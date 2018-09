Per Kreuzchen merkt die SPD Parksündern auf den Zetteln an, welchen Fehler sie begangen und künftig zu unterlassen haben. Fotos: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Sandhausen. Wer dieser Tage in Sandhausen eine Gelbe Karte am Auto hängen hat, mag sich wundern. Und auf dem zweiten Blick wohl erleichtert sein, dass es dann doch kein "Knöllchen" ist. Die Gelbe Karte ist nämlich kein Strafzettel, sondern eine Aktion der Arbeitsgemeinschaft (AG) Verkehr der Sandhäuser SPD. Mit verkehrswidrigem Verhalten hat das Kärtchen allerdings schon zu tun: Denn wer sie am Scheibenwischer stecken hat, der hat etwas falsch gemacht.

"Am ersten Tag sind in den ersten 40 Minuten 40 Gelbe Karten herausgegangen", erzählt Edwin Schreyer, der zusammen mit Michael Hönig die Aktion durchführt. Das sei schon heftig - zu sehen, wie viele Menschen ihre Fahrzeuge nicht richtig abstellen.

Die RNZ hat die beiden auf ihren Rundgang begleitet. Schon nach wenigen Metern fanden sich die ersten Parksünder. Einer nach dem anderen hatte auf einer Strecke von 100 Metern sein Fahrzeug gegen die Fahrtrichtung abgestellt - eine Ordnungswidrigkeit. Eigentlich standen in der Schnepfenstraße mehr Fahrzeuge entgegen als in der Fahrtrichtung.

Ins Rollen kam die Aktion Gelbe Karte nach einem Gespräch mit der Sandhäuser Feuerwehr. "Es gibt immer wieder Situationen, wo die Feuerwehr Einsätze hat und aufgrund nicht richtig abgestellter Fahrzeuge nicht durch die Straßen kommt", erzählt Schreyer. Und: "Manche Straßen sind teilweise so eng, dass die Feuerwehr in der Vergangenheit beim Einsatz parkende Fahrzeuge versehentlich beschädigt hat", so Schreyer weiter. Teilweise stellen die Leute das Fahrzeug an einer Kurve ab, ohne den Mindestabstand zu beachten - und schon kommen Rettungsfahrzeuge kaum um die Kurve.

Nach dem Gespräch mit den Floriansjüngern wurde Ende vergangenen Jahres schließlich die "AG Verkehr" durch einen Vorstandsbeschluss des SPD-Ortsvereins gegründet. Ihr Ziel: die Situation des ruhenden Verkehrs in der Hopfengemeinde zu analysieren sowie ein Verkehrskonzept auszuarbeiten, das später dann dem Gemeinderat vorgelegt werden soll. Das Verkehrskonzept sieht auch Lösungen durch Einbahnstraßen vor. Die Aktion Gelbe Karte ist mit dem Sandhäuser Ordnungsamt abgestimmt. Wer sie erhält, muss nicht mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Sie gilt - wie beim Fußball, wo die Idee der Gelben Karte herkommt - als Verwarnung. Die Aktion soll Parksünder lediglich auf das Fehlverhalten aufmerksam machen, in der Hoffnung, dass sich die Lage bessert.

Gerade im Bereich rund um die "Große Ringstraße" - etwa die Schnepfenstraße oder Wingerstraße - ist die Situation laut Edwin Schreyer und Michael Hönig oftmals katastrophal. Die Fahrzeuge stehen auf dem Gehweg und blockieren das Durchkommen für Rollatoren oder Kinderwagen. Erlaubt sei mit einer Reifenbreite auf dem Gehweg zu parken. Das werde aber nicht eingehalten, so Michael Hönig.

Wer also die Gelbe Karte am Scheibenwischer sieht, hat sein Fahrzeug entweder mit mehr als einer Reifenbreite auf einem Gehweg abgestellt, entgegen der Verkehrsrichtung oder gar im absoluten Halteverbot geparkt oder die Verbotsschilder oder Markierungen missachtet. Weitere Auslöser: Das Auto steht in Spielstraßen außerhalb der weißen Markierung, denn im verkehrsberuhigten Bereich dürfen Fahrzeuge nur in den dafür gekennzeichneten Flächen abgestellt werden. Oder das Fahrzeug behindert an Engstellen das Durchkommen möglicher Rettungsfahrzeuge oder steht innerhalb des Fünf-Meter-Bereichs an Kreuzungen, was ordnungswidrig ist. Gekennzeichnet ist das Fehlverhalten mit einem Kreuzchen auf dem Kärtchen - es können auch zwei sein. Die meisten parkten entgegen der Fahrtrichtung oder auf dem Gehweg, so Michael Hönig.

Wie es scheint, müssten einige Fahrer nochmals die "Fahrschulbank" drücken. Immerhin: Bisher gab es auf die Aktion keine negativen Reaktionen.