Von Carmen Diemer-Stachel

Nußloch. Über romantische Chor-und Orgelmusik durften sich die Besucher des 36. Nußlocher Orgelkonzertes in der vollbesetzten evangelischen Kirche freuen. Zum zweiten Mal war es Christoph Mahla, dem Vorsitzenden der "Freunde für die Orgel" gelungen, Gerald Kegelmann und seinen eigens für dieses Konzert gebildeten "Ad-hoc-Chor" für ein Benefizkonzert zugunsten der neuen Rensch-Orgel zu engagieren, die im Oktober ihren fünften Geburtstag feiern wird.

Die über 50 Sänger des Ad-hoc-Chores sind ehemalige Mitglieder aus Kegelmanns einstigen Chören, wie dem Kurpfälzischen und dem Heidelberger Madrigalchor, der Kantorei an der Stadtkirche Wiesloch und dem Hochschulchor der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim. Auch Familienmitglieder und Weggefährten Kegelmanns schlossen sich dem beeindruckenden Chor an. Dem 84-jährigen ehemaligen Direktor der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim und Musikbeauftragtem der Stadt Walldorf gelingt auch im hohen Alter noch Erstaunliches. Zum Beispiel schaffte er es, an nur einem Probentag aus der bunt gemischten Sängerschar einen homogenen Chor zu schaffen, der äußerst klangschön und fein differenziert die ausgewählten wunderschönen romantischen Lieder in vier-bis sechsstimmen Sätzen A-cappella erklingen ließ.

Neben dem Chorgesang bereicherte Dieter Kegelmann, der Bruder des Chorleiters, mit romantischen Orgelwerken das Programm. Der Kunstgenuss war aber nicht nur doppelt, sondern sogar dreifach. Denn Dieter Degreif, der bekannte Wieslocher Rezitator und langjährige Veranstalter der Nußlocher Theaterfahrten, setzte mit seinen lebendig vorgetragenen romantischen Gedichten allem noch ein Sahnehäubchen auf.

Gut durchdacht war das Programm. Chor,- Instrumentalmusik und Rezitation passten perfekt zusammen, ergänzten und bereicherten sich. Tief konnten die Zuhörer in das romantische Lebensgefühl und Empfinden eintauchen. Eine enge Beziehung hatten die Romantiker zur Natur. Die Schönheit und das Mystische der Natur, tiefe Gefühle und die Liebe standen im Mittelpunkt. Ein bewusst gesetzter Kontrast zur Entzauberung, welche die Aufklärung mit ihrem rationalistisch-technischen Blick mit sich brachte.

Die Natur-Lieder Felix Mendelssohns Bartholdys, "Morgengebet", "Im Walde" und "Abschied vom Walde" eröffneten nach der beeindruckenden "Passacaglia" von Joseph Gabriel Rheinberger, virtuos gespielt von Dieter Kegelmann an der Orgel, den Abend. Zu Herzen gingen diese gut artikulierten, fein musikalisch gestalteten und mit innigem Gefühl vorgetragen Lieder. Man glaubte sich in einen duftenden, kühlen, schattigen Nadelwald versetzt. Man hörte die Bäume rauschen, die Vögel zwitschern, die Erde dampfen und blinken, die Menschen seufzen. Mit guter Intonation und Textverständlichkeit wurden diese romantischen Perlen vorgetragen.

Auch eher unbekannte Lieder von Fanny Hensel-Mendelssohn, der Schwester Felix Mendelssohn-Bartholdys, und Clara Schumann fanden Anklang beim Publikum. Natürlich durften auch Lieder Robert Schuhmanns, Johannes Brahms und Joseph Gabriel Rheinbergers nicht fehlen. Schaurig wurde es bei Hugo Distlers "Die traurige Krönung und beim Mörike-Gedicht "Der Feuerreiter". Mit virtuos gespielten romantischen Orgelwerken von Mendelssohn, Reger und Rheinberger sowie einer vortrefflich gewählten Registrierung verstand es Dieter Kegelmann, Farbenpracht ebenso wie leise, meditative Töne der Rensch-Orgel zum Klingen zu bringen.

Die Gesamtleitung lag in den Händen von Gerald Kegelmann, der stets alle Fäden in den Händen hielt und seine Sänger differenziert und einfühlsam leitete. Auch mit 84 Jahren gab er während des zweistündigen Konzerts souverän und im Stehen den Takt an. Begeisterten Beifall gab es am Ende für das abwechslungsreiche Benefizkonzert. Stimmungsvoll verabschiedete sich der Chor mit Rheinbergers sechsstimmigen "Abendlied" als Zugabe.