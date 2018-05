Nußloch. (agdo) Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch Nußloch trifft: Wie Bürgermeister Joachim Förster in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates berichtete, würden öffentliche Telefone laut der Telekom kaum noch genutzt und die Einnahmen aus Telefonzellen würden stark zurückgehen. Auch am Lindenplatz in Nußloch wird die Telefonzelle kaum noch genutzt: Monatlich werden dort zwischen 15 und 30 Gespräche geführt, so Förster. Durchschnittlich lagen die monatlichen Einnahmen der Telekom im vergangenen Jahr bei gerade einmal 24,85 Euro. In den vergangenen vier Monaten sei ein Notruf aus der Telefonzelle abgesetzt worden. Der Anruf dauerte allerdings nur vier Sekunden und es gab keinen Einsatz.

Wie in den meisten Kommunen soll auch die Telefonzelle am Lindenplatz in Nußloch nun zurückgebaut werden. Die Telekom stellte der Gemeinde aber in Aussicht, dass sie eine reine Notrufsäule am Lindenplatz aufstellt.

Kompletter Rückbau oder Notrufsäule? Vor dieser Entscheidung stand der Gemeinderat nun. Eine Notrufsäule im Zentrum sei nicht schlecht, meinte Ines Veits (Grüne). Dem schloss sich auch Dorle Terboven (Freie Wähler) an. Ein wenig anders sah es Michael Molitor (SPD): Die Welt drehe sich weiter, jeder habe ein Handy, meinte er und plädierte für den kompletten Rückbau. In die gleiche Kerbe schlug Kay Kettemann (CDU). Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung votierte das Gremium letztendlich für eine Notrufsäule. Die bestehende Telefonzelle wird demnächst abgebaut.