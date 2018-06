Nußloch/Leimen. (cm) Tausende Haushalte in Nußloch und Teilen von Leimen waren am Samstagabend von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Wie ein Sprecher des Stromversorgers EnBW auf RNZ-Anfrage sagte, waren fast alle Haushalte nach etwa zwei Stunden wieder am Netz.

Ursache war ein sogenannter Kabelfehler, der zu einem Kurzschluss führte. Am Sonntagmorgen fiel es dann in Nußloch erneut der Strom aus. Die Störung sei eine Nachwirkung des Ausfalls vom Tag zuvor, erklärte der Sprecher.