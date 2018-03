Das Aufstellen des Narrenbaums durch die "Gajemänndl" hat Tradition - natürlich stilecht in Waldgeister-Kostümen. Fotos: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Sie kamen aus allen Ecken, mit Ratschen machten die "Gajemänndl", die guten Geister aus dem Wald, viel Lärm. Mitgebracht hatten sie frostige Kälte - und einen bunt geschmückten Nadelbaum. Und auch die "Giggelsburg Waiwa" waren mit ihren Schellen kaum zu überhören. War der Nußlocher Rathausplatz zuvor noch relativ leer gewesen, so wurde er auf einen Schlag proppenvoll. Denn am "Schmutzigen Donnerstag" ging es in der Mondspritzergemeinde rund: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stellten die "Gajemänndl" einen etwa sieben Meter hohen Nadelbaum vor dem Rathaus auf - womit die Waldgeister zumindest noch bis Aschermittwoch das Sagen im Ort haben.

"30 Meter, man glaubt es kaum, das ist Nußlochs schönster Baum. Geschmückt mit bunten Fahnen und Bändern, daran möchte auch keiner etwas ändern", rief "Gajemänndl"-Sprecher Tobias Kraus. Ganz so hoch wie die "Gajemänndl" den Baum gerne gehabt hätten, war er freilich nicht: In Wirklichkeit war er etliche Meter kleiner. Eigentlich eher ein Bäumchen als ein richtiger Baum. Das monierten die guten Geister dann auch prompt beim noch amtierenden Bürgermeister Karl Rühl: "Der Narrenbaum is’ doch eher n’ schlechter Witz. Herr Rühl ich muss sagen, jetzt bin ich doch etwas gekränkt, ich dachte Sie hätten uns en’ ganze Boom geschenkt".

Rühl seinerseits nahm die "Beschwerde" gelassen hin. Er hatte sich, verkleidet als eine Art kommunistischer Bürgermeister "Peppone", unter die Narren gemischt. Der Noch-Rathauschef trug einen mexikanischen Umhang, einen braunen Cowboyhut sowie zwei schwarze Indianerzöpfe. Zusammen mit Wolfgang Schneider lieferte er sich ein kleines "Wortgefecht" auf der Bühne vor dem Rathaus. Dabei schob Schneider durchaus zweideutig dem zukünftigen Bürgermeister Joachim Förster den schwarzen Peter um das kleine Narrenbäumchen zu: "Wahrscheinlich hod’ den de’ Förster ausgesucht", meinte er mit einem Augenzwinkern. Der witzige Dialog brachte viele zum Schmunzeln, denn "Peppone" zog zusammen mit Wolfgang Schneider einige Ortsthemen durch den Kakao.

Das Spektakel wurde mit lauten Böllerschüssen vom Schützenverein eröffnet, der Musikzug des Nußlocher Karnevalclubs (KCN) sorgte dazu mit flotten Melodien für tolle Stimmung. Durch Nußloch hallten "Hände zum Himmel" oder "Satisfaction". Man sang sich bei den kalten Temperaturen einfach warm.

Wer immer noch fror, der wärmte sich am Glühwein. Gerald Kraus, Sitzungspräsident des KCN, begrüßte alle und dann ging es los. Aus allen Ecken kamen die Akteure, die "Gajemänndl", die "Giggelsburg Waiwa", die "Hexen vum Grobrunn", der Elferrat sowie die Garde des KCN, sie tanzten alle um den bunten Narrenbaum. Die "Giggelsburg Waiwa" verteilten an die Kinder Nüsse und Mandarinen, die von den Kleinen gerne gegessen wurden. Mit von der Partie waren die "Tonjäger", die mit ihrer Musik für Stimmung sorgten, und auch der befreundete Karnevalsverein "Die Käskuche" aus Reilingen machte seinem Namen alle Ehre.