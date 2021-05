Lobbach/Wiesenbach. (lew) Vermeintliche Fälle von Giftködern in Lobbach und Wiesenbach sorgen wie berichtet für Verunsicherung bei Hundehaltern. Fraglich ist aber weiter, ob es tatsächlich Giftköder waren, die das Unwohlsein der Tiere ausgelöst haben. Jetzt meldete sich eine der betroffenen Hundehalterinnen aus Lobbach, die ihren Fall als einzige der Polizei gemeldet hatte. Die Lobbacherin hat keinen Zweifel daran, dass es sich wirklich um einen Giftköder gehandelt hat.

Auch der behandelnde Tierarzt habe diese Vermutung geäußert. Zudem wisse sie von einer weiteren Hundehalterin, bei deren Vierbeiner die "Vergiftungserscheinungen" so stark gewesen seien, dass dieser in der Tierklinik versorgt werden musste. In beiden Fällen sei von den Ärzten "Gegengift" verabreicht worden. "Beide Hunde sind über den Berg."

Von tierärztlicher Seite sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen worden, dass es sich "nur" um Rattengift gehandelt haben könnte. Davon müssten die Hunde der Lobbacherin zufolge "unheimlich viel fressen", um derartige Vergiftungserscheinungen zu zeigen. Sie meint: "Es waren sicher gezielte Giftköder." Da ihr Hund diesen wohl im Bereich der Grillhütte gefunden habe, hätte dieser auch von kleinen Kindern aufgegriffen und in den Mund genommen werden können.

Die Polizei betont auf erneute Nachfrage indes nochmals, es gebe aus ihrer Sicht keine eindeutigen Hinweise auf Giftköder. Niemand habe einen solchen zu Gesicht bekommen. "Die Leute brauchen sich keinen Kopf zu machen", sagt Polizeisprecher Stefan Wilhelm. Zwar lasse sich durch die Aussagen der Lobbacherin "nicht tausendprozentig" ausschließen, dass es ein Giftköder war. Den Erfahrungen nach sei es aber so: Wenn jemand Hunde vergiften wolle, dann tue er dies in der Regel großflächiger. Da der Verbindungsweg zwischen Lobenfeld und Waldwimmersbach Wilhelm zufolge "stark frequentiert" ist, hätten bei einer gezielten Giftköder-Attacke definitiv mehr Hunde betroffen sein müssen.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 19.52 Uhr

Giftköder in Wiesenbach und Lobbach?

Lobbach/Wiesenbach. (lew) "Man muss Hunde nicht mögen – aber es gehört schon einiges dazu, wenn man seiner Abneigung auf solche Art Ausdruck verleiht", heißt es in einem Schreiben der Gemeinde Wiesenbach, das diese auf ihrer Homepage veröffentlicht hat. Die Überschrift lässt Ungutes erahnen: "Giftköder in Wiesenbach!" steht dort in Großbuchstaben. Und auch im benachbarten Lobbach machte Ende vergangener Woche folgende Warnung die Runde: "Giftköder ausgelegt!" Die Bevölkerung werde "dringend darum gebeten, achtsam zu sein".

Die RNZ hat in den Rathäusern in Wiesenbach und in Lobbach sowie bei der Polizei nachgefragt, was es mit den Warnhinweisen auf sich hat. In Wiesenbach kam das Thema laut Ordnungsamtsleiterin Katja Hemberger auf, weil unabhängig voneinander zwei Hundebesitzer, die am Rathausplatz und im Bereich des Bachweges unterwegs waren, ihren Hund mit Vergiftungserscheinungen in die Tierklinik bringen mussten.

"Beide konnten nicht beobachten, dass ihr Hund etwas gefressen hätte", sagt Hemberger und ergänzt: "Bei Kontrollgängen konnte ich auch keine Giftköder finden." Beschwerden seien danach keine mehr aufgetaucht, ebenso wenig wie Hinweise auf einen eventuellen Verursacher. Von Gemeindeseite bleibe man aber aufmerksam. Hundebesitzer sollen bei jedem Spaziergang darauf achten, ob ihr Tier etwas vom Boden aufnimmt.

Lobbachs Ordnungsamtsleiter Holger Braun möchte zu einem möglichen Zusammenhang mit den Vorfällen in Wiesenbach keine Aussage treffen. Er erzählt, dass der Gemeinde die "angebliche Auslegung von Rattengift" am vorangegangenen Freitag von einer Hundebesitzerin gemeldet worden sei. Dies betreffe den Verbindungsweg zwischen den Ortsteilen Lobenfeld und Waldwimmersbach. Braun weist darauf hin, dass diesbezüglich auch Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Dem Hund sei es dank der schnellen Reaktion seiner Halterin schnell wieder besser gegangen.

Ebenso wie in Wiesenbach appelliert die Rathausverwaltung auch in Lobbach an die besondere Achtsamkeit der Hundebesitzer. Braun berichtet zudem, dass der zuständige Jagdpächter Hundehalter informiert habe, die im beschriebenen Umfeld täglich spazieren gehen.

Polizeipressesprecher Stefan Wilhelm ist bemüht, Hundeliebhabern in den beiden betroffenen Kommunen die Sorgen zu nehmen. Er macht deutlich, dass es bislang "keinen einzigen bestätigten Fall" der Giftköder gegeben hat. Die Hundebesitzerin aus Lobbach habe gegenüber der Polizei angegeben, dass sich ihr Hund nachts übergeben habe. Die Tierärztin habe lediglich vage gesagt, es könnte ein Giftköder gewesen sein.

Auf jeden Fall, so Wilhelm, solle man einen Giftköderverdacht nicht nur bei der Gemeinde oder im sozialen Netzwerk äußern, sondern diesen auch der Polizei melden. Optimal sei es, den vermeintlichen Köder als Beweisstück zu sichern.