Nußloch/Heidelberg. (bmi) Nach der emotionalen Zeugenaussage seiner Ex-Freundin brach es aus dem Angeklagten heraus: "Ich habe nie vorgehabt, Dich umzubringen", betonte am Mittwoch der 32-Jährige, der vor dem Heidelberger Landgericht unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt ist. Am zweiten Verhandlungstag traten sein offensichtliches Alkohol- und Drogenproblem sowie frühere Streitigkeiten und Vorfälle ans Tageslicht.

Dem in Afghanistan geborenen Angeklagten wird zur Last gelegt, im Oktober 2021 einen Brandanschlag im Nußlocher Süden verübt zu haben. In der dortigen Erdgeschosswohnung schliefen eine 49-Jährige und ihre 17-jährige Tochter, als das Feuer auf dem Balkon ausbrach. "Es war der Alkohol, der wieder das Ganze verursachte. Ich bin sehr traurig, schäme und entschuldige mich für das, was ich getan habe", sagte der Angeklagte. Zuvor hatte er in einer von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung die ihm vorgeworfenen Taten eingeräumt und Reue gezeigt.

Der Angeklagte und seine Ex-Freundin hatten seit 2017 eine "Auf-und-ab-Beziehung" geführt, wie die 49-Jährige nun aussagte. Am 14. Oktober vergangenen Jahres hatte es erneut Streit gegeben. Nachdem sie weitere Anrufe ignorierte, beschloss der 32-Jährige zu ihrer Wohnung zu fahren und nahm laut eigener Erklärung größere Mengen Alkohol und zudem Marihuana zu sich. Entsprechende Bluttests bestätigen dies und deuten auf eine "akute Wirkung" hin. "Heute Nacht nicht schlafen. Bleib wach. Ich habe etwas für Dich", schrieb er in Handynachrichten an seine damalige Freundin, die zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits schlief.

Gegen 23 Uhr soll der Angeklagte die Luft aus zwei Reifen des am Straßenrand abgestellten Autos gelassen und auf den Balkon der Frau das Feuer gelegt, Spielzeug und weiteres Plastik angezündet haben. Der Brand weitete sich rasch auf Rollläden, Fenster und Balkontür aus. Während Mutter und Tochter schliefen, wurde eine Nachbarin auf das Piepsen des Rauchmelders im Wohnzimmer aufmerksam. Sie weckte die beiden Bewohnerinnen durch Klopfen und Schreien, sodass sich alle rechtzeitig in Sicherheit brachten.

Bereits vor dem Brand hatte es bei der 49-Jährigen an Wohnung und Auto mehrfach Sachbeschädigungen gegeben: Sie berichtete von einer eingeworfenen Fensterscheibe und einem 2017 begangenen Wohnungseinbruch samt Diebstahl von über 1000 Euro Bargeld und weiteren Gegenständen. Von aufgeschlitzten Reifen und abgeschnittenen Bremskabeln. Der Angeklagte habe sich aber "1000 Mal entschuldigt" und sei nie aggressiv oder ausfällig geworden. Und so wollte sie auch in der Brandnacht ihrer Tochter zunächst nicht glauben, die sofort den 32-Jährigen in Verdacht hatte.

"Wenn er etwas zu sich genommen hat, dann war er ein anderer Mensch", erklärte die 49-Jährige, die das Drogenproblem ihres Ex-Freundes in dessen Lebenslauf begründet sah: Als zweitjüngstes von zehn Kindern einer afghanischen Familie, die nach einer Entführung seines älteren Bruders durch die Taliban in den Iran flüchtete. Weil die Schule nicht finanzierbar war, arbeitete der Angeklagte früh als Automechaniker – ein Bereich, in dem er nach der Flucht 2015 nach Europa auch in Deutschland mehrfach arbeitete. Nach Kündigung durch seine Zeitarbeitsfirma hätte er im Oktober 2021 einen Sprachkurs begonnen – nun sitzt er seit seiner Festnahme in der Brandnacht in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bis Ende kommender Woche drei weitere Verhandlungstage angesetzt.