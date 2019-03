Nußloch. (pol/mün) Vier Menschenwurden bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße zwischen Walldorf und Nußloch verletzt - einer davon schwer. Die Kreisstraße musste am Freitag bis etwa 16 Uhr für die Rettungsarbeiten gesperrt werden, teilt die Polizei mit.

Ein 37-jähriger Autofahrer, der in Richtung Nußloch unterwegs war, hielt auf der Kreisstraße an, da er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Ein dahinter fahrender 55-Jähriger musste mit seinem Ford dahinter anhalten.

Doch ein nachfolgender 21-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät, berichtet die Polizei. Er prallte ins Heck des Ford. Der Ford wurde durch den heftigen Aufprall nach rechts in den Grünstreifen geschleudert.

Anschließend fuhr der 21-Jährige ins Heck des VW-Kombi des 37-Jährigen. Dadurch wurde der VW-Kombi auf die Gegenfahrbahn geschoben und es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW-Caddy eines 42-Jährigen kam.

Der 42-jährige Caddy-Fahrer wurde schwer verletzt. Er und die drei weiteren Verletzten wurden nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro, alles Autos mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Kreisstraße bis kurz nach 16 Uhr gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr um.