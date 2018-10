Nußloch. (agdo) Was für eine Sause! Die Festhalle war proppenvoll, die Stimmung gigantisch. Selbst auf Tischen und Stühlen wurde getanzt. Die Feiernden befanden sich auf dem "Highway to hell", zumindest laut Liedtext, den sie lautstark mitsangen. Es war sprichwörtlich die Hölle los beim Oktoberfest des Nußlocher Musikzugs. Dagegen kann die Wiesn in München glatt einpacken.

Zum zweiten Mal ging am Samstagabend das Oktoberfest vom Musikzug des Karnevalclubs über die Bühne. Der Musikzug spielte abwechselnd mit "Chris Epp & Friends", einer Partyband aus Sinsheim. Die weiblichen Gäste erschienen in feschen Dirndls, die Männer trugen Lederhose. Die Musiker trugen natürlich Tracht und auch Bürgermeister Joachim Förster war bayerisch angezogen. Er rockte gut mit.

Die Halle war in den Farben Blau und Weiß dekoriert, im hinteren Teil der Halle war sogar ein Zelt aufgebaut, dort gab es Brezeln und Getränke. Das Bier wurde in Maßgläsern ausgeschenkt, Schweinehaxe oder bayerische Käseschmankerlplatte standen auf der Speisekarte.

Vereinsvorsitzender Volker Kaltenmeier führte durch den Abend. Auf der Leinwand waren die Titel der Hits zu lesen, die die Kapelle gerade spielte. Mächtig Stimmung machte der Musikzug mit Liedern quer durch die Musikgeschichte. Darunter war "Dschingis Khan" von der gleichnamigen deutschen Gruppe, danach ging es direkt ins "Bett im Kornfeld". Und was wäre ein Oktoberfest ohne Andreas Gabalier? So musste natürlich auch der Hit "Hulapalu" des österreichischen Sängers in der Mondspritzergemeinde erklingen. Dem schlossen sich DJ Ötzi mit "Anton aus Tirol" und die Beatles mit "Hey Jude" an.

Völlig losgelöst ging es bei "Mayor Tom" zu: Die Hände in der Festhalle waren oben, das Feiervolk sang und tanzte mit. Liebe war bei "Love is in air" sprichwörtlich in der Luft.

Bei Deep Purples "Smoke on the Water" stiegen die Leute auf die Stühle, es wurde gerockt bis zum geht nicht mehr. Die Band "Chris Epp & Friends" legte noch eine Schippe drauf: Die Jungs holten einige Mädels auf die Bühne, die dort dann tanzten und sich als Backgroundsängerinnen betätigten. Die 2010 gegründete Band spielte das erste Mal auf dem Oktoberfest des Musikzugs: Von "Schickeria" bis zu "Skandal im Sperrbezirk" der Spider Murphy Gang war alles dabei. Zwischen den Songs plauderte der ganz in Schwarz gekleidete Sänger Chris Epp locker mit den Feiernden.

Es gab auch wieder einen Dirndlwettbewerb, prämiert wurden dieses Mal allerdings nicht die Besucher, sondern der beste angezogene männliche Musiker. Dieser trug übrigens ein Dirndl. Der Spaßfaktor - man kann es erahnen - war also entsprechend hoch an diesem legendären Abend in der Festhalle.