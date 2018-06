Von Christoph Moll

Sandhausen. André Schürrle setzt sich durch, flankt auf Mario Götze, der den Ball mit der Brust annimmt. "Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!", ruft Fernsehkommentator Tom Bartels - und ganz Fußball-Deutschland liegt sich in den Armen. Es war das Tor, das Deutschland vor vier Jahren zum Weltmeister machte und die ganze Nation in einen Freudentaumel stürzte. Wenn es nach dem SV Sandhausen (SVS) geht, dann steht am 15. Juli das Hardtwaldstadion kopf.

Aber nicht nur am Finaltag soll hier beim "Public Viewing" gejubelt werden. Wer nicht in Russland dabei ist, kann die am Donnerstag beginnende WM hierzulande auch in einem Stadion schauen. Denn der SVS macht sein Zuhause zur Fan-Arena. "Es wird richtig gut", verspricht SVS-Sprecher Markus Beer.

Das muss man wissen:

Was passiert im Stadion? Aktuell ist noch nichts von der Fan-Arena zu sehen. Heute findet dort noch ein Fußballturnier für Kinder statt. In der kommenden Woche wird dann die 15 mal acht Meter große LED-Videowand mit drei Lastwagen von der Firma "Rent Event Tec" aus Mannheim angeliefert. Der Aufbau in der Mitte des Spielfeldes in Richtung der Gegentribüne dauert wohl bis Freitag. "Es ist die größte und hochauflösendste Videowand in der Metropolregion", betont Vereinssprecher Beer. Sie besteht auf mehreren Modulen und ist so schwer, dass der Rasen mit speziellen Platten geschützt werden muss. Zwischen der Leinwand und der Gegentribüne werden Biertische und Bänke auf dem Spielfeld aufgestellt. "Der Rasen muss wohl nach der WM großflächig ausgetauscht werden", so Beer. Am Rande des Platzes werden Zelte für den Verkauf von Speisen und Getränken eingerichtet.

Hintergrund Weitere "Public Viewing"-Locations Eppelheim: Im Rahmen des Stadtfestes am Samstag, 7. Juli, läuft auf einer Großleinwand auch Fußball. Die beiden WM-Viertelfinals an diesem Tag werden auf dem Schulhof der Grundschule übertragen. Heiligkreuztsteinach-Eiterbach: Die WM hat Folgen für das Konzert des MGV Eiterbach in der [+] Lesen Sie mehr Weitere "Public Viewing"-Locations Eppelheim: Im Rahmen des Stadtfestes am Samstag, 7. Juli, läuft auf einer Großleinwand auch Fußball. Die beiden WM-Viertelfinals an diesem Tag werden auf dem Schulhof der Grundschule übertragen. Heiligkreuztsteinach-Eiterbach: Die WM hat Folgen für das Konzert des MGV Eiterbach in der Steinachtalhalle am Samstag, 23. Juni. Weil Deutschland um 20 Uhr sein zweites Gruppenspiel gegen Schweden bestreitet, beginnen die musikalischen Auftritte bereits um 17.06 Uhr - später wird gemeinsam Fußball geschaut. Leimen: In der Großen Kreisstadt gibt es gleich drei größere Angebote zum Rudelschauen: Beim Fody‘s am Bäderpark können es sich rund 200 Zuschauer im Freien auf der "Stadionterrasse" vor der fünf mal acht Meter großen LED-Wand gemütlich machen. Auch im Innenbereich werden alle WM-Spiele auf Leinwänden übertragen. Ebenfalls das volle WM-Programm bietet das Leimener Brauhaus: Zuschauer dürfen sich auf eine zwölf Quadratmeter große Leinwand auf der Terrasse des Georgi-Marktplatzes freuen. Das Pama’s am Kurpfalz-Centrum bietet rund 100 Gästen in seinem Biergarten ebenfalls alle WM-Spiele auf einer großen Leinwand an - spezielle Speisekarte inklusive. Meckesheim-Mönchzell: Beim "Tag der Feuerwehr" am Sonntag, 17. Juni, wird ab 17 Uhr das erste Gruppenspiel der Nationalmannschaft gegen Mexiko gezeigt. Beginn der Veranstaltung mit Fahrzeugausstellung ist um 10 Uhr im und am Gerätehaus im Ortsteil Mönchzell. Neckargemünd-Dilsberg: Die Feuerwehr veranstaltet Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr ihr Sommerfest und lädt ab 17 Uhr zum gemeinsamen Schauen des ersten Gruppenspiels der Nationalelf gegen Mexiko ein. Aber auch zu den anderen Partien mit deutscher Beteiligung öffnet die Feuerwehr ihr "Zuhause" im Burghofweg zum "Public Viewing". Nußloch: Die "Halle Neun - Kegelbahn und Gaststätte" an der Olympiahalle zeigt alle Spiele der deutschen Nationalelf und andere spannende Partien auf einer 2,40-Meter-Leinwand im Biergarten - und bei schlechtem Wetter in der Halle. (cm/bmi)

Wie viele Zuschauer passen in die Fan-Arena? Auf den Bierbänken auf dem Rasen finden etwa 2500 Zuschauer Platz, auf den Tribünen sind es etwa 4000. Hinzu kommen noch etwa 2000 Stehplätze im Innenbereich und auf den Tribünen, sodass insgesamt Platz für 8500 Fans ist. "Es lohnt sich, früh da zu sein - also etwa zwei Stunden vor dem Anpfiff", sagt Vereinssprecher Beer. Dann könne man sich noch die besten Plätze aussuchen.

Welche Spiele werden gezeigt? Zu sehen sind in der Vorrunde alle Partien der deutschen Nationalmannschaft - und alle Spiele, die noch an diesen Spieltagen stattfinden. Zum ersten Deutschland-Spiel am Sonntag, 17. Juni, ab 17 Uhr gegen Mexiko öffnet die Fan-Arena bereits um 13 Uhr zur Partie Costa Rica gegen Serbien. Um 20 Uhr ist dann noch Brasilien gegen Schweiz zu sehen. "Ab dem Viertelfinale zeigen wir dann alle Spiele auch ohne deutsche Beteiligung", so Beer.

Was kostet der Eintritt? Ein Euro. Damit sollen die Reinigung der Toiletten und der Sicherheitsdienst bezahlt werden. Wer es etwas komfortabler möchte, kann eine "Dauerkarte" kaufen. Dann ist ein Sitzplatz auf der Tribüne garantiert - auch wenn man erst nach dem Anpfiff kommt. Außerdem gibt es keine Wartezeit am Eingang. Die Karten sind übertragbar, können also auch von Freunden genutzt werden. Zudem bietet der SVS VIP-Tickets mit Catering an. "Wir wollen keinen Reibach machen, sondern zu einem besonderen Erlebnis in unser Wohnzimmer einladen und uns als guter Gastgeber präsentieren", so Beer.

Wie kommt man hin? Wie bei den Heimspielen des SVS ist der Parkplatz an den Sandhäuser Höfen mit 1500 Stellflächen geöffnet. Das Parken kostet hier nichts. Vom S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen sind es zwei Kilometer zum Stadion, wo aber auch ein Bus hält.

Wie viele Helfer sind im Einsatz? Bei den Spielen werden etwa 50 Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eingesetzt. 60 bis 80 Mitarbeiter eines Caterers kümmern sich um die Verpflegung der Zuschauer. Auch die hauptamtlichen Mitarbeiter des SVS sind eingespannt und die Polizei regelt den Verkehr. "Unsere ehrenamtlichen Helfer sollen entspannt Fußball schauen können", sagt Vereinssprecher Beer.