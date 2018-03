Schönau. (lew) Das Klosterstädtchen hat "nicht nur seinen Zunftbaum verschenkt, sondern auch die Chance für Selbständige und aktive Bürger, an einem Strang zu ziehen und in Schönau etwas zu bewegen". Nach dem Bericht der RNZ über den Verkauf des Symbols der Gewerbetreibenden hat sich nun Peter Göttmann, von 1999 bis 2011 Vorsitzender des Bundes der Selbständigen (BdS) Schönau, zu Wort gemeldet.

Der Besitzer einer Werbeagentur in Schönau rückt den Zunftbaum-Verkauf und die im Dezember erfolgte Auflösung des Gewerbevereins "Pro Steinachtal" noch einmal in ein anderes Licht. Ihm zufolge habe sich zwischen 1999 und 2011 die Zahl der Mitglieder mehr als verdoppelt. "Es gab unzählige Aktivitäten des BdS, wie zum Beispiel die jährliche Weihnachtsverlosung, das 100. Jubiläum und viele, unterhaltsame Stammtische der Gewerbetreibenden". Auch das Konzept des Sommerfests, das 2016 in der kommunenübergreifenden Veranstaltung "Drei Orte, ein Fest" gipfelte, habe seine Ursprünge bereits 2004 gehabt - damals, noch unter dem Titel "Schönauer Sommer".

Das Scheitern von "Pro Steinachtal" auf die sinkende Zahl der Gewerbetreibenden im Klosterstädtchen zu schieben, halte er "schlichtweg für falsch". Es gebe zwar weniger Ladengeschäfte, aber das Gewerbe floriere. Der Niedergang von "Pro Steinachtal" sei vielmehr mit einer "schlechten, beziehungsweise nicht vorhandenen Vereinsführung" zu erklären. 2010 habe sich unter seine Ägide der vom BdS unabhängige Verein "Pro Schönau" gebildet. "Ziel war es, die Aktivitäten und die finanziellen Mittel am Ort zu halten." Nach nur einem Jahr hätten allerdings mehrere Mitglieder den Wiedereintritt in den BdS gefordert. Göttmann legte daraufhin sein Amt nieder.

Auf ihn folgte Christiane Büchler. Fehlende Mitgliederakquise, keine Kommunikation und kein Zusammenhalt - diese Faktoren hätten laut Göttmann zu den sinkenden Mitgliederzahlen geführt. Nach einem Jahr habe Büchler aufgehört, ein Nachfolger fand sich nicht. 2016 übernahm Harald Kunkel kommissarisch die Vereinsführung. Als "Ortsfremdem" habe ihm aber von Anfang an die Unterstützung gefehlt.

Dabei, so Göttmann, sehe er auch künftig das Potenzial für einen Verein "Pro Schönau". Allein: Dafür brauche es den hundertprozentigen Einsatz des gesamten Vorstands und der Mitglieder.