Von Christoph Moll

Nußloch. Joachim Förster ist seit über 100 Tagen Bürgermeister von Nußloch. Im RNZ-Interview zieht der parteilose 37-Jährige ein erstes Fazit und verrät, was bisher die größte Herausforderung für ihn war, warum der Vorhang in seinem Dienstzimmer wegmusste und wie er die Zeit mit seiner Familie intensiver nutzt. Förster war ab 2013 Kämmerer in Nußloch und hatte sich am 3. Dezember 2017 gleich im ersten Wahlgang mit beachtlichen 53,9 Prozent der Stimmen gegen vier Mitbewerber durchgesetzt. Sein Amt trat er am 1. März an. Förster lebt mit seiner Frau Adriana und dem bald zwei Jahre alten Töchterchen Eliana in Walldorf.

Herr Förster, Sie waren gerade in der französischen Partnergemeinde Andernos. Welche Eindrücke haben Sie mitgebracht?

Es war wunderschön, aber ich war in erster Linie beruflich dort. Es war ein Arbeitstreffen mit dem Bürgermeister von Andernos und dem Bürgermeister unserer spanischen Partnergemeinde Segorbe. Unser Ziel ist es, die Partnerschaften auf neue Beine zu stellen und die Jugend verstärkt einzubinden. Nächstes Jahr wird wieder ein gemeinsames Sportfest stattfinden.

Die Fahrt nach Frankreich dürfte eher zu den angenehmen Terminen in Ihren ersten 100 Tagen als Bürgermeister gezählt haben. Was hat Sie sonst noch beschäftigt?

Wir haben erstmals in der Geschichte Nußlochs den Haushalt öffentlich beraten. Außerdem haben wir begonnen, erste Punkte meiner Agenda abzuarbeiten. Da wäre zum Beispiel ein Verkehrskonzept für Nußloch, zu dem am 4. Juli die erste Informationsveranstaltung stattfindet. Eine Fachfirma wird dann die Möglichkeiten eines Verkehrsgutachtens vorstellen. Außerdem haben wir uns beim Land für ein Stadtentwicklungskonzept beworben. Uns beschäftigen auch Themen, die in der Vergangenheit nicht angegangen wurden wie Straßen- und Kanalsanierungen. Kamerabefahrungen haben gezeigt, dass Gefahr im Verzug ist. Auch bei der Kleinkindbetreuung sind wir mit Zuschüssen für Tageseltern vorangekommen. Und beim Ausbau der Krippen- und Kindergartenplätze sind wir auch auf einem guten Weg.

Auf welche positiven und negativen Überraschungen sind Sie bisher gestoßen?

Meine Bürgergespräche werden sehr positiv angenommen, die sind immer ausgebucht. Damit habe ich ein Wahlversprechen eingelöst. Es gibt viel Kritik, aber auch Lob von den Bürgern. Negatives habe ich bisher nicht erlebt. Wir haben ein gutes Klima und arbeiten im Gemeinderat und in der Verwaltung gerne miteinander.

Die Bürger einzubinden war von Anfang an ein großes Thema für Sie.

Nur durch Kommunikation bekommt man Akzeptanz, das merke ich in den Gesprächen. Es gibt viele nicht abgeschlossene Themen, die wir jetzt angehen. So ist es beim Verkehrskonzept wichtig, die Bürger mitzunehmen.

Wie groß war die Umstellung für Sie vom Kämmerer zum Bürgermeister?

Es ist ein anderes Arbeiten. Ich muss lernen, zu delegieren, vorher hatte ich auch keine Sekretärin. Ich bin jetzt weniger Sachbearbeiter. Etwas unterschätzt habe ich die Gemeinderatsarbeit. Als Kämmerer musste ich mich immer nur um ein bis zwei Tagesordnungspunkte kümmern. Jetzt ist man nach drei bis vier Stunden Sitzung an der Grenze. Aber es macht Spaß!

Mit der Schließung mehrerer Geschäfte in der Ortsmitte hat Ihre Amtszeit gleich mit Hiobsbotschaften begonnen.

Die Belebung der Ortsmitte ist die bislang größte Herausforderung. Dass "Bauernfrisch" und "Markthaus" schließen, ist ein Schlag. Aber dafür bekommen wir eine Rossmann-Drogerie, die das Zentrum beleben wird - da bin ich mir sicher. Hiervon werden andere Einzelhändler profitieren. Aber Ältere brauchen auch Milch und Butter. Es gab schon gute Gespräche für einen Einkaufsbus, der Senioren zu den großen Einkaufsmärkten bringen könnte. Auch eine Bestellung per Telefon oder Internet ist denkbar. Ein neuer Markt in der Ortsmitte ist derzeit nicht in Sicht. Eine Lösung könnte ein Genossenschaftsladen sein, aber das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde. Das Dorf muss es wollen.

Wie ist das Verhältnis zu Ihrem Amtsvorgänger Karl Rühl, gibt es noch Kontakt?

Spärlich. Wir wollten beide einen klaren Schnitt. Es gibt auch keinen Gesprächsbedarf.

Haben Sie es schon bereut, Bürgermeister zu sein?

Auf keinen Fall! Ich wollte es nicht mehr anders haben. Die Fülle der Termine hat mich zwar überrascht, aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich führe viele Gespräche mit Menschen, die ich sonst nie getroffen hätte.

Für die Kollegen im Rathaus sind Sie auf einmal zum Chef geworden. Wie hat das geklappt?

Ein guter kollegialer Umgang war mir schon immer wichtig. Diesen Weg führe ich nun auch als Chef weiter. Wir können uns im Rathaus alles sagen, bei mir muss keiner ein Blatt vor den Mund nehmen.

Haben Sie Ihr Dienstzimmer anders eingerichtet?

Ich habe nicht viel verändert, aber der Vorhang musste weg. Es war mir hier immer zu dunkel, jetzt kommt mehr Licht herein und ich habe einen freien Blick auf die Kirchen. Außerdem hat der Tisch eine neue Platte bekommen, die nicht mehr eckig, sondern rund ist. Das war mir wichtig, weil es bei Gesprächen eine ganz andere Atmosphäre schafft.

Letzte Frage: Sie sind Vater einer kleinen Tochter. Wie wirkt sich der Job auf das Privatleben aus?

Keine Frage: Die Umstellung ist schon groß. Meine Kleine fragt oft nach ihrem Papa und will mich gar nicht loslassen, wenn ich aus dem Haus gehe. Wir nutzen die Zeit miteinander nun intensiver. Ich versuche, meine Frau und meine Tochter am Wochenende zu Terminen mitzunehmen. Ich bekomme aber so viele Einladungen, dass ich nicht alle annehmen kann. Aber es gibt auch Freiheiten: Morgens können wir oft noch zusammen frühstücken. Das ist auch schön.