Neckargemünd. (cm) Der Streit um die Neubebauung im Ortsteil Rainbach wird nun ein Fall für die Justiz. Einzel-Stadtrat Marco La Licata (Linke) hat in einer Feststellungsklage im Rahmen eines Kommunalverfassungsstreits gegen Gemeinderat und Bürgermeister Frank Volk am Karlsruher Verwaltungsgericht beantragt, die Rechtswidrigkeit der Vorgänge im Vorfeld und in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates festzustellen.

Bekanntlich sollte in der Sitzung ein Aufstellungsbeschluss zu einem städtischen Bebauungsplan für einen großen Teil des Weilers gefasst werden – und somit auch für das Areal der früheren Gaststätte, auf dem der Investor RED vorrangig eine Wohnbebauung plant. Diese war wegen ihrer schiffsrumpfartigen Gebäude und ihrer Massivität auf Widerstand gestoßen. Jedoch: Der Aufstellungsbeschluss wurde auf Antrag von CDU und Grünen mit 14 zu 13 Stimmen von der Tagesordnung genommen. Im Vorfeld hatte es einen nicht-öffentlichen Runden Tisch mit Investor und Vertretern aller Fraktionen gegeben, bei dem der Investor eine geänderte Planung ohne die "Schiffchen" vorstellte. Nicht bei der Runde hinter verschlossenen Türen dabei: die Einzel-Stadträte Marco La Licata und Giuseppe Fritsch (fraktionslos).

Linken-Stadtrat Marco La Licata. Foto: Alex

La Licata teilte nun zusammen mit der Linken-Ortssprecherin Anja Lorenz und Linken-Kreisvorstandsmitglied Till Hargina mit, dass er zu dieser Gesprächsrunde nicht nur nicht eingeladen worden sei, sondern weder im Vorfeld von ihrem Stattfinden, noch im Nachhinein von Inhalt oder Ergebnissen erfahren habe. Bürgermeister Frank Volk habe zu den Ergebnissen auf eine Pressemitteilung von Grundstückseigentümer, Stadt und des "gesamten Gemeinderats" verwiesen. Diese sei aber nicht herausgegeben worden, weil der Eigentümer inhaltliche Bedenken gehabt habe.

"Die Linke Neckargemünd und ich sind ob dieses taktischen Manövers nach wie vor schockiert", so La Licata. Eine so gewichtige Entscheidung auf einer Grundlage, die Teilen des Gemeinderats nicht oder nicht ausreichend bekannt ist, zu treffen, sei undemokratisch und eines Gremiums, "das mir bislang kollegial, produktiv und sachorientiert erschien", nicht würdig. "Das Vorgehen von Teilen des Gemeinderats und des Bürgermeisters ist aus unserer Sicht zudem kommunalrechtswidrig", meint La Licata. "Die Besprechung verletzte – da die Grundlage für die Willensbildung der Gemeinderäte nicht zumindest in Grundzügen in der Begründung des Vertagungsantrags öffentlich besprochen wurde – den Öffentlichkeitsgrundsatz der Gemeindeordnung." Dass er und Fritsch keinerlei Einfluss auf die nicht-öffentlichen Gespräche hatten und keine Debatte stattfand, stelle eine Verletzung der Mitwirkungsrechte als Stadträte dar.

"Die Position der Stadt Neckargemünd wurde bewusst oder fahrlässig in Gefahr gebracht, über Landesrecht hat man sich hinweggesetzt, Bürger und Räte lässt man im Dunkeln stehen", so La Licata. Mit der Klage soll festgestellt werden, dass das Verhalten rechtswidrig war. "Es geht mir darum, dass sich das nicht wiederholt", betont La Licata auf RNZ-Nachfrage.