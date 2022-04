Nußloch/Heidelberg. (bmi) Nach der emotionalen Zeugenaussage seiner Ex-Freundin brach es aus dem Angeklagten heraus: "Ich habe nie vorgehabt, Dich umzubringen", betonte am Mittwoch der 32-Jährige, der vor dem Heidelberger Landgericht unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt ist. Am zweiten Verhandlungstag traten sein offensichtliches Alkohol- und Drogenproblem sowie frühere Streitigkeiten und Vorfälle ans Tageslicht.

Dem in Afghanistan geborenen Angeklagten wird zur Last gelegt, im Oktober 2021 einen Brandanschlag im Nußlocher Süden verübt zu haben. In der dortigen Erdgeschosswohnung schliefen eine 49-Jährige und ihre 17-jährige Tochter, als das Feuer auf dem Balkon ausbrach. "Es war der Alkohol, der wieder das Ganze verursachte. Ich bin sehr traurig, schäme und entschuldige mich für das, was ich getan habe", sagte der Angeklagte. Zuvor hatte er in einer von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung die ihm vorgeworfenen Taten eingeräumt und Reue gezeigt.

Der Angeklagte und seine Ex-Freundin hatten seit 2017 eine "Auf-und-ab-Beziehung" geführt, wie die 49-Jährige nun aussagte. Am 14. Oktober vergangenen Jahres hatte es erneut Streit gegeben. Nachdem sie weitere Anrufe ignorierte, beschloss der 32-Jährige zu ihrer Wohnung zu fahren und nahm laut eigener Erklärung größere Mengen Alkohol und zudem Marihuana zu sich. Entsprechende Bluttests bestätigen dies und deuten auf eine "akute Wirkung" hin. "Heute Nacht nicht schlafen. Bleib wach. Ich habe etwas für Dich", schrieb er in Handynachrichten an seine damalige Freundin, die zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits schlief.

Gegen 23 Uhr soll der Angeklagte die Luft aus zwei Reifen des am Straßenrand abgestellten Autos gelassen und auf den Balkon der Frau das Feuer gelegt, Spielzeug und weiteres Plastik angezündet haben. Der Brand weitete sich rasch auf Rollläden, Fenster und Balkontür aus. Während Mutter und Tochter schliefen, wurde eine Nachbarin auf das Piepsen des Rauchmelders im Wohnzimmer aufmerksam. Sie weckte die beiden Bewohnerinnen durch Klopfen und Schreien, sodass sich alle rechtzeitig in Sicherheit brachten.

Bereits vor dem Brand hatte es bei der 49-Jährigen an Wohnung und Auto mehrfach Sachbeschädigungen gegeben: Sie berichtete von einer eingeworfenen Fensterscheibe und einem 2017 begangenen Wohnungseinbruch samt Diebstahl von über 1000 Euro Bargeld und weiteren Gegenständen. Von aufgeschlitzten Reifen und abgeschnittenen Bremskabeln. Der Angeklagte habe sich aber "1000 Mal entschuldigt" und sei nie aggressiv oder ausfällig geworden. Und so wollte sie auch in der Brandnacht ihrer Tochter zunächst nicht glauben, die sofort den 32-Jährigen in Verdacht hatte.

"Wenn er etwas zu sich genommen hat, dann war er ein anderer Mensch", erklärte die 49-Jährige, die das Drogenproblem ihres Ex-Freundes in dessen Lebenslauf begründet sah: Als zweitjüngstes von zehn Kindern einer afghanischen Familie, die nach einer Entführung seines älteren Bruders durch die Taliban in den Iran flüchtete. Weil die Schule nicht finanzierbar war, arbeitete der Angeklagte früh als Automechaniker – ein Bereich, in dem er nach der Flucht 2015 nach Europa auch in Deutschland mehrfach arbeitete. Nach Kündigung durch seine Zeitarbeitsfirma hätte er im Oktober 2021 einen Sprachkurs begonnen – nun sitzt er seit seiner Festnahme in der Brandnacht in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bis Ende kommender Woche drei weitere Verhandlungstage angesetzt.

Update: Donnerstag, 21. April 2022, 08.21 Uhr

Anschlag auf Ex-Freundin – Mann vor Gericht

Nußloch/Heidelberg. (luw) Er habe zwei Menschen "heimtückisch versucht zu töten": Nach einem Brandanschlag im Nußlocher Oderweg im Oktober 2021 ist ein 32-Jähriger seit dem Dienstag vor dem Heidelberger Landgericht angeklagt. Die zwei Opfer der Tat – Mutter und minderjährige Tochter –, die wohl nur dank einer aufmerksamen Nachbarin überlebten, schliefen gerade, als das Feuer auf dem Balkon von deren Erdgeschosswohnung ausbrach. Die erwachsene Bewohnerin ist die Ex-Freundin des Angeklagten.

Der unter anderem wegen versuchten Mordes Beschuldigte betrat den Gerichtssaal am Dienstagmorgen in Fußfesseln. Seit seiner Festnahme in der Tatnacht sitzt er in Untersuchungshaft. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklage verlesen: Der Verteidiger hatte an diesem Termin "keine Zeit", wie der Vorsitzende Richter Jochen Herkle begründete.

Aus der Anklageschrift war derweil zu erfahren, dass der Beschuldigte mit der Bewohnerin der betroffenen Wohnung im Oderweg eine "von häufigen Konflikten, zahlreichen Trennungen und anschließenden Versöhnungen geprägte Beziehung" geführt hatte. Zuletzt war demnach im September Schluss gewesen. Am Tag vor der Tat habe der gelernte Automechaniker noch versucht, telefonisch die Frau zu kontaktieren. Dies habe sie aber verweigert; aus der "Verärgerung" darüber habe der Angeklagte dann die Tat begangen, sagte der Oberstaatsanwalt.

Es war der 14. Oktober gegen 23 Uhr, als der heute 32-Jährige den Balkon im Oderweg betrat, um laut Anklage "ein möglichst großes Feuer zu legen". Er habe mit einem Feuerzeug unter anderem eine dort stehende Rattan-Sitzbank, einen Textil-Teddybär, Kunststoffspielzeug, einen Drehstuhl und Grillanzünder angesteckt. "Wie der Angeklagte wusste, befanden sich Mutter und Tochter zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und schliefen", so der Oberstaatsanwalt. Ein "heftiges Feuer" entstand, wodurch auch die Rollläden der angrenzenden Fenster schmolzen und die Glasscheibe der Balkontür zersprang.

Der Anklage zufolge wurde der Tod der zwei Bewohnerinnen durch Rauchvergiftung nur verhindert, weil eine ebenfalls in diesem Mehrfamilienhaus wohnende Nachbarin gegen 23.30 Uhr den Brand bemerkte und die beiden weckte. So konnten sich alle noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch den Ruß sei die Wohnung unbewohnbar geworden, der Sachschaden wird in der Anklage mit rund 10.000 Euro beziffert.

Kurz nach dem Zündeln auf dem Balkon habe der in Afghanistan geborene Angeklagte noch die Luft aus zwei Reifen des am Straßenrand abgestellten Autos gelassen, das seiner Ex-Freundin gehöre. Nachdem der Balkonbrand gelöscht war, legte der Mann gegen 2 Uhr laut Anklage noch ein weiteres Feuer: Diesmal habe er das Auto "vernichten" wollen. Dabei habe er einen "unbekannten Brandbeschleuniger" verwendet, in der Folge sei der vordere Teil des Fahrzeugs fast vollständig ausgebrannt. Die Polizei fahndete bekanntlich umgehend mit 13 Streifen und einem Hubschrauber nach dem Angeklagten; gegen 4 Uhr wurde er auf dem örtlichen Friedhof festgenommen.

Für den Prozess sind nach dem Termin noch vier weitere Verhandlungstage angesetzt. Am morgigen Mittwoch geht es um 9 Uhr weiter. Dann bekommt der Angeklagte Gelegenheit zur Aussage. Danach sollen unter anderem die Ex-Freundin und ihre Tochter als Zeuginnen gehört werden.

Update: Dienstag, 19. April 2022, 20.30 Uhr

Nach Brandanschlag beginnt der Prozess im April

Ein 31-jähriger Tatverdächtiger kam nach schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Nußloch/Heidelberg. (luw) Nach einem Brandanschlag auf die Wohnung und das Auto seiner Ex-Partnerin ist ein 32-Jähriger unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft nun auf RNZ-Anfrage mit. Demnach ist die Gerichtsverhandlung vor dem Heidelberger Landgericht für mehrere Termine ab dem 19. April angesetzt.

Die Anklage geht auf eine für Nußlocher Verhältnisse außergewöhnlich unruhige Nacht im Oktober zurück. Es ging los mit der Alarmierung der Feuerwehr gegen 22.40 Uhr, nachdem im Oderweg ein Balkon brannte. Wie damals berichtet platzten wegen der Hitze die Fensterscheiben, die Flammen griffen auch auf die zugehörige Wohnung über. Die dort wohnende Frau und ihre minderjährige Tochter schliefen zu diesem Zeitpunkt bereits. Sie wurden laut damaligem Polizeibericht von einer Nachbarin geweckt und konnten sich so rechtzeitig ins Freie retten.

Das Feuer war gelöscht, die Wehr war wieder eingerückt, als sie gegen 2.40 Uhr erneut in den Oderweg gerufen wurde: Nun brannte das Auto jener Frau, die auch in der vom Balkonbrand betroffenen Wohnung lebte. Schnell geriet der 32-jährige Ex-Freund der Frau ins Visier der Ermittler: Er soll den Balkon und später das Auto angezündet haben.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit 13 Streifen und einem Hubschrauber ein. Kurz nach 4 Uhr wurde der Verdächtige auf dem örtlichen Friedhof gefasst, seither sitzt er in Untersuchungshaft. "Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat im Dezember 2021 Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heidelberg wegen der Vorwürfe des versuchten Mordes, der besonders schweren Brandstiftung, der versuchten Brandstiftung mit Todesfolge und der Sachbeschädigung erhoben", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nun.

Update: Donnerstag, 3. Februar 2022, 20 Uhr

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Brandstifter

Nußloch. (pol/lyd) Gegen den 31-Jährigen, der in der vergangenen den Balkon seiner Ex-Freundin sowie deren Auto in Brand gesteckt haben soll und deshalb festgenommen wurde, muss in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft und die Polizei mit.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, in der vergangenen Nacht - vom 14. auf den 15. Oktober - auf dem Balkon der Wohnung seiner Ex-Freundin in einem Mehrfamilienwohnhaus in Nußloch mehrere Gegenstände sowie später noch deren in der Nähe des Anwesens geparktes Auto in Brand gesetzt zu haben.

Der Tatverdächtige soll sich zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt am Abend des 14. Oktober zu dem von drei Parteien bewohnten Haus begeben haben. Im Erdgeschoss wohnen seine Exfreundin und deren minderjährige Tochter. Beide befanden sich zur Tatzeit bereits im Bett und schliefen.

Auf dem Balkon der Geschädigten soll der Tatverdächtige mehrere Möbelstücke in Brand gesetzt haben, wodurch auch der heruntergelassene Rollladen der Balkontür Feuer fing.

Durch die enorme Hitzeentwicklung zersplitterte das Glas der Tür, wodurch sich der Brand auch auf das in der Wohnung befindliche Mobiliar ausbreitete.

Weil eine andere Bewohnerin des Hauses gegen 23 Uhr den Brand bemerkte und die Geschädigte und deren Tochter weckte, konnten alle Bewohner unverletzt das Gebäude verlassen.

Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Wie die Geschädigte außerdem feststellte, war an ihrem vor dem Haus abgestellten Auto aus zwei Reifen die Luft abgelassen worden.

Nachdem die Einsatzmaßnahmen vor Ort abgeschlossen waren und die Einsatzkräfte die Tatörtlichkeit verlassen hatten, meldeten Anwohner des Oderwegs einen weiteren Brand. Der Pkw der Geschädigten stand in Flammen.

Insoweit besteht der dringende Verdacht, dass derselbe Tatverdächtige im näheren Umfeld gewartet hatte, bis die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen waren, um danach eine weitere Brandstiftung zu verüben, indem er den Frontbereich des Autos seiner Ex-Freundin anzündete.

Während intensiver Fahndungsmaßnahmen mit 13 Streifen und einem Polizeihubschrauber, wurde der Tatverdächtige kurz nach 4 Uhr in Nußloch festgenommen. Die Hintergründe zu den Taten sind derzeit noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen.

Der Beschuldigte wurde am Freitagmittag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und weiterer vorsätzlicher Brandstiftung erließ.

Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauernd an.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 16.45 Uhr

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr zwei Mal ausrücken.

Nußloch. (luw) Nach zwei Bränden im Nußlocher Oderweg in der Nacht auf Freitag ist laut Polizei ein Tatverdächtiger festgenommen worden: Der Verdacht lautet auf Brandstiftung. Das erklärte die Polizei am Freitagnachmittag auf RNZ-Nachfrage.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie am Donnerstag gegen 22.40 Uhr zunächst wegen eines Balkonbrands zu einem Mehrfamilienhaus im Oderweg gerufen. Demnach hatten die Bewohner des Hauses dieses bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits verlassen. Nachdem das Feuer gelöscht und die Wehr wieder eingerückt war, ging gegen 2.40 Uhr der nächste Alarm ein: Diesmal brannte ein geparktes Auto im Oderweg, das etwa zehn Meter vom ersten Einsatzort entfernt stand. Bei den Bränden sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es.

Ein Polizeisprecher erklärte auf Nachfrage, dass das Auto und die Brandwohnung derselben Frau zuzuordnen seien. Bei dem festgenommenen Verdächtigen, der den Beamten zufolge zur Stunde einem Haftrichter vorgeführt werde, handele es sich um einen Mann.