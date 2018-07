Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Plakate, wo man hinschaut. Dieser Anblick war Bürgermeister Frank Volk bereits in seiner Zeit als Stadtrat der Freien Wähler ein Dorn im Auge und wurde entsprechend dann im Gemeinderat thematisiert. Auch wegen der Bundestagswahlen schien ihm als Bürgermeister der Stadt ein Regelwerk geboten, das die Verwaltung ohne Mitwirkung des Gemeinderats rechtzeitig in Kraft setzt. In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung beschäftigten sich die Räte mit einem fraktionsübergreifenden Antrag zur künftigen Vorgehensweise in Sachen Plakatierung - und machten ihrem Ärger über das Regelwerk Luft.

Hintergrund Stimmen aus dem Gemeinderat zur umstrittenen Plakatierungsordnung > Joachim Bergsträsser (SPD) konnte der Regelung nichts abgewinnen, fand die Reaktionen der Stadt übertrieben, die selbst kein gutes Vorbild sei, da sie Bohrermarktplakate nicht fristgerecht abgehängt habe: "Man darf nicht andere reglementieren, wenn man sich nicht dran hält." > [+] Lesen Sie mehr Stimmen aus dem Gemeinderat zur umstrittenen Plakatierungsordnung > Joachim Bergsträsser (SPD) konnte der Regelung nichts abgewinnen, fand die Reaktionen der Stadt übertrieben, die selbst kein gutes Vorbild sei, da sie Bohrermarktplakate nicht fristgerecht abgehängt habe: "Man darf nicht andere reglementieren, wenn man sich nicht dran hält." > Jürgen Rehberger (FW) positionierte sich als Gegner jeder Art von Plakaten und meinte, mit 50 Plakaten für die Parteien liege man sehr gut, denn: "In Neckargemünd war kein Mast mehr frei." > Petra Groesser (Grüne) will der Überflutung mit Plakaten auswärtiger Veranstalter Einhalt gebieten. Demgegenüber hätten Neckargemünder Vereine und Parteien noch nie mit der Plakatierung übertrieben. "Für Kernstadt und Kleingemünd ist die Anzahl von 50 Plakaten in Ordnung, für die Stadtteile müsste das Kontingent erweitert werden", stellte sie fest. Die Dreitagesfrist zum Abhängen der Plakate sei jedoch zu knapp. > Bürgermeister Frank Volk machte deutlich, dass in Deutschland der Gleichbehandlungsgrundsatz gelte. Deshalb sei es nicht möglich, für Ansässige und Auswärtige unterschiedliche Zahlen festzuschreiben. > Mario Horvath vom Ordnungsamt verdeutlichte, warum die Einhaltung der Fristen wichtig ist: Damit neue Plakate aufgehängt werden können, müssen die alten abgehängt sein, da ja auch Plätze nur in beschränktem Maße vorhanden sind. Darüber habe die Verwaltung informiert. Strafen seien die letzte Maßnahme. > Walter Berroth (SPD) sah sich im Vorfeld nicht ausreichend informiert. Grundsätzlich hätte man über eine Plakatierungsbegrenzung vor der Bundestagswahl reden können. Dem widersprach Horvath: Alle politischen Vereinigungen seien im Januar und erneut im April informiert worden. Außerdem habe die Stadtverwaltung allen politischen Vereinigungen je 50 Genehmigungsaufkleber im Vorfeld zukommen lassen. > Manfred Rothe und Hermann Streib (beide FW) fanden Plakate im Vorfeld einer Wahl überflüssig. Streib: "Das Plakat und der darauf abgebildete Kopf geben nicht den Ausschlag jemanden zu wählen, sondern das Programm." > Anne von Reumont (CDU) hielt den gewählten Weg für unglücklich. Sie hätte sich einen anderen Umgang seitens der Verwaltung gewünscht: zu informieren, das Thema im Gemeinderat zu diskutieren und gemeinsame Lösungen zu suchen. > Hermino Katzenstein (Grüne) schlug vor, die Anzahl der Plakate für Parteien im gesamten Stadtgebiet von 50 auf 75 zu erhöhen. Er zitierte zur Begründung dieses Schritts auch das Grundgesetz, Paragraf 21: "Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit." > Thomas Schmitz (Grüne) sagte: "Ich habe nichts gegen eine Plakatierungsverordnung." Als pingelig und kleingeistig stufte er allerdings die getroffene Regelung ein. Plakate seien wichtig und notwendig und deshalb wünschte er sich keine Begrenzung mit dem spitzen Griffel. > Steffen Wachert und Giuseppe Fritsch (beide FW) lobten das Ordnungsamt samt Plakatierungsverordnung, Wachert machte deutlich: "Ob 50 oder 70 Plakate spielt keine Rolle." (nah)

[-] Weniger anzeigen

Ende September hatte Joachim Bergsträsser (SPD) den fraktionsübergreifenden Antrag in der Gemeinderatssitzung an die Stadtverwaltung übergeben. In dem von 16 Gemeinderäten unterschriebenen Antrag hieß es: "Es kann nicht sein, dass in einer demokratisch verfassten Kommune allein die Verwaltung den politischen Parteien vorschreibt, in welchem Umfang sie öffentliche Werbung machen dürfen. Der Rahmen und die wesentlichen Inhalte einer Plakatierungsordnung sind vom Gemeinderat zu beschließen."

Der Leiter des Fachbereichs 4 im Rathaus, Mario Horvath, referierte zunächst ausführlich, wie die Verwaltung nach eigenen Erhebungen in den anderen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises - ein Drittel hat eine Plakatierungsordnung, zwei Drittel nicht - zu den zugrunde gelegten Kenngrößen gekommen war. Für die Berechnung der Plakatanzahl waren die Einwohnerzahlen und die bebaute Fläche des Stadtgebiets maßgeblich.

Folgende Einschränkung bei der Anzahl der Plakate war dabei herausgekommen: Gewerbliche Veranstalter dürfen maximal 15 Plakate an vorgesehene Stellen hängen. Vereinen wurden 20 Plakate zugestanden und der Stadt für ihre Veranstaltungen 30 Plakate - bezogen auf das gesamte Stadtgebiet. Dies ergibt umgerechnet auf 1000 Einwohner eine Plakatzahl von 3,76. Für die Bundestagswahl hatte man den Parteien 50 Plakate pro Listenvereinigung zugestanden. Von den zehn Listenvereinigungen durften also 500 Plakate im gesamten Stadtgebiet zur Bundestagswahl aufgehängt werden.

Bei Überprüfung der Plakatierungsordnung stellte die Verwaltung fest, dass von einer Partei eine Anzahl "illegaler" Plakate hing - auf ihnen fehlte der Genehmigungsaufkleber und deshalb wurden diese Plakate auch abgehängt. Stadtrat Winfried Schimpf (SPD) klärte auf, dass es sich wohl um ausgetauschte Plakate handelte, die beschädigte ersetzten und auf denen dann der Aufkleber mit der Genehmigung fehlte. Auch wegen Überschreitung der genehmigten Zeit von zwei Wochen waren die Parteien angemahnt worden.

Nachdem alle Meinungen ausgetauscht und diskutiert waren, bat Bürgermeister Frank Volk die Fraktionen für die nächste Hauptausschusssitzung Vorschläge zu unterbreiten, damit man sich auf Zahlen einigen könne. Auf Anregung von Thomas Schmitz (Grüne) sollten auch die Plakatbegrenzungen und die zeitlichen Regelungen für die Vereine überprüft werden, etwa für Veranstaltungen mit Vorverkauf. "Wir haben das Thema auf der Agenda", schloss Bürgermeister Frank Volk den Tagesordnungspunkt.