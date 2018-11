Druse ist eine Krankheit, an der ausschließlich Pferde erkranken. Sie wird in Fachkreisen auch als "Coryza contagiosa equorum" oder "Adenitis equorum" bezeichnet. Es handelt sich um eine hochansteckende Infektionskrankheit, die die oberen Luftwege befällt. Neben Nasenausfluss, Husten und hohem Fieber kommt es oft auch zu einer Vereiterung der Lymphknoten am Kopf. Es kann sich

