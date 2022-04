Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Online-Anmeldungen, Zeitblöcke mit begrenzten Besucherzahlen, teilweise sogar Testpflicht: All das soll dieses Jahr der Vergangenheit angehören. Die Corona-Pandemie ist vorbei – zumindest wenn es um die Regelungen für die nun beginnende Freibadsaison geht. Auch die Bäder der Region rund um Heidelberg in Bammental, Leimen und Neckargemünd starten nach zwei Corona-Jahren wieder in eine "normale" Saison. Zwar machen den Betreibern die gestiegenen Energiekosten zu schaffen, doch das sollen die Besucher nicht zu spüren bekommen. Wegen Putins Angriffskrieg soll niemand frieren.

> Der Leimener Bäderpark öffnet als erstes Freibad der Region – und zwar am Samstag um 9 Uhr. Bäderpark-Chef Rudi Kuhn bestätigt auf RNZ-Nachfrage, dass es keine Corona-Einschränkungen mehr gibt. Die Vorbereitungen auf die neue Saison hatten im März begonnen, zuletzt musste nur noch das Wasser auf Temperatur gebracht werden. Apropos: "Bisher ist nicht geplant, die Temperatur zu senken", so Kuhn. Im Leimener Freibad könne bei 24 Grad "herrlich" geschwommen werden. "Aber das Problem der steigenden Energiekosten wird uns wohl noch längere Zeit verfolgen – leider." Denn das Wasser im Freibad wird mit einer Gasheizung auf die erwähnten 24 Grad gebracht. "Diese Temperatur erreichen wir mithilfe eines Blockheizkraftwerks, welches auch Hallenbad, Sporthalle, Schule und Kindergarten mit Wärme versorgt", so Kuhn. "Über Nacht sind unsere Becken mit einer Beckenabdeckung abgedeckt, so erreichen wir einen optimalen Wirkungsgrad unserer Beckenheizung." Die Abdeckung halte die Temperatur im Becken.

Erhöhungen der Eintrittspreise seien derzeit nicht geplant. Man beobachte aber die "sehr dynamische Entwicklung auf dem Energiemarkt". "Aktuell ist es uns wichtig, nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen die Schwimmfähigkeit unserer Kinder und der Bevölkerung zu erhalten und zu verbessern", betont der Bäderpark-Chef. "Wir freuen uns, wenn viele Gäste unsere Bäder nutzen." Und um deren Attraktivität zu erhöhen, wird ein neuer Rutschenturm im Freibad gebaut. Dieser soll pünktlich zum Beginn der Sommerferien fertiggestellt sein.

> Das Kleingemünder Terrassenfreibad öffnet eine Woche später am 7. Mai, wie Stadtsprecherin Petra Polte verrät. Auch hier wird es keine Corona-Einschränkungen mehr geben. Die Vorbereitungen laufen seit Februar. Die Sanierung der Beckenfolie im Naturbad ist abgeschlossen. Die Umwälzung des Wassers läuft seit diesem Monat, ab jetzt wird auch das Wasser im Nichtschwimmerbecken "hochgeheizt". Dies geschieht auch in Neckargemünd mit Gas. "Es ist hier mit höheren Kosten zu rechnen", sagt Polte. Die Eintrittspreise sollen aber vorerst konstant bleiben und auch die Wassertemperatur soll nicht gesenkt werden. Das Naturbad wird ohnehin nicht beheizt.

> Das Bammentaler Waldschwimmbad folgt eine Woche später, am 14. Mai. Badleiter Carsten Kresser berichtet von Lieferverzögerungen bei der neuen und 30.000 Euro teuren Chlorgasanlage, weshalb man einen zeitlichen Puffer eingeplant habe. Auch in ein neues Kassensystem wurde investiert, sodass nun auch eine Zahlung über den Onlinedienst Paypal möglich ist. Die Vorbereitungen hatten im März begonnen, nun wird das Wasser auf Temperatur gebracht – und zwar mit einem mobilen Blockheizkraftwerk, das im Winter im Schulzentrum und im Sommer im Freibad zum Einsatz komme. "Damit erzeugen wir unseren eigenen Strom und nutzen die Abwärme zum Heizen", erklärt Kresser. Zum Einsatz kommt ebenfalls Gas. Auch in Bammental sind die Eintrittspreise unverändert.

Übrigens: Der Eintritt am ersten Öffnungstag ist in Leimen nicht frei, in Neckargemünd und Bammental aber schon.