entscheiden: Der Vertrag mit der KWA wird bis zum 31. Juli 2023 verlängert. Zugleich wird der Wärmeabnahmepreis ab dem 1. April 2018 von bislang 8,1 Cent pro Kilowattstunde auf 7,5 Cent reduziert. Das entspricht einem Preisnachlass von 7,5 Prozent.

Gleichfalls von Vorteil ist laut Verwaltung, dass der gleiche Preis dann auch für die Neukunden und damit im ganzen Versorgungsgebiet gelten würde. Obendrein habe sich der Betreiber bereit erklärt, mit allen Kunden neue, rechtssichere Verträge abzuschließen, wobei für die Wärmekunden besonders die Anpassung der Preisänderungsklausel interessant und gewünscht sei.

Dem Gemeindesäckel könnte gut tun, dass sich die KWA bereit erklärt, von jeglichen Schadensersatzansprüchen aus der Vergangenheit gegenüber der Gemeinde Abstand zu nehmen. Und nicht zuletzt verpflichtet sich die KWA, die notwendigen Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bei steigender Wärmeverbrauchsmenge durch Zubau im Baugebiet Große Mühllach II vorzunehmen.

Wie Kämmerer Timo Wangler berichtete, habe eine Studie ergeben, dass dieses Vertragsangebot ökologisch und ökonomisch sinnvoll und machbar sei. Die Empfehlung einer fachlichen Begutachtung laute, diesen Vertrag über fünf Jahre einzugehen, denn das Angebot sei gut. Rechtliche Einwände lägen nach einem weiteren Gutachten auch nicht vor.

Mit Blick auf die Preissenkung zog Lars Albrecht (CDU) das Fazit, dass die Vertragskündigung schon Früchte getragen habe. Zu den KWA-Investitionen merkte er an, dass diese auf jeden Fall voll umfänglich getätigt werden müssten. Besonders am Herzen lag ihm aber die Versorgungssicherheit, denn man wolle "nicht in frühere Verhältnisse zurückfallen".

Thomas Schulze (SPD) begrüßte das Verhandlungsergebnis samt Preisreduzierung, Gleichstellung von Alt- und Neukunden, Investitionszusage und Gewährung der Versorgungssicherheit. Er gehe davon aus, dass diese Vorgehensweise von allen Bewohnern der Großen Mühllach mitgetragen werde.

Als "weiteren Meilenstein" bewertete Ralf Lauterbach (AL) die Gleichbehandlung der Baugebiete I und II. In Sachen Versorgungssicherheit habe sich gezeigt, wie effektiv eine Politik mit Weitsicht anstelle einer Politik mit der Brechstange sein könne. Vor allem freue er sich jedoch über ein hier umgesetztes "sehr schönes Beispiel für Bürgerbeteiligung".