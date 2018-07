Von Alexander Werschak

Nußloch. Beim Fass lief das sprichwörtliche Fass über. Nachdem sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates besonders die Freien Wähler angesichts vieler und teilweise auch hoher Ausgaben durch die Tagesordnung geseufzt hatten, waren es dann die Sozialdemokraten, die bei einer von Verwaltungsseite vorgeschlagenen Ausgabe nicht mehr mitmachen wollten.

Es ging um einen sogenannten Wasserfasswagen für die Gemeindegärtnerei - ein 5000 Liter fassendes Behältnis, das als einachsiger Anhänger zum Einsatzort geschleppt werden kann. Während Dorle Terboven (FWV) die Notwendigkeit in Frage stellte, wollte Michael Molitor (SPD), wenn nicht auf den Kauf verzichten, so ihn doch zumindest aufschieben.

Nun ist es nicht so, dass unter dem neuen Bürgermeister Joachim Förster das Geld plötzlich mit vollen Fässern ausgegossen würde. Vielmehr geht der Mann an der Rathausspitze zügig seine Agenda an. Und dazu gehört eben auch, lange Hinausgeschobenes rasch auf den Weg zu bringen, was indes nicht selten mit finanziellem Aufwand verbunden ist. Ohnehin orientiert sich die Verwaltung in Sachen Anschaffungen jetzt an dem Credo, nicht mehr nur reagieren zu wollen.

Zurück zum mobilen Fass: Das soll nach dem Willen des Rates doch erworben werden, vermutlich für 21.866 Euro brutto bei der Firma "L. + H. Hochstein" in Heidelberg. Auch wenn die SPD sowie CDU-Vertreterin Heike Stegmaier dagegen votierten. Allerdings soll das Rathaus prüfen, ob womöglich ein gebrauchtes oder ein kleineres Fass als rollende Bewässerung in Frage kommt.

Ralf Baumeister (FDP/BfN) und Werner Neuweiler (FWV) hatten das ins Gespräch gebracht. Kay Kettemann (CDU) erinnerte andererseits daran, dass für die riesige Gießkanne gut 27.000 Euro im aktuellen Haushalt vorgesehen sind. Ines Veits (Grüne) wiederum verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass damit auch den vielen Schmutzecken am Ort zu Leibe gerückt werde.

Ebenfalls nicht durchsetzen konnte sich Michael Molitor beim anschließenden Tagesordnungspunkt - dem Kauf eines Traktors für die Kommune. Sein Antrag, statt eines neuen Treckers ein Vorführfahrzeug zu erstehen, fand nur drei weitere Befürworter. Bereits vor zweieinhalb Jahren hatte die Gemeinde ihren Fuhrpark mit einem neuen Traktor ausgerüstet und schon damals kam man überein, dass ein zweites Zuggerät sinnvoll wäre.

Zudem wurden die beiden Vorgänger, einer davon Baujahr 1973, in Zahlung gegeben. Künftig soll ein flexibel einsetzbarer "Kubota M5071 Narrow CAB" dem Bauhof und der Gärtnerei die Arbeit erleichtern. Geliefert wird dieser von der Kuhn GmbH aus Landau-Nußdorf zum Angebotspreis von 51.480 Euro brutto.

Keine weitere Diskussion an den Ratstischen rief die Neuanschaffung eines Schleppers mit Seilwinde für den örtlichen Forstbetrieb hervor. Kein Wunder: Der bisherige ist 26 Jahre alt, musste in den vergangenen fünf Jahren für insgesamt 12.000 Euro immer wieder zum Laufen gebracht werden, hat auch sicherheitsrelevante Mängel und bekommt für die Winde keine TÜV-Plakette mehr. Ersetzen soll ihn für 93.058 Euro brutto ein Forstschlepper der Firma "Kotschenreuther Forst- & Landtechnik"; die alte Zugmaschine will die Kommune für bestenfalls 10.000 Euro veräußern.

Damit nicht genug der Fahrzeuge: Auch die Freiwillige Feuerwehr Nußlochs benötigt ein neues Gefährt, einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW). "Schweren Herzens", wie es Ines Veits formulierte, stimmten die Bürgervertreter den 62.883 Euro brutto zu, die ein entsprechend ausgerüsteter "Ford Transit" der Martin Schäfer GmbH aus Oberderdingen-Flehingen beanspruchen wird. Der MTW soll ebenso als Kommandowagen einsetzbar sein.

Weil ihnen ein Vergleichsangebot für ein Gebrauchtfahrzeug fehlte, enthielten sich Silvia Freifrau von Bettendorff und Dorle Terboven von den Freien Wählern der Stimme. Obgleich Fraktionskollege Werner Neuweiler weissagte, dass der Klimawandel zu einer Zunahme der Feuerwehreinsätze führen werde. Als "in diesem Fall notwendig", bezeichnete Kay Kettemann das neue Feuerwehrauto. Eine Sichtweise, die Michael Molitor teilte. Ralf Baumeister empfahl der Verwaltung, das Leistungsverzeichnis mit Blick auf etwaige Einsparungen erneut zu durchforsten. Und unisono trugen die Räte den Floriansjüngern auf, nach Möglichkeiten zu suchen, wie sich die Kosten durch Eigenleistungen noch senken lassen.