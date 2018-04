Von Willi Berg

Region Heidelberg. Eine "Hostess" soll einen Kunden um 70.000 Euro erpresst haben. Die 50-Jährige muss sich deshalb jetzt vor dem Heidelberger Amtsgericht in einem Prozess verantworten, bei dem die Öffentlichkeit gleich zu Beginn ausgeschlossen wurde.

Laut Anklage hatte die Dame den älteren Herrn, der nach RNZ-Informationen in der Region rund um Heidelberg zuhause ist, mehrmals daheim besucht. Auf seinen Wunsch hin sollte die Dame künftig nur noch ihm zu Diensten sein, was sie ihm angeblich auch versprach. Da der Senior dies jedoch bezweifelte, brachte er an deren Auto einen sogenannten GPS-Tracker an. Mit diesem Ortungsgerät wollte er kontrollieren, wo sie überall unterwegs ist.

Die Hostess soll dies jedoch bemerkt und den Mann darauf mit ihrer mitangeklagten Tochter aufgesucht haben. Laut Staatsanwaltschaft forderte sie von ihm die erwähnten 70.000 Euro, sonst werde sie Anzeige wegen des Trackers erstatten. Er müsste dann eine erhebliche Geldstrafe zahlen und würde zudem seine Pensionsansprüche verlieren. Der eingeschüchterte Mann soll darauf den Betrag gezahlt haben.

Die Öffentlichkeit wurde für die gesamte Dauer des Prozesses ausgeschlossen. Der Richter folgte damit dem Antrag von Anwalt Jörg Becker, der den mutmaßlich geschädigten Mann vertritt. Auch beim Urteil wird die Öffentlichkeit nicht zugelassen sein. In dem Verfahren würden "sehr private Details" zur Sprache kommen, sagte der Richter. Die schutzwürdigen Interessen sowohl des Nebenklägers als auch der Angeklagten hätten Vorrang vor dem Interesse der Öffentlichkeit.