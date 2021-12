Die Explosion eines Pakets in der Poststelle von ADM Wild in Eppelheim stellt den Auftakt zu einer Serie dar, die die Region tagelang in Atem hält. Foto: Priebe

Region Heidelberg. Es war ein Jahr, das erneut von Corona geprägt war. Aber nicht nur die Pandemie bewegte 2021 die Menschen. Das zeigt der Jahresrückblick für die Region. In vier Teilen blickt die RNZ zurück auf das, was die Menschen rund um Heidelberg bewegte: Wichtiges, Kurioses und Spannendes. Es geht los mit den Monaten Januar bis März (in Klammern der Erscheinungstag des Artikels).

JANUAR

> Verhindert: Wegen der Corona-Pandemie bleiben die meisten Sternsinger zu Hause. Die Kirchengemeinden bieten geweihte Kreide und Aufkleber an (2.).

> Weiß: Zum Jahresauftakt schneit es in den höheren Orten der Region (2.).

> Laut: In Eppelheim bellt ein Hund einen Einbrecher in die Flucht. Die Beute des Diebs: vier Jacken (2.).

> Turbulent: In Dossenheim ist die Feuerwehr zum Jahresauftakt gefordert. Erst brennt ein Christbaum, dann muss ein siebstöckiges Haus mit 42 Bewohnern wegen Feuer geräumt werden (2.).

> Feurig: Eine vergessene Kerze löst in Eppelheim einen Brand in einem Mehrfamilienhaus aus (4.).

> Aufgehoben:Im hessischen Neckarsteinach gilt wegen gesunkener Inzidenz keine nächtliche Ausgangssperre mehr (5.).

Die Christbäume werden nicht abgeholt, liegen – wie in Leimen – trotzdem an Straßen. Foto: Alex

> Chaotisch: Die Corona-Pandemie wirbelt die Entsorgung der Christbäume durcheinander. In Hessen werden diese noch eingesammelt, in Baden-Württemberg hingegen nicht (7.). In Leimen und Sandhausen legen zahlreiche Einwohner die nadelnden Gesellen trotzdem am Straßenrand ab (12.). Teilweise entsorgen Anwohner die Bäume (15.).

> Ungeimpft: Für Senioren im Betreuten Wohnen in Bammental ist keine Impfung in Sicht. Das benachbarte Pflegeheim hat Priorität (8.). Dann kommt doch ein mobiles Impfteam (21.).

Schnee zum Jahresauftakt sorgt für Spaß auf den Rodelpisten, aber auch für einige Unfälle rund um Heidelberg. Foto: Alex

> Gerutscht: Schneefall sorgt für Freud und Leid. Rodler genießen die Flocken, in Schönau kommt ein Lastwagen von der Straße ab (9.). Es kommt zu einem Riesenansturm auf Rodelpisten (11.).

> Angesteckt: Im Pflegeheim "Domizil am Leimbach" in Sandhausen infizieren sich 28 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus (9.).

> Geschändet: In Dossenheim wird ein Pferd im Genitalbereich verletzt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen (9.).

> Weit: Die Neckarsteinacher sollen über 70 Kilometer zum Impfzentrum nach Darmstadt fahren. Im nahen, aber badischen Heidelberg gibt’s keine Spritze für sie (9.). Politiker schalten sich ein (15.).

> Unbelehrbar: In Nußloch löst die Polizei ein Familientreffen mit 32 Personen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung auf (11.). Manche Teilnehmer ziehen weiter nach Brühl, wo die Polizei 33 Personen antrifft (12.). Später beendet die Polizei ein Treffen der Großfamilie in Eppelheim mit 41 Personen (13.).

> Bestätigt: Das Heidelberger Landgericht verurteilt Nußlochs Ex-Bürgermeister Karl Rühl in einem Berufungsprozess erneut. Er muss wegen falscher Verdächtigung eine Geldstrafe von fast 4000 Euro zahlen (12.).

> Dreist: Mit Schockanrufen ergaunern Betrüger eine fünfstellige Summe von Senioren in Leimen und Sandhausen (13.).

> Platt: Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen werden auf einem Parkplatz in Leimen die Reifen mehrerer Autos zerstochen (14.)

> Hingelegt: Ein Obdachloser mit 2,5 Promille sorgt in Meckesheim für einen Polizeieinsatz. Der Mann wollte in einer Tankstelle übernachten (15.).

> Gerettet: In Dossenheim holt die Feuerwehr eine wegen Glätte gestürzte Seniorin aus dem Steinbruch (18.).

> Unerklärbar: Hessische Floristen dürfen öffnen, während ihre badischen Kollegen nur Abholung und Lieferung anbieten dürfen. So wollen es die Verordnungen der beiden Bundesländer (19.).

> Gekräht: In Sandhausen sorgt ein Gockel für Krach. Ein Einwohner beschwert sich über lautes Krähen, doch die Haltung im Wohngebiet ist erlaubt (19.).

> Gesperrt: Wegen eines zu großen Andrangs schließt die Gemeinde Wilhelmsfeld den Teltschikturm (21.).

> Gefällt: In Sandhausen werden Kiefern im Naturschutzgebiet als Ausgleich für den Bau der L600 vor 30 Jahren gefällt. Es entstehen hochwertiger Sandrasen und lichter Wald (24.).

> Unverständlich: Im hessischen Neckarsteinach herrscht in Kitas fast Normalbetrieb. Anders als in Baden-Württemberg müssen Eltern hier keinen Nachweis für eine Notbetreuung vorlegen (26.).

> Farbenfroh: Nach scharfer Kritik an der Farbwahl der neuen Mülleimer am Neckarufer handelt die Stadt Neckargemünd und tauscht die orangefarbenen Tonnen nach wenigen Tagen gegen grünes Exemplare aus (26,/28.).

> Formiert: Eine Bürgerinitiative kämpft in Wilhelmsfeld gegen ein geplantes Gewerbegebiet (27.).

> Gebaggert: An der früheren Gaststätte "Zur Rainbach" im gleichnamigen Neckargemünder Ortsteil beginnen erste Arbeiten. Es ist der Auftakt zu einer kontroversen Diskussion zur künftigen Nutzung des Areals (29.).

> Eskaliert: In Leimen gerät eine Geburtstagsfeier durch zu viel Alkohol außer Kontrolle. Ein Mann schlug eine Frau zu Boden (29.).

> Attackiert: Ein Maskenverweigerer greift am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen bei einer Kontrolle Polizisten an (29.).

> Harmlos: Das erste Hochwasser des Jahres ist ziemlich mickrig (30.).

> Blutig: Bei einer Schlägerei am Eppelheimer Rathaus sind auch ein Messer und eine Schreckschusswaffe im Spiel. Eine Person wird schwer verletzt (30.).

FEBRUAR

> Getestet: In Heiligkreuzsteinach eröffnet die erste Corona-Teststation im Heidelberger Umland (1.).

> Gestartet: Der Beginn der Arbeiten für die neue Radspur auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und Heidelberg verzögert sich. Erst ist das Wetter schlecht (2.). Dann geht es doch los (5.).

> Gefunden: Lucy sucht Hilfe im Neckargemünder Rathaus – und bekommt sie. Die Katze galt seit vier Wochen als vermisst und kann von ihren Haltern wieder in die Arme geschlossen werden (2.).

> Gestreamt: Wegen der Corona-Pandemie wird die Fastnacht lediglich im Internet gefeiert (5.).

> Spektakulär:In Neckargemünd rauscht ein Regionalexpress in einen umgestürzten Baum. Es wird niemand verletzt (5.).

> Entsorgt: Bei der Sanierung der Hardtwaldhalle landet ein Kunstwerk des Leimener Künstlers Erich Kraft im Müll (8.).

> Sandig: "Blutregen" überzieht die Region mit feinem Sahara-Stand. An Auto-Waschparks herrscht großer Andrang (8.).

> Gebrannt: Im alten Hallenbad in Schönau zünden Unbekannte Unrat an (8.).

> Abgeschnitten: Nach zwei Rohrbrüchen ist der Neckarsteinacher Stadtteil Darsberg nicht mehr erreichbar (10.).

Soldaten der Bundeswehr unterstützen Pflegeheime bei Corona-Schnelltests. Foto: Alex

> Eingesetzt: Soldaten der Bundeswehr führen Corona-Tests in Pflegeheimen der Region durch (11.).

> Verärgert: Mauers Bürgermeister John Ehret stimmt einer Erhöhung der Halde im Steinbruch zu – ohne den Gemeinderat zu beteiligen. Das sorgt für Ärger (13.).

> Angekündigt: Im Streit um den Neubau des Feuerwehrhauses im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg kündigt Bürgermeister Frank Volk den Baustart für November 2021 an (15.).

> Gestohlen: Aus einem Garten in Nußloch "entführen" Diebe 13 Tauben (15.).

> Verlaufen: Ein Wanderer irrt bei Leimen stundenlang orientierungslos durch den Wald. Der Mann hatte die Route per App geplant, doch der Akku geht leer (16.).

> Explodiert: Auf dem Werksgelände von ADM Wild in Eppelheim explodiert ein Paket. Ein Mitarbeiter wird verletzt (17.). In Leimen wird wenig später in der DHL-Zustellbasis ein verdächtiges Paket mit einem Brandfleck abgefangen (22.).

> Alarmiert: In Bammental wird der Regenbogen-Kindergarten komplett geschlossen, da eine Infektion mit einer Corona-Mutante entdeckt wurde (17.).

> Unglaublich: In Neckargemünd ereignet sich ein spektakulärer Unfall. Ein Senior fährt einer Frau über den Fuß, eine Autotür fliegt mehrere Meter weit (19.).

> Geflüchtet: In Leimen versucht ein 13-Jähriger auf einem frisierten Motorroller einer Polizeikontrolle zu entkommen. Er stürzt bei einem Ausweichmanöver (25.).

> Abgewiesen: Zahlreiche RNZ-Leser berichten über Ärger mit Impfzentren. Sie erhalten aus unterschiedlichsten Gründen keine Impfung (25.).

> Voll: In Eppelheim räumt die Polizei den Stadtpark wegen Überfüllung (26.).

> Verschüttet: In Dossenheim wird ein 42-jähriger Bauarbeiter in einer Baugrube verschüttet. Er wird komplett mit Erde bedeckt und schwer verletzt (26.).

> Beritten: In Neckargemünd sorgen Pferde für Aufsehen. Die Reiterstaffel der Polizei ging auf Patrouille (27.).

MÄRZ

> Protestiert: Mehrere Orte wehren sich zum Teil mit Resolutionen gegen geplante Schließungen von Sparkassen-Filialen (1.). In Wiesenbach werden sogar über 700 Unterschriften gesammelt (18.).

Nach monatelanger Corona-Zwangspause dürfen Friseure auch in der Region wieder öffnen – und erleben einen Ansturm. Foto: A. Dorn

> Frisiert: Nach langer Corona-Zwangspause dürfen Friseure wieder öffnen. Die Kunden stehen Schlange (2.),

> Quittiert: Die Feuerwehrleute des Neckarsteinacher Stadtteils Neckarhausen beenden ihren Dienst. Sie geben geschlossen ihre Funkmelder zurück. Hintergrund ist ein Streit mit der Stadt über die Zukunft der Abteilungswehr (3.).

> Jung: Die Polizei schnappt die Brandstifter, die im Dezember 2020 Feuer an einem Spielplatz und am Schulzentrum in Neckargemünd gelegt haben. Sie sind erst 14 und 15 Jahre at (5.).

> Geübt: Die Bundeswehr startet die Orientierungsübung "Einsame Wölfe" bei Heiligkreuzsteinach (6.).

> Verletzt: Ein Gasflasche entzündet eine ehemalige Scheune in Dossenheim. Ein Mann erleidet Verbrennungen (8.).

> Geöffnet: Nach dem Lockdown darf der Einzelhandel wieder öffnen (9.).

> Gewütet: Unbekannte bewerfen die Grundschule in Heiligkreuzsteinach mit Eiern und zerstören Unterlagen (9.).

> Gekracht: Die Yacht des Eppelheimer Unternehmers Hans-Peter Wild verunfallt auf einer Karibikinsel. Wild ist nicht an Bord, verletzt wird niemand (9.).

> Geimpft: Mobile Impfteams kommen in Hallen und impfen über 80-Jährige (11.).

Parallel zur Landtagswahl in Baden-Württemberg ist Kommunalwahl in Hessen. Foto: Alex

> Gewählt: Bei der Landtagswahl beeinflusst die Region die 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF. Gleich in vier Wahllokalen befragen Wahlforscher die Wähler. Bis zu 45 Prozent der Wahlberechtigten stimmen per Brief ab (12.). Neckarsteinach erlebt einen Superwahltag: Hier sind bei der Kommunalwahl bis zu vier Stimmzettel auszufüllen (15.).

> Dazwischengefunkt: Diebe stehlen in Nußloch und Sandhausen zwei teure BMW-Geländewagen. Sie überlisten die Funk-Schlüssel-Technik (12.).

> Verurteilt: Nach dem Unfalltod eines Motorradfahrers bei Heiligkreuzsteinach wird ein Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe und Fahrverbot verurteilt (13.).

> Dreist: Eine angebliche russische "Wunderheilerin" staubt in Leimen mehrere Tausende Euro ab (18.).

> Verdächtig: In Dossenheim werden der Polizei mehrere Graffiti-Sprayer gemeldet. Es stellt sich aber heraus, dass diese lediglich Kreide-Schriftzüge auf den Asphalt als Werbung für den Klimastreik in Heidelberg aufbringen (19.).

> Vorbereitet: Die Gemeinde Sandhausen startet ein eigenes Impfzentrum (20.).

> Aggressiv: Bei einer Kontrolle in Leimen beißt ein 58-Jähriger einem Polizisten in die Hand (20.).

> Teuer: Die Gemeinde Nußloch hat für die abgelehnte Bewerbung um eine Gartenschau 108.000 Euro ausgegeben – und damit doppelt so viel wie geplant (23.).

> Zurückgezogen: Nach den Knöllchen für Stadträte in Neckargemünd wird es nun doch keine Zehner-Parkkarten geben. Der Gemeinderat hob seinen eigenen Beschluss nach Kritik auf (24.).

> Abgelehnt: Durch einen Patt im Gemeinderat werden die Pläne von Edeka für den Neubau eines Marktes im Süden von Eppelheim abgeschmettert (25.).

> Gestohlen: Ungewöhnliche Beute macht ein Dieb in Sandhausen: Er stiehlt mehrere Völker mit 75.000 Bienen (26.).

Ministranten setzen in Leimen vor der Kirche ein Zeichen für Homosexuelle. Foto: privat

> Infiziert: Wegen der Ausbreitung einer Variante des Coronavirus wird die Turmschule in Leimen geschlossen. 480 Grundschüler sind betroffen (29.).

> Bunt: Ministranten setzen mit Kreide vor den katholischen Kirchen in Leimen und Sandhausen ein Zeichen für Homosexuelle. Pfarrer Arul Lourdu lässt die Regenbogen entfernen (30.).

> Rätselhaft: Eine Frau soll einen Neunjährigen am Neckarsteinacher Bahnhof ins Gleisbett gestoßen haben. Sie bestreitet aber den Vorwurf (30.).