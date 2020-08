Geo Slam und Inéss Voca vor der Freiheitsbrücke in Budapest. Sie trafen sich in der ungarischen Hauptstadt für weitere Studioaufnahmen – und knüpften Kontakte für das „One World“-Projekt. Foto: XCX Productions

Von Steffen Blatt

Dossenheim. "Es geht darum, dass viele Menschen zusammenkommen mit einer friedlichen Botschaft." Das sagt Inéss Voca über das Projekt "One World Catching Fire". Die Sängerin aus Dossenheim ist die Lead-Stimme in dem gleichnamigen Song, der im Juli weltweit veröffentlicht wurde. Produziert hat ihn Geo Slam, der bereits mit international erfolgreichen Künstlern wie One Direction, Jason Derulo oder Europe zusammengearbeitet hat. Wie es zu der Zusammenarbeit kam und worum es bei "One World Catching Fire" geht, erzählen die beiden der RNZ im Video-Interview. Sie sind gerade in Budapest, wo sie sich für weitere Studioaufnahmen getroffen haben.

Anlass für das Projekt war die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen und Auswirkungen besonders auf Bühnenkünstler. In den USA schlossen sich wie auch in anderen Ländern Musiker zusammen und starteten Wohnzimmer-Konzerte, die live im Internet übertragen wurden. Geo Slams Management in Los Angeles fragte, ob er sich vorstellen könnte, einen Song über internationalen Zusammenhalt zu schreiben. "Ich habe zugesagt, und dann ist das Projekt gewachsen". Das war der Beginn von "One World Catching Fire". "Und Mittlerweile ist es eine internationale Bewegung."

Hintergrund > Inéss Voca ist in Heidelberg und Umgebung aufgewachsen. Ihr erstes Publikum für Gesangsdarbietungen war die eigene Familie, später gründete sie eine Schulband. Sie sang in verschiedenen Session-Bands und irgendwann wurde die Musik zu ihrem Beruf. Als Front-Sängerin einer Showband [+] Lesen Sie mehr > Inéss Voca ist in Heidelberg und Umgebung aufgewachsen. Ihr erstes Publikum für Gesangsdarbietungen war die eigene Familie, später gründete sie eine Schulband. Sie sang in verschiedenen Session-Bands und irgendwann wurde die Musik zu ihrem Beruf. Als Front-Sängerin einer Showband absolvierte sie über vier Jahre lang bis zu 90 Konzerte im Jahr, entwarf ihre eigenen Kostüme und Choreografien. Derzeit ist sie in verschiedene internationale gemeinnützige und Musik-Projekte involviert. > Geo Slam wuchs in einer schwedischen Kleinstadt auf, wo es ihm schnell zu eng wurde. Mit 16 Jahren zog er nach Los Angeles, "weil dort alle meine Idole waren", wie er sagt. Er spielte Gitarre in Bands, nahm Alben auf, ging auf Tour und lebte zehn Jahre lang den "Rock ‚n‘ Roll-Lifestyle". Dann wurde ihm alles ein bisschen zu viel und er verlegte sich aufs Produzieren. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach mit Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Als die Corona-Pandemie ausbrach, war er in Schweden – wo er es vorzog zu bleiben, anstatt nach Los Angeles zurückzukehren. > Das Projekt "One World" beinhaltet über den Song hinaus viele weitere unterschiedliche Aktivitäten: Auf Video-Plattformen wie Youtube, Facebook und anderen Social-Media-Kanälen sind unter anderem Videos zu sehen, in denen Menschen aus über 30 Ländern dazu beitragen, die Nachricht von internationalem Zusammenhalt zu verbreiten. Es gibt auch eine Kooperation mit Tanzschulen, die ebenfalls Videos zu dem Song produzieren. Weitere Organisationen sind Partner des Projektes, etwa "bBrave" aus Malta, die sich gegen Mobbing engagiert. ste

[-] Weniger anzeigen

Das Lied ist eine Hymne im besten 1990er-Jahre-Stil, ein bisschen retro, aber eingängig. Inéss Voca übernimmt den Lead-Gesang, im Refrain sind viele Stimmen zu hören von Mitstreitern, die ihren Part zu Hause aufgenommen haben – mit dem Smartphone oder in einem Video-Meeting. Die Beiträge wurden dann zu einem Chor gemischt. Ein Konzept, um die Menschen in Zeiten der Isolation zusammenzubringen – zumindest symbolisch. Der Text will Mut machen: "Wir sind alle schimmernde Diamanten, wir sind alle Kunstwerke", heißt es zu Beginn der englischsprachigen Nummer. Die Botschaft: Nur zusammen kommen wir durch die Krise.

>>>Hier könnt Ihr den Song bei Spotify hören<<<

Aber wie kommt ein mit Platin-Schallplatten mehrfach ausgezeichneter US-Produzent auf eine Sängerin aus Dossenheim? Geo Slam hatte über Freunde von Inéss Voca gehört und auch bereits einige Testaufnahmen mit ihr gemacht. "Wenn du eine Künstlerin suchst, die solch ein Projekt anführen soll, dann brauchst du nicht einfach nur eine gute Sängerin. Sondern jemanden, der voll und ganz dahintersteht, der das Konzept versteht und bereit ist, dafür zu arbeiten. Und da war Inéss meine erste Wahl", berichtet Geo. Man sprach einige Male über das Projekt und schließlich sagte Voca zu. "Ich wollte ganz bewusst keine bereits etablierte Sängerin. Das hätte den Fokus von der eigentlichen Botschaft abgelenkt", so Geo Slam weiter.

Und Inéss? "Ich war überrascht und fühlte mich geehrt, dass Geo gerade mich gefragt hat. Bei ‚One World Catching Fire‘ mitzuwirken, fühlte sich für mich ganz natürlich an, denn ich hatte das Bedürfnis, etwas beizutragen, das das Gemeinsame betont, das Menschen die Möglichkeit gibt, zusammen für eine gute Sache tätig zu werden."

Offenbar haben sich da zwei gesucht und gefunden. Denn von Beginn an engagierte sich Voca auch außerhalb des Studios für das Projekt. Mit anderen Moderatorinnen stellt sie in Kurzvideos Menschen aus über 30 Ländern vor, die "One World Catching Fire" und die Botschaft des Projekts unterstützen: Schauspieler, Musiker und andere Künstler, aber auch eine Krankenschwester, einen Restaurant-Manager oder die Belegschaft einer Kfz-Werkstatt. Gedreht wurde unter anderem auf der Dossenheimer Schauenburg. "Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten hier zusammenkommen, die ihre Stimme für eine gute Sache erheben", freut sich Voca. Und Geo Slam lobt die Dossenheimerin: "Sie ist eine tragende Säule des Projekts." Denn der Song ist nur ein Teil von "One World Catching Fire".

Einen großen Plan, wo das alles hinführen soll, gibt es nicht. "Wir schauen jede Woche, was passiert. Und wir treffen durch das Projekt viele Menschen, die wiederum ihre Ideen einbringen", sagt Geo Slam. Zum Beispiel in Budapest. Eigentlich ging es darum, ein paar weitere Aufnahmen mit Voca und anderen Künstlern zu machen – der normale Job eines Produzenten. Dann kamen Menschen auf die beiden zu, die sich in der ungarischen Hauptstadt ehrenamtlich für andere engagieren, die Decken für Obdachlose sammeln oder Lebensmittel, die auf Märkten nicht verkauft werden und die dann an Bedürftige weitergegeben werden. Schon waren neue Kontakte geknüpft und Unterstützer gewonnen. Und schon ganz zu Beginn des Projektes kam eine Organisation mit ins Boot, die sich in Malta gegen Mobbing einsetzt.

"Wir wollen das Projekt weiterlaufen lassen, ohne ein bestimmtes Endziel zu setzen. Wir arbeiten unabhängig und gemeinnützig und haben keine politischen Motive. Wir möchten einfach so viele Menschen wie möglich zusammenbringen", erklärt Produzent Geo Slam. "One World Catching Fire" ist eine Graswurzelbewegung – und das soll es auch bleiben.

Info: Der Song "One World Catching Fire" ist auf den gängigen Musikplattformen verfügbar. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.facebook.com/OneWorldUnites